Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча 1/32 финала Кубка Англии на 17.01.2024

Кубок Англии. 1/32 финала (переигровка).

17 января. 21:45. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Почти две недели назад команды не смогли определить победителя на "Селхерст Парк", когда подопечные Шона Дайча приехали в Лондон и сыграли относительно равный матч против "орлов". По правилам Кубка Англии, если матчи на стадии 1/32 и 1/16 финала завершаются вничью, то будет играться обязательная переигровка на другом поле, которая и решит, кто пройдет дальше. Первый матч между этими соперниками завершился без голов, теперь ожидаем интересной развязки.

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Новости "Эвертона"

Команда Шона Дайча не забивала и не пропускала голов в последних двух матчах подряд. Одним из этих матчей является как раз встреча с "Кристал Пэлас" в рамках Кубка Англии. Тогда "ириски" показали не лучший футбол и к их умению создавать моменты было немало вопросов.

Вот где вопросов не было вообще, так это в обороне, ведь команда почти всегда максимально надежна сзади, не в последнюю очередь благодаря Виталию Миколенко. На выходных они разыграли нулевую ничью против "Астон Виллы", в которой пришлось больше отбиваться, чем атаковать, но и там Доминик Калверт-Льюин мог выиграть матч для своей команды, впрочем реализация сильно подвела.

В общем "Эвертон" не может победить уже месяц, за последние 6 матчей у них ничьи и 4 поражения (одно из которых по пенальти в Кубке Лиги). Форма команды не впечатляет и болельщики хотели бы вспомнить вкус побед. Проход в следующую стадию Кубка Англии может стать отличным началом для новой победной серии. На этот раз им будут помогать родные трибуны, поэтому "Пэлас" можно дожать.

Новости "Кристал Пэлас"

Рой Ходжсон точно не может жаловаться на календарь, ведь его команда на прошлых выходных даже не играла. Прошлый их матч был именно против "Эвертона", они имели очень много времени на подготовку ко второму матчу и таким преимуществом могут воспользоваться.

Проблем у коллектива немало, ведь не так давно у них была 8-матчевая серия без побед, которую они прервали 30 декабря, в последнем матче 2023зго календарного года. Тогда "орлы" переиграли "Брентфорд" со счетом 3:1 и как будто перезапустились. Тогда всю команду за собой повели два главных лидера в лице Эберечи Эзе и Майкла Олисе. Возможно, именно на Эзе в команде и будут рассчитывать в следующем матче против "Эвертона", поскольку у Олисе повреждение и не факт, что он сможет сыграть.

Это будет первый матч для лондонцев за последние 12 дней. Возможно, мы увидим слегка обновленную и свежую команду, которая не будет иметь ничего общего с коллективом, игравшим в декабре и ноябре. Подобное лишь подогревает интерес к этому матчу.

Личные встречи

04.01.24 КА "Кристал Пэлас" — "Эвертон" 0:0

11.11.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Эвертон" 2:3

22.04.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Эвертон" 0:0

22.10.22 АПЛ "Эвертон" — "Кристал Пэлас" 3:0

19.05.22 АПЛ "Эвертон" — "Кристал Пэлас" 3:2

Цифры и факты

"Эвертон" непобедим в 18 из последних 20 матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В 4 из последних 5 матчей "Кристал Пэлас" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Итак, что по поводу кадровых потерь у обеих команд накануне игры? Как ни странно, но у Шона Дайча вообще все прекрасно по сравнению с соперником. Он может рассчитывать почти на всех футболистов. Среди отсутствующих лишь Идрисса Гейе, который уехал на Кубке Африканских Наций, а также травмированные Деле Алли и Эшли Янг. Ну и дисквалификация у Калверта-Льюина, которого удалили в прошлом матче, об этом также не забываем.

Что касается "Кристал Пэлас", то список игроков, которые не смогут сыграть, куда больше. Из-за травм пропустят игру Шейк Дукуре, Есуру Рак-Сакьи, Жоэль Уорд, Роб Голдинг, Сэм Джонстон и Майкл Олисе. Также на Кубок Африканских Наций отправился Джордан Айю.

"Эвертон", 4-2-3-1: Виржиния — Коулман, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Онана, Гарнер — Данжума, Дукуре, Харрисон — Бету

"Кристал Пэлас", 4-2-3-1: Хендерсон — Клайн, Андерсен, Гейи, Митчелл — Ричардс, Лерма — Франса, Эзе, Шлупп — Матета

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Кристал Пэлас" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. "Эвертон" в последних матчах не очень щедрый на забитые голы, последний раз они забивали в ворота соперника еще 27 декабря против "Манчестер Сити". Ливня голов ожидать стоит, но учитывая тот факт, что "ириски" играют дома и противостоять им будет кризисный и проблемный в плане кадров "Пэлас", ставим на победу и итоговый проход дальше именно команды Миколенко.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.