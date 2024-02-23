Продолжатся ли страдания чемпиона? Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 24.02.2024

Бундеслига, 23-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 19:30

Трансляция – Megogo

Бавария

Три поражения кряду во всех турнирах не только практически похоронили шансы "Баварии" на трофеи в конце сезона, но и закончили эпоху Томаса Тухеля в клубе. Экс-наставник "Челси" покинет клуб летом, но до тех пор сторонам придётся уживаться вместе. И предпринять первую попытку в истории отыграть 8-очковое отставание в чемпионате.

Впереди – две важнейшие недели, в которых "рекордмайстра" ждёт испытание Лейпцигом, а затем ответная игра с "Лацио", последняя соломинка для исправления ситуации. После худшей серии за 9 лет "Баварии" ещё и предстоит встреча с "РБ Лейпцигом", который в двух последних визитах на "Альянц Арену" дважды побеждал.

На игру с "быками" Тухель остался без правых защитников. Мазрауи, Лаймер и Саша Боэ в лазарете. Не сможет подстраховать реактивный Дайо Упамекано из-за дисквалификации, плюс под вопросом Альфонсо Дэвис. Впереди недостаёт Комана и Гнабри, есть некоторые проблемы у молодого центрхава Павловича (то есть Киммиха на позицию правого фулбека не подвинешь).

РБ Лейпциг

Для "РБ Лейпцига" начало 2024-го года тоже выдалось непростым. Жуткий старт с 3 поражений подряд лишил отрыва от конкурентов и позволил "Боруссии" выбить команду из топ-4. Хотя далеко не всегда неудача была заслуженной: "Айнтрахт" (0:1) забил с единственного удара в створ и чудом устоял на ноль, Леверкузен (2:3) дважды отыгрался, после чего вырвал победу в компенсированное время.

Однозначным был погром от "Штутгарта" (5:2). Но дальше результаты выровнялись – победы над "Унионом" (2:0) и "Боруссией" М (2:0) и солидный перфоманс против "Реала" (0:1), хотя опять-таки, умудрились проиграть ту встречу. В последнее время радует Опенда, у которого 5 голов в 5 матчах чемпионата.

Ожидается, что пару бельгийцу в атаке составит Шешко. Также наконец набрал форму Гулачи, который снова стал №1 в воротах. Единственная неприятность перед выездом в Мюнхен – проблемы у Айдара. Малиец имеет классный динамичный дуэт со Шлагером в центре поля. Из вариантов – подходящий по профилю, но зелёный Зайвальд. Или же медлительный, но умный Кампль.

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Статистика и факты

"Бавария" проиграла 3 матча кряду впервые с 2015-го года. Четвертое поражение станет рекордным за 32 последних года.

Харри Кейн – самый результативный игрок Бундеслиги (25+5). Лои Опенда – второй в рейтинге (16+4).

Опенда забивал в 5 последних матчах Бундеслиги.

"РБ Лейпциг" ни разу не проигрывал "Баварии" в 4 последних матчах (2 победы, 2 ничьи).

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Дайер, де Лигт, Ким, Геррейру – Киммих, Горецка – Мюллер, Мусиала, Сане – Кейн

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Симакан, Орбан, Раум – Шлагер, Кампль – Симонс, Ольмо – Шешко, Опенда

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Предсказывать итог встречи – дело неблагодарное. Обе команды в новом году выступают крайне нестабильно. У "Баварии" за плечами ужасная серия и серьёзные проблемы в обороне. Плюс "РБ Лейпциг" в последние годы доказал, что может побеждать на "Альянц Арене".

В чём можно не сомневаться, так это в том, что обе команды будут играть на победу: у "Баварии" не было ничьих в 12 последних играх во всех турнирах, у Лейпцига – всего 2 ничьи за отрезок в более чем 20 поединков. Также в обороне у обоих есть проблемы, а форварды уровня Кейна и Опенда могут гарантировать забитые мячи. Так что делаем две ставки: победа "Баварии" + обе забьют с коэффициентом 2.56 и идентичная ставка уже на победу "РБ Лейпцига" (6.10).