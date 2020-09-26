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Байер - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
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Байер Леверкузен – РБ Лейпциг: Прогноз и анонс матча ⋉ 26 сентября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Байер - РБ Лейпциг. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, второй тур

26 сентября. Леверкузен, “БайАрена”

“Байер” Леверкузен 16:30 “РБ Лейпциг”

Телетрансляция – Megogo

Большой кошелек позволил “Челси” подписать летом лидеров “Байера” и “РБ Лейпциг”. Кай Хавертц и Тимо Вернер были ключевыми, определяющими игроками для своих команд и их уход вынуждает оба клуба перестраиваться.

У “красных быков” пока получается лучше. В первом туре против “Майнца” Нагельсманн играл с одним ярко выраженным форвардом (Поульсен), а под ними играли два креативных атакующих полузащитников (Форсберг и Ольмо). Тем не менее, замена Вернеру приобретена – “Кристал Пэлас” и “Трабзонспор” получили на двоих 20 млн евро за норвежского нападающего Александера Серлота. Нагельсманн не исключает, что 24-летний форвард может дебютировать за РБ в матче против “Байера”.

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Помимо Хавертца, “Байер” потерял также форварда Кевина Фолланда, перешедшего к Нико Ковачу в “Монако”. Такого игрока как Кай Хавертц напрямую заменить трансфером невозможно – “Байер” верит в 17-летнего Флориана Виртца, перешедшего зимой из академии “Кельна”. Что касается Фолланда, то вместо него был подписал чешский форвард Патрик Шик, который в прошлом сезоне провел неплохой год в аренде “Лейпциге” (10 голов).

В первом туре “Байер” провел крайне невыразительный матч против “Вольфсбурга”. У Леверкузена очень мало получалось в атаке, и к победе ближе были “волки”. Петер Бос признает проблему. “После матча с “Вольфсбургом” мы много говорили об игровых ситуациях и работали над разными вещами. У нас было мало голевых моментов и проникающих пасов”. Возможно, с более ориентированным на атаку РБ “Байеру” будет легче.

Цифры и факты

  • Помимо матча с “Вольфсбургом”, “Байер” не смог забить только в одном из двадцати последних матчей.
  • Новичок “Байера” Патрик Шик в прошлом сезоне был вторым бомбардиром “Лейпцига” после Тимо Вернера.
  • Игроки “Байера” Надим Амири и Керем Демирбай в свое время играли под руководством Нагельсманна в “Хоффенхайме”.
  • Александер Серлот в прошлом сезоне забил 31 гол в чемпионате и Кубке Турции.

Ориентировочные составы

“Байер”: Градецки – Ларс Бендер, Свен Бендер, Тапсоба, Синкгравен – Виртц, Арангис, Демирбай – Беллараби, Шик, Диаби

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Айдара, Адамс, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Форсберг – Поульсен

Прогноз на матч “Байер” – “РБ Лейпциг”

“Байер” вряд ли начнет матч со стремительных атак, выжидательную позицию займет и “РБ Лейпциг”. Обе команды имеют репутацию атакующих команд, но к этой игре они могут подойти прагматично – никто не хочет проигрывать во втором туре. Тем не менее, шансы РБ на данном этапе выглядят более предпочтительными. Прогноз – минимальная победа “Лейпцига” (1:0 или 2:1).

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Бундеслига Чемпионат Германии Байер (Леверкузен) ставки РБ Лейпциг Прогнозы
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