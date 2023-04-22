Бундеслига, 29-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Айнтрахт 19:30

Боруссия Дортмунд

На прошлых выходных "Боруссия" потеряла отличную возможность сравняться по очкам с "Баварией", с треском провалив второй тайм на "Мерседес-Бенц Арене". Дони Мален, пребывающий в огненной форме, до перерыва ассистировал Аллеру, забил сам и заработал вторую жёлтую для Мавропаноса. Но численный перевес и два гола преимущества БД бездарно разбазарили, в итоге разделив очки со "Штутгартом" (3:3).

Роковым в том матче стало отсутствие Шлоттербека и Зюле, которые впрочем пропустят и этот тур. К тому же Терзич подлил масла в огонь, сняв в перерыве Хуммельса, и БД посыпался. В остальном новых потерь нет, разве что Модест под вопросом, но это не должно стать проблемой.

Возвращение Адейеми и классная форма Малена позволяют с оптимизмом ожидать встречи с "Айнтрахтом". Тем более, с "орлами" у Дортмунда редко возникают трудности.

Айнтрахт

Гол Коло Муани в ворота менхенгладбахской "Боруссии" (1:1) позволил "Айнтрахту" выдохнуть с облегчением в концовке матча прошлого тура, но беды "орлов" от этого никуда не подевались. Серия из 7 матчей без побед в Бундеслиге говорит сама за себя. С такими результатами коллективу Оливера Гласнера будет нелегко снова попасть в Европу, где "орлы" два года кряду выступали на удивление солидно.

Перед игрой с грозным Дортмундом у Франкфурта катастрофическая кадровая ситуация в центре обороны. Кристиян Якич пополнил лазарт вслед за Хрвое Смолчичем и Эваном Ндика. Четвёртый центрбек Альмами Туре едва вернулся к тренировкам. В таких условиях придётся обращаться к услугам 39-летнего пенсионера Хасебе и непрофильного ЦЗ Ленца.

Марио Гётце отбыл дисквалификацию и готов к встрече со своей первой командой. Йеспер Линдстрём ему компанию сможет составить в лучшем случае через неделю, так что японский десант на Хасебе не закончится – стоит ждать с первых минут и Камаду.

Статистика и факты

Мален – самый результативный игрок последних 4 туров Бундеслиги (4 гола, 2 ассиста)

Дортмунд выиграл 8 последних домашних матчей в чемпионате. 9-я победа станет рекордом

В 2023 году Коло Муани забил 8 голов в 13 матчах Бундеслиги

Гласнер проиграл все свои 7 матчей против БД в Бундеслиге (4 с "Вольфсбургом", 3 с Франкфуртом)

Личные встречи

"Боруссия" побеждала "Айнтрахт" в 10 из 11 последних домашних встречах. Единственная осечка случилась в 27-м туре сезона 2020/21 (1:2). Всего у Дортмунда 24 победы в 51 встрече против "орлов".

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Джан, Хуммельс, Геррейру – Беллингем, Озджан, Брандт – Мален, Аллер, Адейеми

Айнтрахт: Трапп – Тута, Хасебе, Ленц – Бута, Соу, Роде, Кнауфф – Гётце, Камада – Коло Муани

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Боруссия Дортмунд – Айнтрахт от UA-Футбол

У обоих команд катастрофические кадровые проблемы в центре обороны. А учитывая, что и Дортмунд, и Франкфурт предпочитают открытый футбол, потенциально нас может ждать серьёзная перестрелка. 10 побед "Боруссии" в 11 последних играх на "Сигнал Идуна Парк" против "Айнтрахта" позволяют не сомневаться в исходе матча. Ставка: победа "Боруссии" + тотал выше 3.5 с коэффициентом в районе 3.25.