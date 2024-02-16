  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024

Англия

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Манчестер Сити" и "Челси" в рамках чемпионата Англии

Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

17 февраля. 19:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Центральный матч 25-го тура Английской Премьер-лиги подарит нам противостояние команд, которые, наверное, в этом сезоне на "Стэмфорд Бридж" выдали лучший матч сезона, тот триллер завершился вничью 4:4. Вряд ли кто-то был бы против подобного шоу и на "Этихад Стэдиум". Хотя, болельщики "горожан" явно против, им нужна лишь победа, чтобы продолжать борьбу за титул.

Какие шансы у кризисных ребят Маурисио Почеттино дать бой действующему чемпиону Англии и Европы в его же логове? Конечно, не так много, но и не приравниваются к нулю.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Содержание

Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы по ходу отдельных матчей может проигрывать, может не совсем удачно завершать собственные эпизоды, играть слишком медленно и недостаточно остро, но итог этих матчей всегда один и тот же - они вырывают преимущество в матчах против любого соперника и при любом сценарии.

После того, как они вернулись с Клубного Чемпионата Мира, эта команда только побеждала, как с Холандом в старте, так и без него. Возвращение Кевина Де Брюйне после длительной травмы еще больше усилило этот коллектив. Они играют очень и очень сильно, что подтверждают их результаты.

Среди последних 5 жертв манкунианцев числятся "Тоттенхэм", "Бернли", "Брентфорд", "Эвертон" и "Копенгаген". Можно продолжать этот список и дальше, но в этом нет большого смысла, там также одни победы, как простые, так и сложные. Очень трудно представить, чтобы "Челси" прервал эту серию в том состоянии, в котором лондонцы находятся сейчас.

Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024 - изображение 1

Новости "Челси"

Последние 5 матчей подопечных Маурисио Почеттино были настоящими американскими горками: от провала, после которого планировали увольнять аргентинского специалиста, до чрезвычайно уверенного перформанса топ-уровня было расстояние в три дня.

Сначала они сыграли вничью против "Астон Виллы" в первом матче Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж". Голов не забили, команды играли достаточно ровно и сам матч завершился справедливо. Далее был погром на "Энфилде", который в прессе описали как худший матч сезона в исполнении "синих". Через несколько дней состоялось и второе поражение подряд, на этот раз от "Вулверхэмптона" на "Стэмфорд Бридж". Вот после той игры уровень критики в прессе по отношению к "синим" вырос до невероятного уровня.

Потушить этот пожар Почеттино и его команда смогли победой над "Астон Виллой" в переигровке в рамках Кубка Англии на "Вилла Парк". Что касается прошлого матча против "Кристал Пэлас", то хоть там все и завершилось победой "синих", нужно сказать, что первый тайм они полностью провалили и проиграли, все исправить удалось во второй половине встречи на последних минутах.

Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024 - изображение 2

Турнирная таблица

Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024 - изображение 3

Личные встречи

12.11.23 АПЛ "Челси" - "Манчестер Сити" 4:4

21.05.23 АПЛ "Манчестер Сити" - "Челси" 1:0

08.01.23 КА "Манчестер Сити" - "Челси" 4:0

05.01.23 АПЛ "Челси" - "Манчестер Сити" 0:1

09.11.22 КАЛ "Манчестер Сити" - "Челси" 2:0

Цифры и факты

  • "Манчестер Сити" выиграл свои последние 6 матчей в рамках Премьер-лиги;
  • "Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в последних 8 матчах в рамках Премьер-лиги;
  • В последних 4 матчах между "Манчестер Сити" и "Челси" на стадионе "горожан" лондонцы не смогли забить ни одного гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

За прошедшую неделю в лазарете команды Пепа Гвардиолы появился новый житель, это Йошко Гвардиол, который вылетел примерно на 2-3 недели. Все остальные игроков либо готовы, либо под сомнением. В частности под сомнением готовность к матчу с "Челси" Бернарду Силвы, Джека Грилиша и Матео Ковачича.

Что касается Маурисио Почеттино и его печальных проблем с лазаретом, то об этом уже надо слагать легенды и песни. Против "Сити" не смогут сыграть Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавия, Роберт Санчес, Лесли Угочукву, Бенуа Бадиашиль и Тьяго Силва.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Аке - Родри - Фоден, Альварес, де Брюйне, Доку - Холанд

"Челси", 4-2-3-1: Петрович - Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл - Кайседо, Фернандес - Палмер, Галлахер, Джексон - Нкунку

Ставки и коэффициенты на матч

Favbet
1.40
5.70
8.60
Узнать больше

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Форма команды Пепа Гвардиолы просто идеальная и поверить в то, что кризисный "Челси" сейчас получит против них результат, чрезвычайно трудно. Не верим в подобное и мы, ставим на разгромную и комфортную победу горожан против несыгранного коллектива, который не выдержит давления настоящей команды.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

По теме
yellow-arrow
Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024
yellow-arrow
Брентфорд – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024
yellow-arrow
Кристал Пэлас – Челси. Анонс и прогноз матча 24-го тура АПЛ на 12.02.2024
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Маурисио Почеттино Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити прогноз UA-Футбол Пеп Гвардиола Прогнозы Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости