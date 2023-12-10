Лутон Таун – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.12.23

Английская Премьер-лига, 16 тур

10 декабря, 16:00. "Кенилворт Роуд" (Лутон)

Главный арбитр: Тим Робинсон

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Стадион "Лутона" может разместить около 11 тысяч болельщиков. Для "Сити" не является чем-то необычным играть на стадионе с небольшим количеством болельщиков, ведь "Этихад" далеко не всегда заполнен на 100%. Однако полная посадка сегодня на матче против действующего чемпиона Англии точно гарантирована.

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Новости Лутон Таун

За последние два матча "шляпники" забили четыре гола, три из которых – в ворота "Арсенала". Однако не получили ни одного очка. Сначала они уступили в гостях “Брентфорду” со счетом 1:3. А посреди этой недели выдали невероятный поединок против "канониров" на "Кенилворт Роуд". В этом противостоянии подопечные Эдвардса первыми пропустили, на старте второго тайма вышли вперед, но в итоге остались без хотя бы одного зачетного пункта на 90+7 минуте матча.

В настоящее время "Лутон" находится в зоне вылета – на 18 месте АПЛ. Только в прошлом туре "шляпники" вернулись туда из-за победы "Эвертона" над "Ньюкаслом". Отрыв от "ирисок" составляет одно очко, а вот к 16 "Ноттингему" уже пять зачетных пунктов. Каждый, абсолютно каждый балл в этой ситуации невероятно важен.

Кадры хозяев

В настоящее время в лазарете находится большое количество игроков. Андерсен, Поттс, Каборе, Вудроу и Бёрк точно сегодня не сыграют. А вот участие Локьера, Локонги и Накамбы под вопросом.

Новости Манчестер Сити

Сейчас у горожан, наверное, одна из худших серий в истории руководства Пепа Гвардиолы. За последние четыре матча чемпионата команде удалось завоевать лишь три очка. В том числе, МС не выиграл в принципиальных противостояниях с "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", с которыми борется за титул. Текущее четвертое место с семи очками отрыва от первых "мерсисайдцев" – такова ситуация в "Сити".

В прошлом туре "горожане" проиграли "Астон Вилле". Это было избиение соперника, который значительно слабее, но этим "взрослым дядей" был Унаи Эмери. За 90 минут "Сити" смог пробить всего дважды, да и то – с интервалом в несколько секунд. "Львы" имели хорошие шансы громить соперника, однако реализация позволила им лишь минимального победить. Вчерашнее поражение “Арсенала” в аналогичном матче на “Вилла Парк” со счетом 0:1 подтвердил, что тот матч против МС не был случайностью.

Кадры гостей

Поединок с "Виллой" пропускал Родри, который является основополагающим футболистом команды Гвардиолы. В том числе гол Бейли пришел из опорной зоны, которая полностью провалилась. Также после дисквалификации возвращается и Грилиш. А в лазарете находится только де Брюйне.

Последние пять матчей Лутон Таун и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

05.12. Лутон – Арсенал 3:4 (АПЛ)

02.12. Брентфорд – Лутон 3:1 (АПЛ)

25.11. Лутон – Кристал Пэлас 2:1 (АПЛ)

11.11. Манчестер Юнайтед – Лутон 1:0 (АПЛ)

05.11. Лутон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

06.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

03.12. Манчестер Сити – Тоттенхэм 3:3 (АПЛ)

28.11. Манчестер Сити – Лейпциг 3:2 (ЛЧ)

25.11. Манчестер Сити – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

12.11. Челси – Манчестер Сити 4:4 (АПЛ)

Личные противостояния между командами

В этом столетии коллективы еще не играли друг с другом. В последний раз они встречались в апреле 1999 года. Тогда в поединке Первой лиги "Манчестер Сити" победил "Лутон Таун" со счетом 2:0. В общей сложности история насчитывает 47 матчей, в которых по 14 раз были зафиксированы победы "шляпников" и "ничьи". Еще в 19 поединках выиграли "горожане".

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 16 11 4 1 36 - 15 37 2 Арсенал 16 11 3 2 33 - 15 36 3 Астон Вилла 16 11 2 3 35 - 20 35 4 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 9 3 3 36 - 17 30 5 Тоттенхэм 15 8 3 4 29 - 22 27 6 Манчестер Юнайтед 16 9 0 7 18 - 21 27 7 Ньюкасл 15 8 2 5 32 - 17 26 8 Брайтон 16 7 5 4 33 - 28 26 9 Вест Хэм Юнайтед 15 7 3 5 26 - 25 24 10 Челси 15 5 4 6 26 - 24 19 11 Брентфорд 16 5 4 7 23 - 22 19 12 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21 - 26 19 13 Борнмут 16 5 4 7 21 - 30 19 14 Фулхэм 15 5 3 7 21 - 26 18 15 Кристал Пэлас 16 4 4 8 15 - 23 16 16 Ноттингем Форест 16 3 5 8 17 - 28 14 17 Эвертон 15 6 2 7 18 - 20 10 18 Лутон Таун Лутон Таун 15 2 3 10 16 - 30 9 19 Бернли 16 2 2 12 16 - 34 8 20 Шеффилд Юнайтед 16 2 2 12 12 - 41 8

Ставки и коэффициенты на матч Лутон Таун – Манчестер Сити

Прогноз матча Лутон Таун – Манчестер Сити от UA-Football

Родри возвращается, а значит уверенность в оборонительных действиях тоже. В соперниках теперь не "Вилла", "Ливерпуль" или "шпоры", а новичок АПЛ. Так что вполне возможно, что “Сити” сегодня сбросит все напряжение на этом не слишком опытном коллективе. Прогноз: Победа “Манчестер Сити” с форой -2 (Кф 2,11).