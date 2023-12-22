Ливерпуль – Арсенал. Анонс и прогноз матча 18-го тура АПЛ на 23.12.2023

Английская Премьер-лига. 18-й тур.

23 декабря. 19:30. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Центральный матч всего 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречаются первые две команды турнирной таблицы на данную минуту. "Ливерпуль" сделает все возможное, чтобы подвинуть "канониров" с первого места, ну а команда Артеты наоборот, хочет закрепиться на вершине и потенциальная победа не "Энфилде" может очень им в этом помочь.

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Новости "Ливерпуля"

Наверное, если бы не матч прошлого тура против "Манчестер Юнайтед", то выступления команда Юргена Клоппа можно было бы назвать максимально стабильными и сильными. До этого они собирали свои очки, хотя и не всегда это было в спокойном стиле, но именно в принципиальном матче против манкунианцев команду как будто подменили, в частности это касается всего центра поля.

С другой стороны, на этой неделе центр поля во главе с Домиником Собослаем уже извинились, когда в рамках четвертьфинала Кубка Английской Лиги разбили "Вест Хэм" со счетом 5:1. Впрочем перформанс марсисайдцев неделю назад все еще остается в голове и вполне возможно, что примерно такого следует ожидать и в эту субботу.

Конечно, внимательные болельщики отметят, что не так давно команда Клоппа проигрывала "Роялю Сент-Жилуаз", но это был матч, который ничего не решал и главный тренер использовал активную ротацию. Большие матчи хозяева "Энфилда" играть умеют, хотя и не показали этого на прошлой неделе. Посмотрим, смогут ли они показать игру другого уровня против лидера турнирной таблицы.

Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты продолжает переживать важные метаморфозы в своей жизни, если сравнивать их с прошлым сезоном. Еще год назад мы видели голодную и не всегда рациональную команду, которая была готова демонстрировать скорость, агрессию и иногда просто съедать собственных соперников. Голод у них остался и в этом сезоне, но методы сильно изменились.

Теперь мы видим прагматичный и более готовый к большим свершениям коллектив, который не стесняется подстроиться под соперника, если это необходимо. Именно "Арсенал" в этом сезоне выглядит готовым к непростому матчу на "Энфилде". В последнее время "канониры" набрали неплохой ход, если вынести за скобки поражение против "Астон Виллы", но тот матч действительно следует рассматривать отдельно, учитывая, что "вилланы" выиграли уже 15 домашних матчей подряд.

Вырванная на последних минутах победа над "Лутоном" и спокойная победа над "Брайтоном" в прошлом туре должны убедить как болельщиков, так и футболистов в том, что этот коллектив готов ко всему и матч против "Ливерпуля" за первое место не должен стать шоком.

Турнирная таблица

Личные встречи

09.04.23 АПЛ "Ливерпуль" — "Арсенал" 2:2

09.10.22 АПЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" 3:2

16.03.22 АПЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" 0:2

20.01.22 КАЛ "Арсенал" — "Ливерпуль" 0:2

13.01.22 КАЛ "Ливерпуль" — "Арсенал" 0:0

Цифры и факты

В 11 из последних 13 матчей между "Ливерпулем" и "Арсеналом" на "Энфилде" проходила ставка ТБ 2.5;

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 11 из последних 13 домашних матчей против "Арсенала";

"Ливерпуль" непобедим в последних 13 домашних матчах против "Арсенала" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Жаль, что такие классные противостояния будут неполноценными из-за определенных травм, которыми страдают обе команды. "Ливерпуль" не сможет рассчитывать на Жоэля Матипа, Тьяго Алькантару, Энди Робертсона, Диогу Жоту, Стефана Байчетича и Алексиса Мак Аллистера.

Каждый из вышеперечисленных игроков на травме. Также под вопросом готовность к этому матчу Райана Гравенберха.

Что касается "Арсенала" и проблем, которые есть у команды Артеты, то у них не смогут сыграть Юрриен Тимбер, Томас Партей, Фабиу Виейра и Такехиро Томиясу. Под вопросом Мохамед Эльнени и Жоржиньо.

"Ливерпуль", 4-3-3: Алиссон — Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Цимикас — Собослай, Эндо, Джонс — Салах, Нуньес, Диас

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус, Мартинелли

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Двое претендентов на титул имеют слишком равные шансы на успех в этом матче, чтобы отдавать кому-то предпочтение. "Ливерпуль" играет дома и уже давно на этом стадионе не проигрывал "канонирам", но команда Артеты стали более зрелой и теперь она куда больше готова к большим матчам и подвигам. Склоняемся к тому, что победителя команды определить не смогут, но проведут результативный матч.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.