Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 17.12.2023

Английская Премьер-лига. 17-й тур.

17 декабря. 18:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Центральный матч 17-го тура Английской Премьер-лиги пройдет на "Энфилде" и команда Клоппа готовится принять у себя дома принципиального соперника в лице "Манчестер Юнайтед". Форма "красных дьяволов" настолько навевает уныние, что мало кто ожидает даже ничьей в этой игре и кажется, что победа хозяев здесь неизбежна.

Впрочем, большие матчи всегда могут подарить удивительные метаморфозы. Одно дело - проводить неудачную серию, совсем другое - уверенно провести один отдельный матч, на который ты настраиваешься по-особенному.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Ливерпуля"

Мерсисайдцы стали новым лидером турнирной таблицы после того, как "Манчестер Сити" откровенно затормозил. После ничьей в очном матче против "горожан" команда Клоппа одержала три победы подряд в национальном чемпионате, правда посреди недели в Лиге Европы они проиграли "Роялу Сан-Жилуаз". Стоит ли воспринимать то поражение серьезно, учитывая состав "красных" и отсутствие турнирной мотивации? Вряд ли, лучше оценивать их по последним матчам именно в чемпионате.

В прошлом туре "Ливерпуль" играл против "Кристал Пэлас" и несмотря на победу, первые 70 минут того матча марсисайдцы просто не играли, а бродили по зеленому газону. Уже не впервые в этом сезоне они активизируются в конце матча и вырывают победу в матче, который казался откровенно проигранным. До этого была спокойная победа над "Шеффилд Юнайтед", а еще раньше очередная вырванная победа на последних минутах, на этот раз против "Фулхэма".

Команда Клоппа откровенно не умеет проводить скучные матчи, там всегда хватает драйва, без этого данный коллектив просто не может. Именно поэтому матч против "Манчестер Юнайтед" выглядит интригующе, несмотря на неудачную текущую форму соперника.

Новости "Манчестер Юнайтед"

Во вторник подопечные Эрика тен Хага без особого сопротивления уступили мюнхенской "Баварии" и потеряли все шансы попасть хотя бы в Лигу Европы. Они заняли последнее место в своем квартете Лиги Чемпионов, проиграв борьбу "Копенгагену" и "Галатасараю". Достаточно неожиданный и очень болезненный результат для болельщиков клуба и что еще хуже, так это почти полное отсутствие позитива и в чемпионате.

После победы над "Эвертоном" со счетом 3:0 (которая также была достаточно спорная по поводу справедливости), они без шансов уступили "Ньюкаслу" на выезде. Да, результат там был минимальный, всего 1:0, однако "сороки" настолько превосходили своего соперника, что никаких вопросов быть не может.

Затем была победа над нестабильным "Челси", в котором "Юнайтед" можно было назвать командой, но о бесхребетной слабости соперника в том матче также забывать не надо. Вот когда на "Олд Траффорд" прибыл уверенный в себе соперник, то "красные дьяволы" снова не знали что делать и уступили "Борнмуту" 0:3. Все игроки и болельщики клуба прекрасно помнят 7:0 в прошлом сезоне на "Энфилде", нужен реванш, нужно показывать совсем другой уровень футбола, под силу ли это команде тен Хага?

Турнирная таблица

​​​​​​

Личные встречи

05.03.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" 7:0

22.08.22 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" 2:1

12.07.22 КТМ "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" 4:0

19.04.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" 4:0

24.10.21 АПЛ "Манчестер Юнайтед" — "Ливерпуль" 0:5

Цифры и факты

В последних 7 матчах между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 7 из последних 9 матчей против "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде";

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 12 из последних 15 матчей АПЛ.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмы и проблемы с составом в этот период сезона преследуют всех, вопрос лишь в их количестве. Что касается команды Клоппа, то они не смогут рассчитывать на Жоэля Матипа, Тьяго Алькантару, Энди Робертсона, Диогу Жоту и Стефана Байчетича. Также под вопросом участие в этой игре Алексиса Мак Аллистера.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то у них проблем еще больше и главная потеря - это дисквалификация капитана Бруну Фернандеша, который не сможет помочь своей команды в таком важном матче. Травмы имеют Тайрелл Маласия, Каземиро, Лисандро Мартинес, Кристиан Эриксен и Амад Диалло.

Все еще вне команды Джейдон Санчо по решению главного тренера. Ну и под вопросом участие в игре Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля, Виктора Линделефа, Мейсона Маунта, Харри Магуайра и Люка Шоу.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, Вин Дейк, Цимикас — Собослай, Эндо, Гравенберх — Салах, Нуньес, Диас

"Манчестер Юнайтед", 4-3-3: Онана — Ван-Биссака, Линделеф, Варан, Далот — Мейну, Мактоминей, Амрабат — Гарначо, Гойлунд, Рашфорд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Юнайтед" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Эти команды любят забивать немало голов, если играют между собой, в последних 7 матчах подряд между ними проходила ставка ТБ 2.5, поэтому прогнозируем, что зайдет она и здесь. А если говорить о победителе, то склоняемся к тому, что сюрпризов ждать не стоит. Учитывая игровую форму обоих коллективов, ожидаем уверенной победы мерсисайдцев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.