Бундеслига, 17-й тур

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Байер 16:30

Трансляция – Megogo

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Аугсбург

До зимнего перерыва у "Аугсбурга" была крайне нестабильная первая половина сезона. С одной стороны "фуггеры" после смены тренера почти перестали проигрывать (два поражения в 9 предыдущих турах), но и побед в последнее время совсем мало (одна победа в последних 7 играх). Из-за этого они занимают всего 11-е место после 16 туров, хотя расстояние до зоны вылета больше, чем до мест в еврокубках – восемь очков от последних трех мест и разрыв в шесть очков до еврокубков.

Продолжает держать высокую планку капитан команды Эрмедин Демирович, за круг фактически повторив достижения прошлого сезона (8 голов + 5 ассистов против 8+6 за всю прошедшую кампанию). Босниец может всерьёз напрячь кадрово прореженную защиту "Байера", если хозяевам удастся наладить стабильную доставку мяча вперёд. Одновременно смущает зависимость от своего лидера – перекрыв его, можно перекрыть атаку "Аугбурга" целиком.

Мадс Передрсен пропустит игру из-за дисквалификации. Его резервист Яго до конца не восстановился, так что слева в защите должен появиться правша Гумны. Справа сыграет Мбабу, ведь также отсутствует Фрамбергер. Не сыграет и центрбек Рис Оксфорд – британец простудился. Реджбечай получил повреждение в начале года, но должен быть готов к субботе.

Байер

"Байер" выдал лучшую первую половину сезона в клубной истории. 42 очка в 16 турах – персональный рекорд Леверкузена. Как и феноменальная серия из 25 матчей без поражений во всех турнирах со старта кампании. Но даже такой величественный перфоманс не позволил подопечным Хаби Алонсо далеко оторваться от назойливой "Баварии", которая по потерянным отстаёт всего на пункт.

"Байер" имел самую стабильную стартовую 11-тку во всей Бундеслиге, которая обеспечивала устойчивость игрового стиля. В этом смысле отъезд сразу трёх игроков старта на Кубок Африки – настоящий вызов для Хаби Алонсо. Без Коссуну и Тапсобы в центре обороны из основных останется лишь Та. Инкапье бывает излишне агрессивен, а Станишич далеко не ЦЗ по своей природе.

Бонифасе же и вовсе успел получить травму в расположении сборной, вылетев до апреля. Нигериец сочетал постоянную нацеленность на ворота (10 голов) с помощью в билд-апе (50 процентов выигранных верховых единоборств, первое место в лиге по принятым продвигающим пасам), при этом ещё и изрядно ассистируя (7 раз). Шик в плане реализации даже круче Бонифасе, только вот мы не видели Патрика в деле полтора года до его хет-трика в ворота "Бохума" в последнем туре до перерыва.

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Статистика и факты

Только два вратаря совершили в этом сезоне больше сейвов, нежели кипер "Аугсбурга" Дамен (66).

Демирович – лучший игрок "Аугсбурга" как по голам (8), так и по ассистам (5).

В прошлом сезоне "Аугсбург" дважды переиграл "Байер" (1:0, 1:2), хотя до того не побеждал леверкузенцев 22 матча кряду.

3 гола Шика в ворота "Бохума" в последнем туре были первыми мячами чеха в Бундеслиге с сентября 2022.

Леверкузен не проиграл ни одной игры из 25 во всех турнирах в этом сезоне.

42 очка после 16 туров – клубный рекорд "Байера".

Ориентировочные составы

Аугсбург: Дамен – Мбабу, Гауэлеу, Удуохай, Гумны – Реджбечай, Дорш – Йенсен, Демирович, Энгельс – Титц

Байер: Градецки – Станишич, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Аугсбург – Байер от UA-Футбол

У обоих команд хватает кадровых проблем в обороне. Плюс "Аугсбург" всегда забивает дома в этом сезоне Бундеслиги (в среднем дважды за игру). Так что пропущенный мяч в воротах Градецкого – вполне реальный сценарий. В то же время форма "Байера" не вызывает вопросов. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.64.