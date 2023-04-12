Реал – Челси. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12 апреля 2023

Лига Чемпионов, 1/4 финала. 1-й матч

Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Реал – Челси 22:00

Трансляция – Megogo

Реал

"Реал" не впечатлял в первой половине сезона. Серьёзное отставание от "Барселоны" в Ла Лиге, да и в групповом этапе мадридцы лишь на пункт опередили "РБ Лейпциг". Но как только пришла весна и пора плей-офф Лиги Чемпионов, "сливочные" вновь обрели величественный вид. Вернулись и коронные камбеки, и синергия в игре Винисиуса и Бензема, и результативность Карима.

Каким бы кризисным не был "Ливерпуль" в этом сезоне, но камбек с 2:0 на 2:5 в матче на "Энфилде" – такое под силу лишь "Реалу". Бензема и Вини записали на свой счёт по 2+1, сделав из ответной игры 1/8 формальностью. В апреле вновь раззабивался Бензема – хет-трик в ворота "Вальядолида" (6:0), хет-трик в ворота "Барсы" на "Камп Ноу" (0:4). Поражение от "субмарины" в последнем туре (2:3) выносим за скобки – вряд ли мы увидим в 1/4 Васкеса, Себальоса в старте или Асенсио в роли меццалы на позиции восьмёрки.

Перед "Челси" Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Ферлана Менди. У француза очередная травма, на этот раз икроножной мышцы. Соотечественника слева в защите должен подменить универсальный Камавинга. Кроме того, под вопросом Давид Алаба из-за мышечных болей.

Челси

Хаос в "Челси" достиг своей высшей точки после второй смены тренера за сезон. Противостоять "Реалу" в Лиге Чемпионов мог тухелевский "Челси", что лондонцы доказали в двух минувших кампаниях. Но с тех пор в клубе произошло не только десятки кадровых изменений в составе, но заодно и два тренерских даунгрейда. Поттер был на порядок слабее Тухеля, но возвращение на "Стэмфорд Бридж" Фрэнка Лэмпарда, кажется, окончательно лишает "синих" шансов на успех.

Экс-подопечный Анчелотти повторно дебютировал в качестве коуча "синих" проигранным матчем против "Вулверхэмптона" (0:1). Наивные 4-3-3 с слишком высокой позицией Галлахера и потерянным на поле Феликсом и Стерлингом, которые не успевали возвращаться назад, что привело к единственному мячу "волков" в поединке. Умеющему выжидать ошибки соперника "Реалу" такой соперник будет радость. Плохо поставленный прессинг при стойком желании играть смело – всё это мы видели в первое пришествие Фрэнка, так что Винисиуса и Карима ждёт ещё один весёлый вечер.

На "Бернабеу" не сыграют ветераны Тьяго Силва и Аспиликуэта. Также под вопросом любимчик Лэмпса Мейсон Маунт. Ещё одной проблемой может стать перебор карточек. Пропустить ответную игру в случае предупреждения могут Кепа, Джеймс, Кулибали, Энцо, Галлахер и Мудрик.

Личные встречи

Третий год кряду пути этих двоих сходятся на решающих стадиях ЛЧ. В полуфинале 2021-го года тухелевский "Челси" задавил прессингом выжатый "Реал" Зидана, забрав путёвку в финал во второй игре (1:1, 2:0). В прошлом сезоне Мадрид взял реванш. "Челси" едва не оформил крутой камбек после поражения 1:3 в Лондоне, но "Реал" в экстра-тайме вернул всё на круги своя (2:3).

Ориентировочные составы

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга – Модрич, Тчуамени, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус

"Челси": Кепа – Джеймс, Фофана, Кулибали, Чиллуэл – Канте, ﻿ Ковачич, Фернандес – Стерлинг, ﻿ Хаверц, Феликс

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Реал – Челси от UA-Футбол

Все мы знаем, каким прагматичным стаёт "Реал" в Лиге Чемпионов. Их умение выжидать и оставаться в игре вне зависимости от хода матча исключительно. Набравший форму Бензема и Винисиус, читающий мысли Карима, должны наказать "Челси" за ошибки, которые они неизбежно совершат. При этом убогость лондонцев в реализации по ходу сезона и недалёкие замыслы Лэмпарда в атаке предвещают отсутствие голов в ворота Куртуа. Ставка: Победа "Реала всухую с коэффициентом 2.73.