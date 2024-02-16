Манчестер Сити – Челси. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

17 февраля. 19:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Центральный матч 25-го тура Английской Премьер-лиги подарит нам противостояние команд, которые, наверное, в этом сезоне на "Стэмфорд Бридж" выдали лучший матч сезона, тот триллер завершился вничью 4:4. Вряд ли кто-то был бы против подобного шоу и на "Этихад Стэдиум". Хотя, болельщики "горожан" явно против, им нужна лишь победа, чтобы продолжать борьбу за титул.

Какие шансы у кризисных ребят Маурисио Почеттино дать бой действующему чемпиону Англии и Европы в его же логове? Конечно, не так много, но и не приравниваются к нулю.

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Новости "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы по ходу отдельных матчей может проигрывать, может не совсем удачно завершать собственные эпизоды, играть слишком медленно и недостаточно остро, но итог этих матчей всегда один и тот же - они вырывают преимущество в матчах против любого соперника и при любом сценарии.

После того, как они вернулись с Клубного Чемпионата Мира, эта команда только побеждала, как с Холандом в старте, так и без него. Возвращение Кевина Де Брюйне после длительной травмы еще больше усилило этот коллектив. Они играют очень и очень сильно, что подтверждают их результаты.

Среди последних 5 жертв манкунианцев числятся "Тоттенхэм", "Бернли", "Брентфорд", "Эвертон" и "Копенгаген". Можно продолжать этот список и дальше, но в этом нет большого смысла, там также одни победы, как простые, так и сложные. Очень трудно представить, чтобы "Челси" прервал эту серию в том состоянии, в котором лондонцы находятся сейчас.

Новости "Челси"

Последние 5 матчей подопечных Маурисио Почеттино были настоящими американскими горками: от провала, после которого планировали увольнять аргентинского специалиста, до чрезвычайно уверенного перформанса топ-уровня было расстояние в три дня.

Сначала они сыграли вничью против "Астон Виллы" в первом матче Кубка Англии на "Стэмфорд Бридж". Голов не забили, команды играли достаточно ровно и сам матч завершился справедливо. Далее был погром на "Энфилде", который в прессе описали как худший матч сезона в исполнении "синих". Через несколько дней состоялось и второе поражение подряд, на этот раз от "Вулверхэмптона" на "Стэмфорд Бридж". Вот после той игры уровень критики в прессе по отношению к "синим" вырос до невероятного уровня.

Потушить этот пожар Почеттино и его команда смогли победой над "Астон Виллой" в переигровке в рамках Кубка Англии на "Вилла Парк". Что касается прошлого матча против "Кристал Пэлас", то хоть там все и завершилось победой "синих", нужно сказать, что первый тайм они полностью провалили и проиграли, все исправить удалось во второй половине встречи на последних минутах.

Турнирная таблица

Личные встречи

12.11.23 АПЛ "Челси" - "Манчестер Сити" 4:4

21.05.23 АПЛ "Манчестер Сити" - "Челси" 1:0

08.01.23 КА "Манчестер Сити" - "Челси" 4:0

05.01.23 АПЛ "Челси" - "Манчестер Сити" 0:1

09.11.22 КАЛ "Манчестер Сити" - "Челси" 2:0

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл свои последние 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в последних 8 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 4 матчах между "Манчестер Сити" и "Челси" на стадионе "горожан" лондонцы не смогли забить ни одного гола.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

За прошедшую неделю в лазарете команды Пепа Гвардиолы появился новый житель, это Йошко Гвардиол, который вылетел примерно на 2-3 недели. Все остальные игроков либо готовы, либо под сомнением. В частности под сомнением готовность к матчу с "Челси" Бернарду Силвы, Джека Грилиша и Матео Ковачича.

Что касается Маурисио Почеттино и его печальных проблем с лазаретом, то об этом уже надо слагать легенды и песни. Против "Сити" не смогут сыграть Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Ромео Лавия, Роберт Санчес, Лесли Угочукву, Бенуа Бадиашиль и Тьяго Силва.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон - Уокер, Стоунз, Диаш, Аке - Родри - Фоден, Альварес, де Брюйне, Доку - Холанд

"Челси", 4-2-3-1: Петрович - Гюсто, Дисаси, Колвилл, Чилуэлл - Кайседо, Фернандес - Палмер, Галлахер, Джексон - Нкунку

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Форма команды Пепа Гвардиолы просто идеальная и поверить в то, что кризисный "Челси" сейчас получит против них результат, чрезвычайно трудно. Не верим в подобное и мы, ставим на разгромную и комфортную победу горожан против несыгранного коллектива, который не выдержит давления настоящей команды.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.