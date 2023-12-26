Манчестер Юнайтед – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.23

Английская Премьер-лига, 19-й тур

26 декабря, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Астон Вилла" не впервые в этом сезоне подходит к матчу чемпионата с преимуществом над соперником. В сегодняшнем поединке похожая ситуация, однако, кроме силы "бирмингемцев", на этот фактор влияет также депрессивное состояние подопечных тен Хага. Благодаря этому "Вилла" имеет реальные шансы заработать важные сейчас для нее очки на "Олд Траффорд".

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Новости Манчестер Юнайтед

Одна победа в последних семи матчах – такие дела сейчас у "манкунианцев". Да, можно списать такой результат, например, на травмы, однако игры у команды нет. Даже редкие вспышки бывают очень нечасто. Как вот победа над "Челси" в начале декабря. Но в этом случае и соперник был подходящий. Труднее быть в худшем кризисе, чем МЮ, однако "пенсионеры" с этой задачей неплохо справляются.

Недавно официально было доложено о выкупе у Глейзеров четверти акций клуба Джимом Рэтклиффом. В долгосрочной перспективе это может повлиять на МЮ, однако пока их матчи сменились лишь обновлением VIP-гостей на Олд Траффорд. Но те же последние встречи дома не впечатляют: четыре раза в последних шести поединках. А у трех из них это были счета 0:3. Если и сегодня проиграют, то это будут три исторических поражения дома. Вполне реальная история.

Кадры хозяев

Потери у “красных дьяволов” действительно большие. В настоящее время в лазарете находятся Каземиро, Линделоф, Магуайр, Маласия, Маинут, Диалло, Мартинес, Варан и Марсьяль. Также Санчо еще с августа не попадает в заявку. В прошлом поединке против "Вест Хэма" в центре обороны вышла пара Эванс-Камбвала. Для 19-летнего футболиста это был первый матч на взрослом уровне в его карьере.

Новости Астон Виллы

В прошлом туре феерия "бирмингемцев" чуть не подошла к концу. В матче против одного из аутсайдеров первенства “Шеффилд Юнайтед” подопечные Эмери пропустили на 87 минуте и едва не уступили в домашнем поединке. В конце концов через 10 минут Дзаньоло все-таки вырвал вничью. "Вилла" впервые в сезоне потеряла очки на собственном поле.

Команда не воспользовалась возможностью вырваться на лидерскую позицию АПЛ, ведь благодаря победе она могла бы это сделать. Однако все равно "львы" пока идут на третьем месте у чемпионата с трехочковым преимуществом над "Тоттенхэмом", который дышит в спину с четвертой строчки. За следующие шесть матчей в чемпионате "Вилла" дважды встретится с МЮ, а также сыграет против "Бернли", "Эвертона", "Шеффилда" и "Ньюкасла". Достаточно комфортный календарь (за исключением поединка против "сорок") для того, чтобы все-таки вырваться на первое место.

Кадры гостей

У бирмингемцев тоже немалый лазарет. В настоящее время там находятся Буэндиа, Мингс, Ольсен, Траоре, Торре и Тиллеманс. Также есть двое дисквалифицированных: Камара за удаление в матче 17 тура против “Брентфорда”, а у Кеша перебор желтых карточек.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Астон Виллы

Последние пять встреч хозяев

23.12. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)

17.12. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0 (АПЛ)

12.12. Манчестер Юнайтед – Бавария 0:1 (ЛЧ)

09.12. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)

06.12. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

22.12. Астон Вилла – Шеффилд Юнайтед 1:1 (АПЛ)

17.12. Брентфорд – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

14.12. Зринские – Астон Вилла 1:1 (ЛК)

09.12. Астон Вилла – Арсенал 1:0 (АПЛ)

06.12. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

30.04.23. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

10.11.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 4:2 (Кубок лиги)

06.11.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

23.07.22. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 2:2 (ТМ)

15.01.22. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 18 12 4 2 36 - 16 40 2 Ливерпуль 18 11 6 1 37 - 16 39 3 Астон Вилла Астон Вилла 18 12 3 3 38 - 22 39 4 Тоттенхэм 18 11 3 4 37 - 24 36 5 Манчестер Сити 17 10 4 3 40 - 20 34 6 Вест Хэм Юнайтед 18 9 3 6 31 - 30 30 7 Ньюкасл 18 9 2 7 36 - 22 29 8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 18 9 1 8 18 - 23 28 9 Брайтон 18 7 6 5 34 - 31 27 10 Челси 18 6 4 8 29 - 28 22 11 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23 - 30 22 12 Борнмут 17 6 4 7 24 - 32 22 13 Фулхэм 18 6 3 9 26 - 31 21 14 Брентфорд 17 5 4 8 24 - 24 19 15 Кристал Пэлас 18 4 6 8 18 - 26 18 16 Эвертон* 18 8 2 8 23 - 22 16 17 Ноттингем Форест 18 3 5 10 19 - 33 14 18 Лутон Таун 17 3 3 11 18 - 32 12 19 Бернли 18 3 2 13 18 - 36 11 20 Шеффилд Юнайтед 18 2 3 13 13 - 44 9

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Астон Вилла

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Астон Вилла от UA-Football

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"Манкунианцы" за 18 матчей в АПЛ забили 18 голов – меньший показатель только у "Шеффилд Юнайтед". Последний раз подопечные тен Хага отмечались еще 6 декабря, а после этого они не забивают уже четыре матча. Шесть часов и 21 минуту тишины! Однако "Астон Вилла" в гостях практически всегда пропускает: даже от "Зрински" или "Легии". Единственный клуб, не забивший "бирмингемцам" в этом сезоне дома – это "Челси". А об обороне МЮ говорить не стоит, потому что они по умолчанию готовы пропускать. Прогноз: Тотал больше 3 (Кф 2,00).