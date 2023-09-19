Победитель Лиги Европы и вице-чемпион Франции удручающе начали новый сезон: "Севилья" на выходных набрала первые очки и вылезла из зоны вылета, "Ланс" и вовсе забился на самое дно Лиги 1. Старт Лиги Чемпионов видится отличным шансом для обоих ненадолго забыть о последних неудачах, и возможно, перезапуститься.

Лига Чемпионов. Группа B, 1-й тур

Севилья, Рамон Санчес Писхуан

Севилья – Ланс 22:00

Трансляция – Megogo

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Севилья

"Севилья" всегда славилась умением блеснуть на европейской арене. Прошлогодний триумф в Лиге Европы позволил команде забыть о провальной кампании в Ла Лиге, а временному тренеру Хосе Луису Мендилибару получить контракт ещё на сезон. Впрочем, неудачи на внутренней арене снова вошли в привычку в новой кампании, ведь "нервионцы" проиграли все матчи чемпионата до международного перерыва.

Равный матч с "Валенсией" (1:2) закончился фиаско из-за глупого удаление Баде и серии индивидуальных ошибок защитников. Скромный "Алавес" (4:3) перестрелял команду своего бывшего тренера на контратаках – "Севилья" катастрофически реагировала на потери, лениво бежала назад и оставляла огромные дыры в опорной зоне. В похожем ключе развивалась и проигранная встреча с гибкой "Жироной" (2:1).

Долгожданное облегчение наступило на выходных, когда "Севилья" добыла первую победу в сезоне в игре против "Лас-Пальмаса" (1:0). Дебют Серхио Рамоса за бывший клуб неслучайно совпал с первым сухим матчем в сезоне, в то время как на другой половине поля результат обеспечил другой летний новичок Доди Лукебакио. Настораживает лишь то, что Мендилибару для первых очков потребовался отказ от стиля – "Севилья" сама отдала мяч новичку Ла Лиги. По ходу сезона это противоречие должно лишь нарастать: как тренеру, заточенному на прессинг, встроить в свою игру ветеранов вроде Рамоса, Наваса и Ракитича.

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Ланс

Для "Ланса" же это будет дебютная кампания в Лиге Чемпионов за последние два десятка лет. Ещё несколько лет назад никто на "Боллар-Делелис" и не мечтал о подобных результатах, но сказочная кампания 2022/23 позволила скромному клубу прыгнуть выше головы. Чтобы лучше понимать контекст – в составе "Ланса" нет ни единого игрока с опытом игры в ЛЧ, а ещё три года назад клуб был новичком французской элиты.

В отличии от того же "Униона", "Ланс" сочетал умение добывать результат с яркой и качественной игрой. Впрочем, есть большие подозрения, что европейский зритель не увидит всего великолепия команды Франка Эса – всему виной ужасный старт нового сезона. Потеряв лучшего бомбардира Лои Опенда и маэстро полузащиты Секу Фофана, "Ланс" умудрился набрать лишь одно очко в 5 стартовых турах Лиги 1. В качестве оправдания кроме потери лидеров можно упомянуть сложный календарь: "Ланс" уже успел сыграть с "Ренном" (1:1), "Монако" (0:3) и ПСЖ (1:3).

Костяк команды всё ещё на месте, как и творец их сказки главный тренер Франк Эс. На старте сезона "Ланс" ужасно реализует моменты, привозит много бессмысленных пенальти и откровенно проседает физически – последнее может стать особенно большой проблемой из-за интенсивного стиля команды и необходимости играть сразу на несколько фронтов.

Кадровая ситуация

"Севилья" страдает от серьёзных кадровых потерь в линии обороны. Возвращение Серхио Рамоса в клуб может стать тактической головоломкой для Мендилибара, но на фоне травм Маркао и Нианзу подписание ветерана – огромный буст. Также в лазарете левый фулбек Маркос Акунья. Яркие выступления Лукебакио и Рафы Мира в последних турах могут открыть нападающим дорогу в старт – в таком случае сесть на лавку могут Сусо и Эн-Несири. Впрочем, последний может быть полезнее в качестве столба, если "Севилья" попробует сыграть вертикальнее.

У "Ланса" до конца месяца выбыли хавбеки Давид Кошта и Нампалис Менди. Травма резервного вратаря Вуилькера Фариньеса не должна стать проблемой, в отличии от полузащитника ротации Джимми Кабо. Больше у Франка Эса потерь нет. Смущает разве что адаптация рекордного новичка Элье Ваи, который продолжает играть, несмотря на массу потерянных моментов.

Ориентировочные составы

Севилья: Дмитрович – Навас, Рамос, Баде, Педроса – Ракитич, Соу – Лукебакио, Торрес, Окампос – Эн-Несири

Ланс: Самба – Медина, Данзо, Гради – Франковски, Абдул-Самед, Томассон, Мачадо – Фюльжени, Сотока – Ваи

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Севилья – Ланс от UA-Футбол

У обоих соперников хватает игровых проблем на старте сезона. Успех будет за тем, кто лучше сумеет скрыть свои недостатки. Фаворитом очевидно выглядят хозяева, но ставить на них не рискнём. "Ланс" обязательно сыграет смело, а рассинхрон в их обороне обещает Окампосу и компании достаточное количество моментов. Одновременно с этим интенсивный футбол гости точно навяжут, а там и скажется уязвимость защиты "Севильи" и наличие большого количества ветеранов. Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.88.