На пути к золотому дублю. Байер – Фортуна. Прогноз матча 1/2 Кубка Германии на 03.04.2024

Кубок Германии, 1/2 финала

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фортуна 21:45

Трансляция – Megogo

Байер

Магия "Байера" никуда не улетучилась и после международного перерыва. На выходных подопечные Хаби Алонсо как никогда были близки к первому поражению в сезоне во всех турнирах, почти час уступая упёртому "Хоффенхайму". Но Андрих сравнял на 88-й минуте перед тем, как Патрик Шик забил свой 4-й гол на 90+ минуте за последний месяц, принеся "фармацевтам" очередные три очка.

На фоне проигрыша "Баварии" в Классикере "Байер" фактически гарантировал себе чемпионский титул, имея 13 очков отрыва за 7 туров до финиша. Теперь пришло время позаботиться о Кубке Германии, где у Леверкузена не осталось серьёзных соперников на пути к золотому дублю, так как "Байер" – последний представитель элиты, доживший до полуфинала.

Виктор Бонифасе должен восстановиться в этом месяце, но о возвращении на поле пока не идёт и речи. Также давно отсутствует резервный латераль Артур. Из новых потерь – очередное мышечное повреждение Паласиоса. Так что в старте рядом с Джакой снова сыграет Андрих.

Фортуна

"Фортуна" набрала приличную форму в конце зимы, не проиграв ни один из последних 7 матчей Бундеслиги 2. 4 из 5 последних поединков подопечные Даниэля Тиуне даже выиграли. Такой рывок позволил им подняться на 3-е место, которое даёт право сыграть в плей-офф противостоянии за место в элите. С автоматической квалификацией будут трудно – до 2-й позиции 6 очков, и "Хольштайн" тоже в отличной форме.

На пути к полуфиналу Кубка Германии дюссельдорфцы из серьёзный оппонентов обыграли лишь "Санкт-Паули", лидера второй Бундеслиги. Дело было в драматичной серии пенальти на выезде. Но до того жребий был к "Фортуне" благосклонен – встречались либо представители низших лиг, либо аутсайдеры второй Бундеслиги.

Даниэль Тиуне на полуфинал не сможет рассчитывать на основного левого защитника Николя Гавори, автора четырёх ассистов в 20 матчах чемпионата. Других потерь в составе "Фортуны" нет.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Ориентировочные составы

Байер: Коварж – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Андрих, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Шик

Фортуна: Кастенмейер – Зиммерманн, Обердорф, Зиберт, Учино – Энгелхардт, Танака – Клаус, Аппелькамп, Цолис – Мустафа

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Фортуна от UA-Футбол

"Фортуна" явно не та команда, которая имеет шансы нанести "Байеру" первое поражение в 40 матчах. Впрочем, оборона Леверкузена в последнее время барахлит, а их соперник – самый результативный во второй Бундеслиге. Так что свой шанс на гол Дюссельдорф может дождаться. Ставка: победа "Байера" + обе забьют с коэффициентом 2.54.