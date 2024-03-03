Шеффилд Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча 27-го тура АПЛ на 04.03.2024

Английская Премьер-лига. 27-й тур.

4 марта. 22:00. Шеффилд. "Бремолл Лейн"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Есть ли хоть какие-то призрачные шансы у команды Криса Уайлдера на спасение и сохранение прописки в АПЛ? Мы бы точно не рекомендовали делать такую ставку. А вот борьба "Арсенала" за чемпионство вполне реальна и здесь все только начинается.

Это классический матч с очевидным фаворитом, который ведет борьбу за высшую строчку с командой, которая почти безнадежно болтается на дне турнирной таблицы.

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Новости "Шеффилд Юнайтед"

За 2024 год у подопечных Криса Уайлдера всего 2 матча, которые они не проиграли. Первый состоялся в январе, когда "клинки" сыграли вничью с "Вест Хэмом" 2:2. После того матча казалось, что команда действительно находит свою игру и есть какой-то шанс на мощное продолжение. Но ощущение было явно ложным, следующего положительного результата пришлось ждать еще 3 недели, когда они обыграли "Лутон".

Вот только та победа выглядела случайной и именно такой и оказалась. Сейчас у них серия из двух поражений подряд: от "Брайтона" и "Вулверхэмптона". Причем все эти поражения были очевидными и не имели в себе никакой интриги. Наверное, без интриги обойдется и на этот раз, когда к ним домой приедет "Арсенал".

Кроме того, в последних трех домашних матчах "Шеффилд" пропускал по 5 голов. Они могут стать первой командой в истории английского футбола, которая пропустит 5+ голов в 4 домашних матчах подряд, подобного еще никто не делал. Если и бить какие-то рекорды, то только такие. В этом сезоне команда Уайлдера на большее не способна.

Новости "Арсенала"

Микель Артета и его подопечные продолжают бороться с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за чемпионство. Опередить кого-то из них после этого тура не получится, но и отпускать их в свободное плавание тоже не надо, поэтому победа в матче против главного аутсайдера лиги является обязательным условием вечера понедельника.

Именно в рамках Премьер-лиги у "канониров" все в порядке, они проводят замечательную победную серию, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. Вот только эти классные результаты были прерваны поражением от "Порту" в первом матче 1/8 Лиги Чемпионов. Впрочем там еще будет ответный матч и "Арсенал" все может исправить.

В прошлом туре они без шансов обыграли "Ньюкасл" и даже не заметили своего соперника. До этого были разгромы "Бернли" и "Вест Хэма", также победа над "Ливерпулем". То есть форма у них замечательная и нет никаких намеков на то, что она может прерваться в следующей игре.

Турнирная таблица

Личные встречи

28.10.23 АПЛ "Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед" 5:0

11.04.21 АПЛ "Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал" 0:3

04.10.20 АПЛ "Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед" 2:1

28.06.20 КА "Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал" 1:2

18.01.20 АПЛ "Арсенал" — "Шеффилд Юнайтед" 1:1

Цифры и факты

"Арсенал" забил как минимум 4 гола в последних трех матчах Премьер-лиги;

"Арсенал" выиграл свои последние 6 матчей в рамках Премьер-лиги;

В последних 7 матчах "Арсенала" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Чтобы хоть как-то оправдать все те критические слова, которые были написаны о команде Криса Уайлдера ранее, надо признать, что у них очень большие проблемы с травмами, которые имеют свое влияние на игру.

Например, против "Арсенала" не смогут сыграть Макс Лоу, Рис Норрингтон-Дэвис, Крис Башам, Джон Иган, Камерон Арчер, Анис Бен Слиман. У всех этих игроков травмы. Кроме того, из-за дисквалификации не сыграет Мейсон Холгейт.

У ребят Микеля Артеты все немного проще. Наращивании в лазарете находится только Юрриен Тимбер. Кроме него, под вопросом готовность сыграть Александра Зинченко, Томаса Партея и Такехиро Томиясу.

"Шеффилд Юнайтед", 3-5-2: Грбич — Ахмедходжич, Трасти, Робинсон — Богл, Хамер, Соуза, Норвуд, Озборн — Макати, Брюстер

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Кивиор — Эдегор, Райс, Жоржиньо — Сака, Гаверц, Мартинелли

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Шеффилд Юнайтед" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Шеффилд Юнайтед" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 4.5 — 0:5. Формы обеих команд сейчас находятся на противоположных полюсах. Наверное, Артета и его команда захотят хорошо развлечься и улучшить свою разницу забитых и пропущенных, которая может сыграть важную роль при борьбе за титул в конце сезона. В последних трех домашних матчах "клинки" пропускали по 5 голов. Рискнем пойти на такую смелую ставку, как 5 пропущенных голов от хозяев и в этой игре.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.