Милан - Зальцбург: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 02.11.2022

Серия хороших результатов уже позволяла "Милану" оставить позади поражения от "Челси" и от "Наполи". Четыре победы подряд в Серии А, 4:0 в Загребе в Лиге Чемпионов, позволившая выйти на второе место в группе. Однако затем состоялось поражение в гостях от "Торино", ещё более болезненное по игре и ощущениям, чем по результату. Реабилитация за него, а также достижение первой большой цели сезона - задачи "россонери".

2 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Зальцбург"

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

О первой большой цели сезона говорят и наставник "Милана" Стефано Пиоли, и один из его лидеров Сандро Тонали. Из группы нынешний чемпион Италии не выходил с сезона 2013/2014, и выход рассматривается как обязательный следующий этап в развитии, в возрождении легендарного клуба после Скудетто в предыдущем сезоне. Соответственно, давление на него немалое, и поражение сегодня нанесёт весьма болезненный удар.

В Турине "Милан" выглядел разобранным, апатичным, слишком думавшим именно о "Зальцбурге". Он был побежден высоким прессингом, единоборствами, физической мощью. В мощи "Зальцбург" не силен, но высокий прессинг - его визитная карточка. И главный тренер Маттиас Яйссле не собирается отказываться от него, обещая играть смело, агрессивно. А Пиоли и Тонали предостерегают от него.

Уже после неудачи против "Торино" Пиоли продлил контракт с клубом до 2025-го года, и такая новость должна добавить мотивации игрокам, среди которых наставник очень популярен. Сам он заявил, что, если "Зальцбург" рассчитывает на такую же игру миланцев как в Турине, он сильно разочаруется.

Сам "Зальцбург" в последнем туре лиги думал о Лиге Чемпионов. Это признал и Яйссле. Впрочем, сумел победить "Хартберг" дома (1:0). Правда, в целом ныне он не в лучшей форме. Не победил дома "Штурм" в лиге, в ЛЧ не победил в Загребе (1:1) и проиграл дома "Челси" (1:2). В последнем он боролся, играл прилично, проиграл из-за крайне редкого гола Ковачича и блестящего удара Хавертца, но его наиболее заметным игроком был вратарь Кон.

Несмотря на любовь команд к высокому прессингу и интенсивной игре, сегодня мы вряд ли такое увидим. Обе команды далеко не в лучшей форме, плюс речь об "абсолютном финале", как говорят в "Зальцбурге", а такие матчи играют осторожно. Австрийцы против "Челси" дома владели мячом всего 29 процентов времени. "Милан" слабее лондонцев и не так любит мяч, но играет дома и очень высокий процент его владения не удивит.

Статистика

"Милан" пропускал в 11-ти из 13-ти своих последних матчей во всех турнирах. В том числе в четырех в Лиге Чемпионов. В ЛЧ дома он пропускал в шести подряд, и это его наибольшая серия в турнире с 2002-го года

До 18-го сентября "Милан" в 2022-ом году проиграл дома во всех турнирах лишь один матч и, в частности, одержал семь побед подряд. Эту серию прорвало поражение от "Наполи", и с тех пор он успел проиграть на "Сан Сиро" ещё и "Челси"

Лишь в трех из 11-ти последних матчей во всех турнирах "Зальцбург" забил более одного мяча. Во всех случаях это произошло в гостях. В Лиге Чемпионов в пяти матчах на всех полях он неизменно забивал по одному мячу

В последних десяти матчах Лиги Чемпионов "Зальцбург" побеждал лишь дважды. При четырех ничьих и четырех поражениях. В гостях он не побеждал в шести матчах подряд - три ничьи и три поражения

Средний возраст стартового состава "Зальцбурга" против "Челси" дома не превысил 22 года и десять дней. Это пятый самый молодой стартовый состав в истории Лиги Чемпионов. Все 15 голов под руководством Яйссле в Лиге Чемпионов забили игроки, которым на момент гола не исполнилось 23 года

В матче против "Челси" дома "Зальцбург" отдал лишь 50 процентов точных передач. Это второй худший результат в истории Лиги Чемпионов с начала подсчёта такой статистики (2004-й год)

Австрийские команды никогда не побеждали "Милан" в гостях в Еврокубках - ничья и четыре поражения. Еще и пропустив 19 мячей в этих матчах. На всех полях они переиграли "россонери" лишь однажды в 12-ти при трех ничьих и восьми поражениях

"Казино" из Зальцбурга, которому наследовал "Ред Булл", пропустил три без ответа в групповом турнире Лиги Чемпионов-1994/95. Правда, по итогам того матча у "Милана" сняли три очка за попадание бутылкой в голову вратарю "Казино". Но "россонери" победили и в Австрии (1:0) и вышли из группы за счет соперника. А в первом туре нынешнего группового турнира в Зальцбурге был зафиксирован счет 1:1

В четвёртый раз подряд "Зальцбург" в последнем туре борется за выход из группы. Дважды не получилось, в предыдущем сезоне удалось победить "Севилью" со счетом 1:0 и выйти. Кстати, все те матчи состоялись дома. "Милан" в предыдущем сезоне также боролся за выход в последнем туре, но проиграл дома "Ливерпулю" и остался последним. В 1/8 финала он не был с сезона 2013/14

Кадры

"Зальцбург" не может рассчитывать на Капальдо, бывшего игрока "Шахтера" Фернандо, Койту, Око, Тиджани. Под вопросом автор гола в ворота "Челси" неделю назад Адаму, а также Соле и капитан Улмер. Атаку придётся держать Окафору, забившему в первом матче и три гола в целом в этом розыгрыше. Он также забил единственный "Хартбергу". Пару ему должен составить, если не сыграет Адаму, Шешко - молодая звездочка, за которым следит и сам "Милан".

У "Милана" травмированы три правых защитника - Калабрия, Флоренци и Дест. Их вновь подменит Калулу. А в центр обороны вернутся отдохнувший в Турине Кьер и дисквалифицированный в Загребе Томори. В 17-ти матчах в сезоне "россонери" пропустили уже 20 мячей, но с Кьером на поле - лишь один за 443 минуты. Пропускают они много также из-за травмы первого вратаря Маньяна.

В центре поля вернётся после отдыха в Турине Беннасер, в центре атаки после такого же - Жиру, за позицию "десятки" борются не совсем здоровый Диас, крайне разочаровывающий Де Кетеларе и оборонительный Крунич. Справа может выйти Ребич, а не автор гола в Турине Мессиас. Слева точно выйдет Леау, замененный там в перерыве, а до этого запоровший два убойных момента ужасными ударами. Тонали уверяет, что Рафаэль спокоен и настроен.

"Милан": Татарушану, Калулу, Кьер, Томори, Эрнандес, Тонали, Беннасер, Мессиас, Крунич, Леау, Жиру

"Зальцбург": Кон, Дедич, Бернардо, Павлович, Вебер, Кьергор, Гурма-Дуат, Зейвальд, Сучич, Окафор, Шешко

Прогноз: Милан - Зальцбург 1:1

"Милан" дважды подряд не проваливается, и об этом Пиоли напомнили на пресс-конференции. Кроме того, выход из группы крайне важен для него. Сам тренер заявляет, что его команда не умеет играть на ничью, Тонали считает, что не должна думать о ней. Но, скорее всего, игра обеих команд будет серой и осторожной. И "Зальцбург", как обещает Яйссле, даст настоящий бой. Похоже на скромную ничью. Которая для "Милана" сродни победе.