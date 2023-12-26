Эвертон – Манчестер Сити Анонс и прогноз матча 19-го тура АПЛ на 27.12.2023

Английская Премьер-лига. 19-й тур.

27 декабря. 22:15. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports +

Пеп Гвардиола и его команда торжественно возвращаются из Саудовской Аравии в звании клубных чемпионов мира. Это звание манчестерский клуб получил впервые в своей истории, поэтому важность победы над "Флуминенсе" в финале турнира трудно переоценить.

Теперь время возвращаться к английскому футболу и это возвращение обещает быть непростым, ведь противостоять им будет команда Шона Дайча, которая набрала такую форму, которой от них мало кто ожидал на старте сезона.

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Новости "Эвертона"

Не устаем повторять тезис о том, что "Эвертон" до снятия 10 очков в качестве штрафа и после этого - это две разные команды. Даже в матче против "Манчестер Юнайтед" они выглядели очень неплохо, впрочем уступили с несправедливо крупным счетом 3:0. А дальше была целая серия из 4 побед подряд.

Против Миколенко и компании не смогли устоять "Ноттингем Форест", "Ньюкасл", "Челси", и "Бернли". Мощная серия выступлений едва не нашла свое продолжение в Кубке Английской Лиги, но "ириски" уступили "Фулхэму" в серии послематчевых пенальти. Ну а в прошлом туре они создали немало проблем "Тоттенхэму". Осмелимся сказать, что несмотря на поражение и отсутствие Абдулайе Дукуре, они провели даже более сильный матч, чем их соперники, которые играли при домашних трибунах.

"Эвертон" является чрезвычайно неудобным соперником на этом этапе сезона, команда в отличной форме и, кажется, что сейчас для них не существует авторитетов. Они готовы испортить праздник для "горожан".

Новости "Манчестер Сити"

Как мы уже говорили ранее, подопечные Пепа Гвардиолы как раз возвращаются с Клубного Чемпионата Мира, где они сыграли два матча: против японской "Уравы" и бразильского "Флуминенсе". Обе игры они выиграли 3:0 и 4:0 соответственно, то есть даже без пропущенных голов.

Поездка на клубный мундиаль стала для них легкой прогулкой, после которой нужно возвращаться в Англию и решать куда более сложные задачи. Как раз накануне поездки в Аравию они на последних минутах потеряли ценные очки в матче против "Кристал Пэлас", до этого едва одержали победу на выезде с "Лутоном", а еще раньше проиграли "Астон Вилле" вообще без шансов показать себя.

То есть форму "горожан" в АПЛ трудно назвать оптимальной, им нужно восстанавливаться и возвращаться на классический для себя победный путь, иначе чемпионство будет под очень большим вопросом. Но возвращаться матчем против "Эвертона" не так просто.

Турнирная таблица

Личные встречи

14.05.23 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 0:3

31.12.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Эвертон" 1:1

26.02.22 АПЛ "Эвертон" — "Манчестер Сити" 0:1

21.11.21 АПЛ "Манчестер Сити" — "Эвертон" 3:0

23.05.21 АПЛ "Манчестер Сити" — "Эвертон" 5:0

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 11 из последних 12 матчей против "Эвертона" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" сохранил свои ворота "сухими" в 5 из последних 6 матчей против "Эвертона" во всех турнирах;

"Манчестер Сити" забивал как минимум два гола в 6 из последних 7 выездных матчах против "Эвертона" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Шон Дайч в последнее время перестал жаловаться на засилье травм в команде, потому что на самом деле это засилье наконец прекратилось. Прямо сейчас в лазарете команды всего 2 игрока: Деле Алли и Идрисса Гейе. Правда есть еще три исполнителя, участие которых в этом матче под вопросом: Абдулайе Дукуре (потенциально особенно болезненная потеря), Шеймус Коулмен и Эшли Янг.

Что касается "Манчестер Сити", то у них нет травмированных, у них есть лишь те, кто под вопросом, и этот список достаточно мощный. Не факт, что смогут сыграть Кевин Де Брюйне, Жереми Доку и Эрлинг Холанд. Интересно, что Де Брюйне может провести свой первый матч в АПЛ с августа, долгожданное возвращение бельгийца.

"Эвертон", 4-5-1: Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Харрисон, Гомеш, Онана, Гарнер, Макнил — Калверт-Льюин

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Гвардиол — Родри, Ковачич — Фоден, Силва, Грилиш — Альварес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Отличные результаты "горожан" на Клубном Чемпионате Мира контрастируют с тем, какую игру они показывали именно в Английской Премьер-лиге в последние недели. Возвращение на английские поля после недельного отсутствия должно быть непростым прежде всего физически. Ожидаем, что "ириски" воспользуются неоптимальной формой команды Гвардиолы и как минимум не проиграют.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.