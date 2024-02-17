Беспроигрышной серии новичка пришёл конец? Хайденхайм – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 17.02.2024

Бундеслига, 22-й тур

Хайденхайм, Фойт Арена

Хайденхайм – Байер 22:00

Трансляция – Megogo

Хайденхайм

Сумасшедшему сезону "Хайденхайма" не отдают должного внимания только потому, что в этом сезоне есть сенсации уровня "Байера" и "Штутгарта". Тем временем абсолютный дебютант Бундеслиги замыкает первую половину турнирной таблицы с солидным отрывом (+15) от зоны вылета. И по ходу кампании подопечные Франка Шмидта только прибавляют: в новом году "Хайденхайм" ещё не проигрывал, а всего их беспроигрышная серия в чемпионате составляет 8 поединков.

Главное достоинство подопечных Шмидта – стандарты. С них команда забила 12 голов, что является лучшим результатом в Бундеслиге наравне с "Баварией". В позиционной обороне прочности недостаёт, что обязательно скажется против "Байера". Зато в атаку команда выбегает зверски – быстрее всех в Германии. Плюс есть резкие игроки вроде Динкчи, самого быстрого в этом сезоне Бундеслиги.

Перед встречей с лидером Шмидт не сможет рассчитывать на запасного защитника Томаса Келлера и резервного нападающего Элидона Кеная. Из существенных потерь – опытный хавбек Денис Томалла (14 матчей в Бундеслиге). Также под вопросом правый латераль Марнон Буш (9 матчей).

Байер

"Байер" на прошлых выходных сокрушил "Баварию" (3:0), увеличив свой отрыв от преследователя до 5 очков за 13 туров до финиша. Это был настоящий мастер-класс от Хаби Алонсо, оставившего на ключевой поединок сезона на лавке Фримпонга и Хофманна, укрепившего оборону Станишичем и сыграв без номинальных нападающих с Виртцем в роли ложной 9.

С момента возобновления сезона "Байер" выиграл 5 из 6 матчей, несмотря на проблемы с составом и насыщенный график игр. Перед боем с "Баварией" была изнурительная игра со "Штутгартом" (3:2) в Кубке Германии. Так что неделя отдыха – именно то, что было нужно немного подсевшему Леверкузену.

Паласиос всё ещё в лазарете. У Джаки были проблемы с бедром, плюс Гранит под угрозой дисквалификации. Но к матчу экс-хавбек "Арсенала" должен быть готов. Бонифасе вернётся нескоро, зато новых потерь нет. Плюс вернулся триумфатор КАН Одилон Коссуну. Но Инкапье в такой форме, что ивуарийца в старте ждать не стоит.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Статистика и факты

Беспроигрышная серия "Байера" во всех турнирах насчитывает 31 матч.

"Байер" установил клубный рекорд по забитым голам (55), пропущенным (14) и количеству очков (55) по итогам 21 тура.

Бесте принял участие в 14 из 30 голов "Хайденхайма" в Бундеслиге (6+8). 11 из них были оформлены со стандартов.

"Хайденхайм" не проигрывал в 8 последних матчах Бундеслиги (4 победы, 4 ничьи).

5 из 7 побед в чемпионате новичок добыл на домашней арене.

Ориентировочные составы

Хайденхайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Гимбер, Тойеркауф – Мэлоуни, Шеппнер – Динкчи, Пирингер, Бесте – Кляйндинст

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Иглесиас

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Хайденхайм" — "Байер" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хайденхайм – Байер от UA-Футбол

"Хайденхайм" редко уходит с поля без гола – парни Шмидта забивали в 8 из 9 последних матчей, промолчав только против "Боруссии" Д (0:0). Хотя и против Дортмунда моментов хватало. Так что обороне "Байера" придётся непросто. "Хайденхайм" будет иметь шансы на свой забитый мяч, но на большее им претендовать вряд ли удастся. Их оборонительный блок не сможет устоять перед таким натиском. Ставка: победа "Байера" + тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.79.