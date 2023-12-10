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Лутон Таун – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.12.23
Действующий чемпион приедет на крошечную арену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 16 тур
10 декабря, 16:00. "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Тим Робинсон
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Стадион "Лутона" может разместить около 11 тысяч болельщиков. Для "Сити" не является чем-то необычным играть на стадионе с небольшим количеством болельщиков, ведь "Этихад" далеко не всегда заполнен на 100%. Однако полная посадка сегодня на матче против действующего чемпиона Англии точно гарантирована.
Новости Лутон Таун
За последние два матча "шляпники" забили четыре гола, три из которых – в ворота "Арсенала". Однако не получили ни одного очка. Сначала они уступили в гостях “Брентфорду” со счетом 1:3. А посреди этой недели выдали невероятный поединок против "канониров" на "Кенилворт Роуд". В этом противостоянии подопечные Эдвардса первыми пропустили, на старте второго тайма вышли вперед, но в итоге остались без хотя бы одного зачетного пункта на 90+7 минуте матча.
В настоящее время "Лутон" находится в зоне вылета – на 18 месте АПЛ. Только в прошлом туре "шляпники" вернулись туда из-за победы "Эвертона" над "Ньюкаслом". Отрыв от "ирисок" составляет одно очко, а вот к 16 "Ноттингему" уже пять зачетных пунктов. Каждый, абсолютно каждый балл в этой ситуации невероятно важен.
Кадры хозяев
В настоящее время в лазарете находится большое количество игроков. Андерсен, Поттс, Каборе, Вудроу и Бёрк точно сегодня не сыграют. А вот участие Локьера, Локонги и Накамбы под вопросом.
Новости Манчестер Сити
Сейчас у горожан, наверное, одна из худших серий в истории руководства Пепа Гвардиолы. За последние четыре матча чемпионата команде удалось завоевать лишь три очка. В том числе, МС не выиграл в принципиальных противостояниях с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", с которыми борется за титул. Текущее четвертое место с семи очками отрыва от первых "мерсисайдцев" – такова ситуация в "Сити".
В прошлом туре "горожане" проиграли "Астон Вилле". Это было избиение соперника, который значительно слабее, но этим "взрослым дядей" был Унаи Эмери. За 90 минут "Сити" смог пробить всего дважды, да и то – с интервалом в несколько секунд. "Львы" имели хорошие шансы громить соперника, однако реализация позволила им лишь минимального победить. Вчерашнее поражение “Арсенала” в аналогичном матче на “Вилла Парк” со счетом 0:1 подтвердил, что тот матч против МС не был случайностью.
Кадры гостей
Поединок с "Виллой" пропускал Родри, который является основополагающим футболистом команды Гвардиолы. В том числе гол Бейли пришел из опорной зоны, которая полностью провалилась. Также после дисквалификации возвращается и Грилиш. А в лазарете находится только де Брюйне.
Последние пять матчей Лутон Таун и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 05.12. Лутон – Арсенал 3:4 (АПЛ)
- 02.12. Брентфорд – Лутон 3:1 (АПЛ)
- 25.11. Лутон – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)
- 11.11. Манчестер Юнайтед – Лутон 1:0 (АПЛ)
- 05.11. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 06.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 03.12. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)
- 28.11. Манчестер Сити – Лейпциг 3:2 (ЛЧ)
- 25.11. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)
- 12.11. Челси – Манчестер Сити 4:4 (АПЛ)
Личные противостояния между командами
В этом столетии коллективы еще не играли друг с другом. В последний раз они встречались в апреле 1999 года. Тогда в поединке Первой лиги "Манчестер Сити" победил "Лутон Таун" со счетом 2:0. В общей сложности история насчитывает 47 матчей, в которых по 14 раз были зафиксированы победы "шляпников" и "ничьи". Еще в 19 поединках выиграли "горожане".
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36 - 15
|37
|2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33 - 15
|36
|3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35 - 20
|35
|4
|Манчестер Сити
|15
|9
|3
|3
|36 - 17
|30
|5
|Тоттенхэм
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|9
|0
|7
|18 - 21
|27
|7
|Ньюкасл
|15
|8
|2
|5
|32 - 17
|26
|8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33 - 28
|26
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|7
|3
|5
|26 - 25
|24
|10
|Челси
|15
|5
|4
|6
|26 - 24
|19
|11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23 - 22
|19
|12
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|13
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21 - 30
|19
|14
|Фулхэм
|15
|5
|3
|7
|21 - 26
|18
|15
|Кристал Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15 - 23
|16
|16
|Ноттингем Форест
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|17
|Эвертон
|15
|6
|2
|7
|18 - 20
|10
|18
|Лутон Таун
|15
|2
|3
|10
|16 - 30
|9
|19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16 - 34
|8
|20
|Шеффилд Юнайтед
|16
|2
|2
|12
|12 - 41
|8
Ставки и коэффициенты на матч Лутон Таун – Манчестер Сити
Прогноз матча Лутон Таун – Манчестер Сити от UA-Football
Родри возвращается, а значит уверенность в оборонительных действиях тоже. В соперниках теперь не "Вилла", "Ливерпуль" или "шпоры", а новичок АПЛ. Так что вполне возможно, что “Сити” сегодня сбросит все напряжение на этом не слишком опытном коллективе. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” с форой -2 (Кф 2,11).
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