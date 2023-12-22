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Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 23.12.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 18-й тур.
23 декабря. 17:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Противостояние 5-й и 16-й команды Английской Премьер-лиги вряд ли может вызвать большой ажиотаж, однако если мы говорим об "Эвертоне", который должен был бы быть намного выше, если бы не снятие 10 очков, то становится интереснее, а если учесть неплохую форму команды Шона Дайча, то противостояние между "шпорами" и "ирисками" выходит на новый уровень интереса.
Забегая вперед, мы не можем сказать точно, сможет ли принять участие в этой игре Виталий Миколенко, даже Дайч не смог сказать что-то наверняка по этому поводу. Впрочем, даже если украинец не успеет восстановиться, матч от этого не становится проходным.
Новости "Тоттенхэма"
Команда Анге Постекоглу наконец приходит в себя. После первого поражения в этом сезоне от "Челси" они явно потеряли талант, хотя это напрямую связано и с кадровыми потерями внутри команды. Со временем некоторые игроки вернулись и вместе с тем вернулись и результаты.
Наставник "шпор" не устает повторять, что команда никогда не отступит от своего стиля, даже в чрезвычайно сложные моменты. И он свое слово держит. Мы всегда видим такой же "Тоттенхэм", вот только с разным уровнем успешности их футбола. После 5 матчей без побед мы увидели две победы подряд.
Сначала лондонцы обыграли у себя дома "Ньюкасл", а на прошлой неделе они разобрались с "Ноттингем Форест". С таким боевым настроем и неплохим уровнем формы можно рассчитывать на продолжение победного праздника, особенно учитывая тот факт, что они снова будут играть при домашних трибунах. С другой стороны, соперник на этот раз достаточно серьезный и сам готов забрать очки у любого.
Новости "Эвертона"
Какой же замечательный "Эвертон" мы наблюдаем после того, как с них сняли те злосчастные 10 очков в турнирной таблице за нарушение ФФП. Первый матч после того скандального штрафа был против "Манчестер Юнайтед", который ливерпульский клуб проиграл при неплохой игре.
А дальше были только победы, если мы говорим о Премьер-лиге, жертвами убийственной команды Шона Дайча стали "Ноттингем Форест", "Ньюкасл", "Челси" и "Бернли". То есть команды разного уровня готовности и формы. Такое впечатление, что "ирискам" нет разницы по поводу того, какая команда им противостоит. Они готовы разбивать любого. Причем это не случайные победы, а абсолютно рабочие матчи, которые все же не изменяют привычному типично британскому стилю Шона Дайча.
Одним из героев этого возрождения является и Виталий Миколенко, однако неизвестно, сможет ли украинец принять участие в этой игре. На неделе "Эвертон" также играл матч четвертьфинала Кубка Английской Лиги, в котором они уступили "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти. Впрочем тот турнир они для себя никогда не рассматривали как приоритетный.
Турнирная таблица
Личные встречи
03.04.23 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 1:1
15.10.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 2:0
07.03.22 АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон" 5:0
07.11.21 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 0:0
16.04.21 АПЛ "Эвертон" — "Тоттенхэм" 2:2
Цифры и факты
- "Эвертон" не пропустил ни одного гола в 4 последних матчах в рамках Премьер-лиги;
- "Эвертон" выиграл последние 4 матча в рамках АПЛ подряд;
- "Тоттенхэм" непобедим в 14 из последних 15 матчей против "Эвертона" во всех турнирах.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Ситуация с травмами в "Тоттенхэме" слегка улучшается, но настолько слегка, что учитывая дисквалификации это вообще незаметно. Итак, из-за повреждения Анге Постекоглу не сможет рассчитывать на: Ивана Перишича, Родриго Бентанкура, Микки ван де Вена, Джеймса Маддисона, Райана Сессеньона, Альфи Уайтмена и Манора Соломона.
Впрочем, у "шпор" постоянные проблемы с дисциплиной в этом сезоне, поэтому к травмам добавляем и дисквалификации: за красную в прошлом матче пропускает эту встречу Ив Биссума, из-за перебора желтых не сыграет Дестини Удоджи. Под вопросом участие в игре Бреннана Джонсона и Джованни Ло Чельсо.
Подопечные Дайча вышли из лазаретного кризиса и теперь доступны почти все, кроме Деле Алли. Однако у команды сразу несколько футболистов, готовность которых под вопросом. Среди таких Виталий Миколенко, Абдулайе Дуккуре, Андре Гомеш, Шеймус Коулман и Эшли Янг.
"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, Дэвис, Роял — Сарр, Гойбьерг — Джонсон, Кулусевски, Сон — Ришарлисон
"Эвертон", 4-5-1: Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Кин, Брентуэйт — Гаррисон, Гейе, Гарнер, Онана, Макнил — Калверт-Льюин
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды за прошедшие недели нашли свою игру и вернулись к победным результатам. И несмотря на то, что номинально "шпоры" выглядят сильнее, их проблемы с составом вряд ли позволят остановить такой "Эвертон". Точнее так: остановить смогут, но не победить. Ожидаем ничьей с несколькими голами.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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