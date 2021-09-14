Ливерпуль - Милан. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 15.09.2021 

Лига чемпионов, группа B, первый тур

15 сентября 2021. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 22:00 “Милан”

Телетрансляция – Megogo

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Милан” возвращается в Лигу чемпионов после семилетнего отсутствия, и в первой игре же встретится с “Ливерпулем”, возрождая легендарное противостояние середины 2000-х. Обе команды хорошо начали новый сезон, поэтому матч обещает быть компетентным.

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Ливерпуль

Английские топ-6 плавно превратились в топ-4, и “Ливерпуль” провел самое скромное трансферное среди всех четырех грандов АПЛ, подписав только центрбека “Лейпцига” Конате в качестве дублера ван Дейка и Матипа. По-прежнему нет глубины в линии атаки. Когда кто-либо из первой четверки травмирован, как сейчас Роберто Фирмино, тройке Мане - Жота - Салах нет альтернатив. Конечно, мало кто в мире может похвастаться такой сыгранной и сильной линией нападения, но у Клоппа нет дополнительных вариантов.

Пока это обстоятельство не удручает тренера “Ливерпуля”. “Красные” хорошо начали новый сезон, уверенно победив в матчах АПЛ “Норвич”, “Бернли” и “Лидс”. Некоторое разочарование могла вызвать только игра с “Челси” (1:1). Крайне неприятный эпизод произошел и в последнем матче с “Лидсом” – серьезную травму получил 18-летний хавбек Харви Эллиотт.

Помимо Фирмино и Эллиотта, против “Милана” также не сыграют Такуми Минамино и Неко Уильямс. Они в любом случае не претендовали бы на место в старте.

По словам Клоппа, группа с “Миланом”, “Атлетико” и “Порту” – самая сильная для него за все время в “Ливерпуле”. “Две очень хорошие команды останутся вне стадии 1/8. Эта группа будет очень интересной с первой до последней секунды. Это именно то, что мы хотели”, – сказал тренер “Ливерпуля”.

Милан

“Милан” вернулся в Лигу чемпионов не в последнюю очередь благодаря Стефано Пиоли. Когда руководство “россонери” решило отказаться от варианта с Ральфом Рангником и довериться 55-летнему итальянскому тренеру, было немало скепсиса, но Пиоли своей работой доказал, что он заслужил доверие. Игра с “Ливерпулем” станет для него дебютной в Лиге чемпионов.

“Мы готовимся к этому матчу так, как и ко всем остальным. Мне нравится английский футбол, я хорошо знаком с “Ливерпулем”, мы тщательно их изучали. Это правда, что многие из нас никогда не играли в Лиге чемпионов, но футбольное поле везде одинаковое. У нас есть энтузиазм и энергия, мы хотим сыграть в наш футбол”, – говорит тренер “Милана”.

В игре с “Ливерпулем” не сыграет самый опытный игрок “Милана” Златан Ибрагимович. В субботу 39-летний форвард забил “Лацио” свой первый гол в сезоне, но на первый матч ЛЧ швед не отправится в качестве предосторожности из-за небольшой травмы. Как сказал Пиоли, он будет выбирать между Оливье Жиру и Анте Ребичем.

Статистика команд, цифры и факты

“Милан” выиграл все три официальные матча сезона 2021/22 с общей разницей 7:1.

У “Ливерпуля” – три победы и одна ничья, и тоже всего один пропущенный гол. 10:1 в четырех поединках.

В последний раз “Милан” побеждал английскую команду в феврале 2012 года, переиграв “Арсенал” со счетом 4:0 в Лиге чемпионов.

Форвард “Милана” Оливье Жиру забил “Ливерпулю” восемь голов в 16 матчах во всех турнирах, выступая за “Арсенал” и “Челси”.

После четырех туров “Ливерпуль” – лидер АПЛ по совокупному xG (11.7). “Милан” по этому показателю второй в чемпионате после трех матчей (6.9, больше только у “Ромы” Моуриньо – 7.5).

Последние пять матчей Ливерпуля и Милана

Ливерпуль

12.09 “Лидс” 3:0 (АПЛ)

28.08 “Челси” 1:1 (АПЛ)

21.08 “Бернли” 2:0 (АПЛ)

14.08 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

09.08 “Осасуна” 3:1 (ТМ)

Милан

12.09 “Лацио” 2:0 (Серия А)

29.08 “Кальяри” 4:1 (Серия А)

23.08 “Сампдория” 1:0 (Серия А)

14.08 “Панатинаикос” 2:1 (ТМ)

08.08 “Реал” Мадрид 0:0 (ТМ)

Личные встречи

“Милан” и “Ливерпуль” только дважды в истории встречались друг с другом в официальных поединках. Но какие это были матчи! Финал Лиги чемпионов-2005 считается одной из величайших игрой в истории футбола (3:3 и 3:2 в серии пенальти в пользу “Ливерпуля”, если кто-то не помнит). Два года спустя команды вновь встретились в финале Лиги чемпионов, и “Милану” удалось совершить реванш – дубль Пиппо Индзаги и 2:1 в основное время.

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Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тиаго Алькантара – Салах, Жота, Мане

"Милан": Меньян – Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес – Беннасер, Кесси – Салемакерс, Диас, Леао – Жиру

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Милан от UA-Football

“Ливерпуль” хорошо начал новый сезон, возвращение ван Дейка и Матипа в защиту, и соответственно – Фабиньо в Хендерсона на свои позиции в центре поля вернуло “старый Ливерпуль”. Прошлый сезон был большим испытанием для Клоппа и его команды, и “Ливерпуль” с ним более-менее справился. “Милан” – крепкая и интересная команда с большими талантами и сверхопытными игроками, но все же выезд в Англию будет очень непростым вызовом для “россонери”. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.