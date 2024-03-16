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Фрайбург – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 17.03.2024

Германия
Обновлено

Последний тест Леверкузена перед международной паузой

Фрайбург – Байер. Прогноз матча Бундеслиги на 17.03.2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 26-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Байер 16:30

Трансляция – Megogo

Содержание

Фрайбург

Игра на два фронта выжала все соки из "Фрайбурга", который и без того страдал от травм в обороне. Рабочая победа над "Бохумом" (1:2) на прошлых выходных прервала 6-матчевую серию, в которой подопечные Штрайха теряли очки. На этом отрезке сезона у "Чёрного леса" был сумасшедший календарь, где им пришлось играть против четырёх представителей топ-6 параллельно с борьбой в ЛЕ.

С нагрузкой должно стать попроще после тяжелого поражения от "Вест Хэма" (5:0) посреди недели. Впереди 9 туров, в семи из которых можно и нужно бороться за 3 очка. Ведь "Фрайбург" всё ещё имеет отличные шансы на 7-е место, которое может стать еврокубковым в случае победы "Байера" в Кубке.

Большой потерей для "Фрайбурга" стала дисквалификация опорника Эггештайна, которые до этого выходил в старте во всех матчах сезона. Также в лазарете основной центрбек Филипп Линхарт и резервист Шмидт.

Байер

В начале года "Байер" продолжал выигрывать, вопреки кадровым потерям ключевых футболистов. В последние недели Леверкузен выигрывает вопреки здравому смыслу. Даже в тех матчах, где их перфомансы далеки от идеала, и где всё идёт наперекосяк, парни Алонсо всё равно восстают из пепла. Иначе объяснить два камбек с 0:2 против "Карабаха" в ЛЕ не получится.

В 1/4 финала еврокубка "Байер" вывел Патрик Шик. Чех не отметился ни единым результативным действием в Бунделиге с нового года. Но как нужно было спасать беспроигрышную серию, так Патрик выдал 3 мяча в компенсированное время в двух играх ЛЕ. Теперь осталось совершить последний шаг перед международной паузой – обыграть "Фрайбург".

С этой задачей, вероятно, не поможет Йонас Хофманн. У ветерана проблемы с бедром. Также под вопросом резервный латераль Артур. Бонифасе вернётся уже к четвертьфиналу ЛЕ против обидчиков "Фрайбурга" из "Вест Хэма".

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Статистика и факты

  • Алекс Гримальдо имеет 19 результативных действий в этом сезоне Бундеслиги. Больше только у четверых форвардов – Кейна (36), Гирасси (23), Демировича (22) и Лои Опенда (21).
  • "Байеру" осталось набрать 18 очков в 9 последних турах, чтобы гарантировать себе титул.
  • "Байер" может повторит клубный рекорд по выездным победам кряду (сейчас 5).
  • "Фрайбург" не побеждал лидеров Бундеслиги в 15 последних встречах (3 ничьи, 12 поражений).
  • "Фрайбург" проигрывал дома Леверкузену лишь в двух из 10-ти последних матчей.

Ориентировочные составы

Фрайбург: Атуболу – Сильдийя, Гинтер, Гульде – Кюблер, Рёль, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи, Хелер, Грифо

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Телла, Виртц – Шик

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Трансляция матча "Фрайбург" — "Байер"
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Ставки и коэффициенты

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6.00
4.35
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Прогноз на матч Фрайбург – Байер от UA-Футбол

Оба коллектива провели непростые поединки в ЛЕ в минувший четверг. До унижения от ВХ "Фрайбург" последние 7 матчей во всех турнирах либо играл вничью, либо побеждал/проигрывал в 1 мяч. "Байер" в новом году громил только "Баварию" – во всех остальных победах был перевес в 1 или 2 гола. Ставка: победа "Байера" в 1-2 гола.

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