Бундеслига, 13-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Боруссия Дортмунд 18:30

Трансляция – Megogo

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Байер

"Байер" попросту блистательно начал сезон и даже не думает сбавлять обороты. Подопечные Хаби Алонсо выиграли 17 из 18 матчей во всех турнирах, единственный раз потеряв очки лишь в гостях у чемпионов на "Альянц Арене" (1:1) ещё в 4-м туре. После международного перерыва "фармацевты" продолжили свою победоносную форму, легко справившись с "Вердером" (0:3) на выезде за счёт своих убийственных латералей (по голу от каждого).

Затем в четверг "Байер" слетал в Швецию к "Хеккену" (0:2), окончательно сняв все вопросы о первенстве в своей группе Лиги Европы. При этом Хаби Алонсо поберёг большую часть игроков основы, выставив в старте лишь троих футболистов старта. Бонифасе забил один из голов, продлив свою результативную серию в ЛЕ до 3 игр. Важный буст уверенности для нигерийца после 5 матче без голов в чемпионате.

В воскресенье ждём стандартный стартовый состав от Алонсо, самый стабильный во всей Бундеслиге. Патрик Шик снова доступен и может появиться с лавки. Из травмированных только летний новичок Артур.

Боруссия Дортмунд

Прошлогодний вице-чемпион и близко не демонстрирует качества игры уровня "Байера", особенно в Бундеслиге. Показательной в этом плане были не только катастрофа против "Баварии" (0:4), но и проигранный выездной матч в Штутгарте (2:1), где хозяева если не по счету на табло, но чисто по-футбольному были размазаны бандой Хёнесса.

Зато в чём подопечным Эдина Терзича не откажешь, так это в характере. Отыграли два мяча отставания сначала во Франкфурте против "Айнтрахта" (3:3), а затем и в дерби Боруссий (4:2) на прошлых выходных. Отдельной похвалы достоин камбек "жёлто-чёрных" в ЛЧ. После 1 очка в 2 стартовых турах Дортмунд выиграл три игры кряду, чем гарантировал себе место в плей-офф в группе с ПСЖ, "Ньюкаслом" и "Миланом".

В ЛЧ "Боруссия" убийственно играла вторым номером, и нечто подобное можно попробовать против "Байера", любящего доминировать. Поэтому ждём реактивного Байно-Гиттенса в старте после 2+1 в двух последних играх. В центре поля альтернатив паре Джан – Забитцер нет, так как травмирован Нмеча. Также под вопросом Зюле – Никлас приболел.

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Статистика и факты

Фримпонг и Гримальдо отметились 20 результативными действиями (11+9) на двоих – их связка самая результативная среди латералей в топ-5 чемпионатах.

Леверкузен выиграл 6 стартовых матчей Бундеслиги дома. В случае победы на "БайАрене" в воскресенье "Байер" повторит клубный рекорд.

Хофманн отыграл 38 матчей в Бундеслиге за "Боруссию". В этом сезоне Йонас за "Байер" забил больше (5 голов), чем за всю карьеру в Дортмунде (3 мяча).

Юлиан Брандт отыграл за "Байер" 165 матчей в Бундеслиге до перехода в Дортмунд в 2019-м.

"Боруссия" по итогам 12 туров имеет 24 очка – на два больше, чем в прошлом сезоне на той же стадии.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Забитцер, Джан – Байно-Гиттенс, Ройс, Брандт – Фюллькруг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Боруссия Дортмунд от UA-Футбол

Если "Боруссия" не пропустит рано, как это было в дер Классикере, то парни Терзича могут здорово помучать лидера игрой вторым номером. Тем не менее, по качеству футбола в исполнении команд в этом сезоне ощущается весомый разрыв, потому выигрыш "Байера" кажется весьма вероятным. Но атака Дортмунда вполне способна навязать борьбу, особенно в быстрых выпадах. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.36.