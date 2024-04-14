Мудрик против Миколенко. Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 33-го тура АПЛ на 15.04.2024

Английская Премьер-лига. 33-й тур.

15 апреля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После того, как с "Эвертона" снова сняли очки в турнирной таблице, игроки команды испытывают эффект дежавю. В последний раз, когда подобное происходило, подопечные Шона Дайча выдали просто великолепную серию результатов и почти обеспечили себе выживание в АПЛ.

Возможно, чтобы подобное мы увидим и на этот раз, когда риск вылететь снова замаячил на горизонте? Впрочем у Почеттино и его подопечных есть свои задачи и мотивации для выполнения этих задач у них никак не меньше, чем у супернкиа.

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Новости "Челси"

Парни Почеттино опозорились. Подобное предложение можно было отслеживать последние 2 недели. Несмотря на то, что им удалось обыграть "Манчестер Юнайтед" благодаря дублю Коула Палмера на последних секунда компенсированного времени, они потеряли очки сначала с "Бернли", а затем и с "Шеффилд Юнайтед", двумя худшими командами этого сезона Премьер-лиги.

Именно поэтому их еврокубковые амбиции сильно пошатнулись после тех встреч и для того, чтобы восстанавливать доверие болельщиков и хоть какую-то интригу в этой борьбе, необходимо побеждать. О последних трех встречах мы уже рассказали, а до этого были победы над "Лестером" и "Ньюкаслом".

Последний раз лондонцы проигрывали еще в феврале, когда не смогли выдержать натиск "Ливерпуля" в финале Кубка Английской Лиги. Но отсутствие поражений не означает успешную серию результатов, по крайней мере не в таком клубе, как "Челси". Потому реабилитация за позор против "Бернли" и "Шеффилд Юнайтед" просто необходима.

Новости "Эвертона"

10 матчей подряд "ириски" не знали вкуса побед, это была очень длинная неудачная серия от команды Дайча, среди которой были и неплохие результаты, например, ничья с "Тоттенхэмом", но в основном болельщики оставались разочарованными.

И на прошлой неделе они наконец увидели долгожданную победу своих любимцев. "Эвертон" играл против "Бернли" и сумел обыграть команду Венсана Компани со счетом 1:0. Да, скромно, но самое важное - это результат и сам факт победы.

До этого они сыграли вничью с "Ньюкаслом", где, следует признать, им отчасти повезло, поскольку соперник был сильнее. А еще раньше у них было три поражения подряд: против "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед" и "Борнмута". Кажется, что они наконец готовы возвращаться к норме, особенно на фоне мотивации от очередного снятия очков от АПЛ.

До зоны вылета 2 балла, правда у "ирисок" есть и два матча в запасе. Все выглядит не так критично, однако результаты все еще очень нужны. Смогут ли они повторить то, что сделали несколько месяцев назад? Смогут ли они снова обыграть "Челси"? Скоро узнаем.

Турнирная таблица

Личные встречи

10.12.23 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 2:0

18.03.23 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 2:2

06.08.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 0:1

01.05.22 АПЛ "Эвертон" — "Челси" 1:0

16.12.21 АПЛ "Челси" — "Эвертон" 1:1

Цифры и факты

"Челси" не проигрывает в последних 30 домашних матчах против "Эвертона" во всех турнирах;

В 8 из последних 9 матчей "Челси" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" пропускал как минимум два мяча в последних 5 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Маурисио Почеттино к немалому списку травмированных перед этим матчем добавилось несколько новых имен. Не смогут сыграть против "Эвертона": Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку, Ливай Колвилл, Лесли Угочукву, Энцо Фернандес, Аксель Дисаси и Роберт Санчес.

Кроме того, под вопросом участие в матче Рахима Стерлинга и Бена Чилуэлла. Кстати, отсутствие Энцо Фернандеса почти наверняка означает, что мы увидим Михаила Мудрика на позиции десятки. По крайней мере, ранее проблему отсутствия аргентинца Почеттино решал таким образом. А может место десятки займет Коул Палмер.

Что касается "Эвертона", то у них не смогут сыграть Деле Алли и Льюис Доббин. Также под вопросом участие в матче Джеймса Гарнера, Доминика Калверта-Льюина и Арно Данжума.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Бадиашиль, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Мудрик — Джексон

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Коулман, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Янг, Гарнер, Гомеш, Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Эвертоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Уже 7 матчей подряд во всех турнирах команда Почеттино пропускает как минимум дважды. Не важно, с кем они играют, они просто не могут удержать свои ворота "сухими", это невозможно. Поэтому мы уверены, что и "Эвертон" забьет как минимум один, а то и дважды. Впрочем в атаке у "синих" не все так плохо, поэтому поражение им прогнозировать не будем, скорее результативная ничья.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.