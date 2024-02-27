Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль – Саутгемптон. Анонс и прогноз матча 1/8 финала Кубка Англии на 28.02.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" в рамках Кубка Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Англии. 1/8 финала.
28 февраля. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports OTT
Юрген Клопп только что добыл первый трофей в свой прощальный сезон с клубом и до конца кампании у его команды есть все шансы забрать еще несколько. Один из них - Кубок Англии, в рамках которого они и будут играть против "Саутгемптона".
Мерсисайдцы являются реальными претендентами на этот кубок и явным фаворитом в этой конкретной игре, впрочем выйдет ли команда Клоппа на поле "Энфилда" слегка похмельной после празднования победы в Кубке Лиги? Увидим уже совсем скоро.
Новости "Ливерпуля"
Как мы уже упомянули выше, мерсисайдцы только что выиграли Кубок Английской Лиги, в финале которого обыграли "Челси", имея при этом переломанный и далекий от основного состав. Это был первый трофей Клоппа в этом сезоне и есть ощущение, что не последний. Теперь они продолжат свою борьбу в другом национальном кубке, при этом оставаясь на вершине турнирной таблицы АПЛ и набрав неплохой ход.
В последних 5 матчах на их счету 4 победы и 1 поражение. Именно то поражение против "Арсенала" на "Эмирейтс", которое прервало их длинную успешную серию в АПЛ. Впрочем после того они легко оправились и одолели "Бернли", "Брентфорд" и "Лутон", а позже и забрали Кубок Лиги.
Сейчас они уже дошли до стадии 1/8 финала, дальше четвертьфинал и уже можно понемногу начинать думать о следующем трофее. Однако для начала необходимо одолеть "Саутгемптон".
Новости "Саутгемптона"
Команда Рассела Мартина проводит неплохой сезон в Чемпионшипе, впрочем за последние матчи они потеряли свои позиции в турнирной таблице и сейчас находятся на 4-м месте. До "Ипсвича" и "Лидса", которые находятся на 3-й и 2-й строчке соответственно, 5 очков, то есть такое расстояние в теории можно сократить, но сделать это будет очень непросто.
У них все было куда интереснее буквально несколько недель назад, но за это время мы стали свидетелями трех поражений "святых" в последних 5 матчах Чемпионшипа. Уступили "Милуоллу", "Галл Сити" и "Бристоль Сити".
И на фоне не лучшей формы на данный момент их выезд в "Ливерпуль" выглядит как-то обреченно. Хотя, возможно, это лишь временный спад, который не будет иметь своего отражения в матче Кубка Англии. Посмотрим.
Личные встречи
28.05.23 АПЛ "Саутгемптон" — "Ливерпуль" 4:4
12.11.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 3:1
17.05.22 АПЛ "Саутгемптон" — "Ливерпуль" 1:2
27.11.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 4:0
08.05.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Саутгемптон" 2:0
Цифры и факты
- "Ливерпуль" выиграл последние 6 домашних матчей против "Саутгемптона" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" забил как минимум 2 гола в 11 из последних 12 матчей против "Саутгемптона" во всех турнирах;
- В 8 из последних 10 матчей между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Юрген Клопп имеет невероятно большие проблемы с травмами и то, как его команда вышла на финал Кубка Лиги и одержала победу над "Челси" - своеобразное геройство. Сейчас у них не готовы играть из-за травм: Трент Александер-Арнолд, Жоэль Матип, Стефан Байчетич, Тьяго Алькантара, Диогу Жота, Алиссон Бекер, Кертис Джонс, Доминик Собослай и Райан Гравенберх.
Также под вопросом готовность Дарвина Нуньеса, Мохамеда Салаха и Ватару Эндо. Учитывая, что у них такая активная борьба зв АПЛ, именно в этой встрече стоит ожидать активной ротации.
Что касается "Саутгемптона", то у команды Рассела Мартина все проще, отсутствуют: Хуан Лариос и Росс Стюарт. Под вопросом Флинн Даунс.
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Келлехер — Брэдли, Куанса, Гомес, Цимикас — Кларк, Макконнелл, Ньони — Гордон, Даннс, Кумас
"Саутгемптон", 4-2-3-1: Базуну — Уокер-Питерс, Стивенс, Гарвуд-Беллис, Маннинг — Арибо, Чарльз, Армстронг — Армстронг, Адамс, Фрейзер
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Да, Юрген Клопп потерял многих игроков и почти наверняка пойдет на активную ротацию в этой игре. Но даже молодые исполнители клуба достаточно качественные, чтобы держать удар от "Челси" в финале Кубка Лиги и даже давить на чужие ворота. Поэтому ожидаем непростой, но победы мерсисайдцев у себя дома и итоговый проход дальше, хоть и малой кровью.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Уже успел забить гол. Марадона находится на просмотре в клубе Второй лиги
- Фанаты украинских клубов призвали мужчин страны добросовестно выполнять свои обязанности по защите Украины
- ВСУ сбили еще один российский бомбардировщик Су-34
- Челси – Ливерпуль. Анонс и прогноз финала Кубка Английской Лиги на 25.02.2024
- Красотка дня. Невероятная жена и персональный фитнес-тренер одного из лидеров Атлетико
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО