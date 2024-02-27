Ливерпуль – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии на 28.02.2024

Кубок Англии. 1/8 финала.

28 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Юрген Клопп только что добыл первый трофей в свой прощальный сезон с клубом и до конца кампании у его команды есть все шансы забрать еще несколько. Один из них - Кубок Англии, в рамках которого они и будут играть против "Саутгемптона".

Мерсисайдцы являются реальными претендентами на этот кубок и явным фаворитом в этой конкретной игре, впрочем выйдет ли команда Клоппа на поле "Энфилда" слегка похмельной после празднования победы в Кубке Лиги? Увидим уже совсем скоро.

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Новости "Ливерпуля"

Как мы уже упомянули выше, мерсисайдцы только что выиграли Кубок Английской Лиги, в финале которого обыграли "Челси", имея при этом переломанный и далекий от основного состав. Это был первый трофей Клоппа в этом сезоне и есть ощущение, что не последний. Теперь они продолжат свою борьбу в другом национальном кубке, при этом оставаясь на вершине турнирной таблицы АПЛ и набрав неплохой ход.

В последних 5 матчах на их счету 4 победы и 1 поражение. Именно то поражение против "Арсенала" на "Эмирейтс", которое прервало их длинную успешную серию в АПЛ. Впрочем после того они легко оправились и одолели "Бернли", "Брентфорд" и "Лутон", а позже и забрали Кубок Лиги.

Сейчас они уже дошли до стадии 1/8 финала, дальше четвертьфинал и уже можно понемногу начинать думать о следующем трофее. Однако для начала необходимо одолеть "Саутгемптон".

Новости "Саутгемптона"

Команда Рассела Мартина проводит неплохой сезон в Чемпионшипе, впрочем за последние матчи они потеряли свои позиции в турнирной таблице и сейчас находятся на 4-м месте. До "Ипсвича" и "Лидса", которые находятся на 3-й и 2-й строчке соответственно, 5 очков, то есть такое расстояние в теории можно сократить, но сделать это будет очень непросто.

У них все было куда интереснее буквально несколько недель назад, но за это время мы стали свидетелями трех поражений "святых" в последних 5 матчах Чемпионшипа. Уступили "Милуоллу", "Галл Сити" и "Бристоль Сити".

И на фоне не лучшей формы на данный момент их выезд в "Ливерпуль" выглядит как-то обреченно. Хотя, возможно, это лишь временный спад, который не будет иметь своего отражения в матче Кубка Англии. Посмотрим.

Личные встречи

28.05.23 АПЛ "Саутгемптон" — "Ливерпуль" 4:4

12.11.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 3:1

17.05.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Ливерпуль" 1:2

27.11.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 4:0

08.05.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 2:0

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл последние 6 домашних матчей против "Саутгемптона" во всех турнирах;

"Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 11 из последних 12 матчей против "Саутгемптона" во всех турнирах;

В 8 из последних 10 матчей между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Юрген Клопп имеет невероятно большие проблемы с травмами и то, как его команда вышла на финал Кубка Лиги и одержала победу над "Челси" - своеобразное геройство. Сейчас у них не готовы играть из-за травм: Трент Александер-Арнолд, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Тьяго Алькантара, Диогу Жота, Алиссон Бекер, Кертис Джонс, Доминик Собослай и Райан Гравенберх.

Также под вопросом готовность Дарвина Нуньеса, Мохамеда Салаха и Ватару Эндо. Учитывая, что у них такая активная борьба зв АПЛ, именно в этой встрече стоит ожидать активной ротации.

Что касается "Саутгемптона", то у команды Рассела Мартина все проще, отсутствуют: Хуан Лариос и Росс Стюарт. Под вопросом Флинн Даунс.

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Куанса, Гомес, Цимикас — Кларк, Макконнелл, Ньони — Гордон, Даннс, Кумас

"Саутгемптон", 4-2-3-1: Базуну — Уокер-Питерс, Стивенс, Гарвуд-Беллис, Маннинг — Арибо, Чарльз, Армстронг — Армстронг, Адамс, Фрейзер

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Да, Юрген Клопп потерял многих игроков и почти наверняка пойдет на активную ротацию в этой игре. Но даже молодые исполнители клуба достаточно качественные, чтобы держать удар от "Челси" в финале Кубка Лиги и даже давить на чужие ворота. Поэтому ожидаем непростой, но победы мерсисайдцев у себя дома и итоговый проход дальше, хоть и малой кровью.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.