РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча 1/4 финала Германии на 05.04.2023

Кубок Германии, 1/4 финала

5 апреля. Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд 21:45

Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

С момента назначения Марко Розе осенью вплоть до конца зимы "РБ Лейпциг" был самой стабильной командой Бундеслиги, в среднем набирая при новом тренере больше очков, чем "Бавария" и "Боруссия". Но закончив февраль на мажорной ноте (ничья с "Ман Сити" и победа над "Айнтрахтом"), "красные быки" откровенно поплыли с приходом весны.

Поражение от Дортмунда в Бундеслиге ровно месяц назад (2:1) нельзя назвать полностью заслуженным, но "Боруссии" всё же удалось вырвать три очка. А затем пошли один провал за другим. Погром от Холланда и компании и 7:0 на табло стадиона Этихад больно ударили по психике, и вслед за эти последовало поражение от безобидного "Бохума" (1:0) и унижение от "Майнца" (0:3).

Нкунку снова травмировался, и Лейпциг остался без лидера на поле. Три поражения кряду заставляют Розе пересмотреть свою стартовую 11-тку. В старте стоит ждать Симакана, Раума.и энергичного Айдара. Также снова в строю Дани Ольмо.

Боруссия Дортмунд

Дортмунд тоже находится на эмоциональном дне, уступив на выходных "Баварии" лидерство после провального Дер Классикера. Счёт 4:2 выглядит более-менее прилично, но он скорее говорит о расточительности баварцев и их неумении цельно отыграть 90 минут, нежели о каком либо сопротивлении со стороны Дортмунда.

"Боруссия" слила матч сезона ещё до игры, на ментальном уровне. Немыслимый автогол Кобеля – лучшее тому свидетельство. Но к провалам Дортмунда в решающий момент мы привыкли. Вопрос в другом – как они будут выбираться из этой ямы, и хватит ли им для того воли.

Адейеми не поможет команде в Кубке из-за дисквалификации. Большой потерей стал рецидив травмы паха у Шлоттербека на выходных. Аллер тоже получил микроповреждение, но на такой матч всё равно должен выйти в старте. Рейна приболел, что сокращает резерв – эффектные выходы американца с запаса не раз выручали команду Терзича в 2023-м году.

Статистика и факты

Вернер – лучший бомбардир Кубка Германии (4 гола) из всех игроков, продолжающих участие в турнире

Ройс – третий лучший бомбардир Кубка из действующих футболистов (17 мячей за карьеру)

Лейпциг выиграл прошлый Кубок Германии, Дортмунд – позапрошлый

Беллингем – лучший голеадор БД в сезоне (10 мячей). Джуд – один из шести игроков, кто вышел в старте на финал против РБ два года назад

Личные встречи

История противостояния насчитывает 14 встреч в рамках Бундеслиги. Половина матчей завершилась победой Дортмунда, у Лейпцига 5 викторий. Всего две игры завершились вничью. "Боруссия" выиграла в дуэли месячной давности (2:1). В Кубке Германии пути этих двоих пересеклись в финале 2021-го года, где команда тогда ещё временного тренера Эдина Терзича разгромила "красных быков" (4:1).

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол, Раум – Лаймер, Айдара – Собослаи, Ольмо, Вернер – Силва

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон – Беллингем, Джан, Геррейру – Мален, Мукоко, Ройс

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

Обе команды сейчас переживают не лучшие времена. Самая большая проблема кроется в области психологии – РБ на серии из 3 поражений, БД может вслед за первым местом потерять и шанс на победу в Кубке Германии. Так что кому достанется в итоге путёвка в полуфинал сказать трудно. Что обе команды могут гарантировать, так это голы. В их шести последних личных встречах было забито минимум 3 гола. И нет никаких предпосылок предполагать, что эта серия оборвётся. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.57.