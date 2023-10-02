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Зальцбург – Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 03.10.2023
Зальцбург – Реал Сосьедад: Прогноз и анонс матча ⋉ 03.10.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неожиданно после первого тура в группе D лидерство захватил "Зальцбург". "Быки" шокировали "Бенфику" нашего Анатолия Трубина, победив ее на ее же поле. "Реал Сосьедад", в свою очередь, не реализовал свое огромное игровое преимущество в противостоянии с "Интером" – ничья 1:1. И вот теперь чемпион Австрии и четвёртая команда Испании сыграют между собой. Матч, сценарий которого спрогнозировать очень непросто.
- "Зальцбург" (Австрия) 19:45 "Реал Сосьедад" (Испания)
- Новости "Зальцбурга"
- Новости "Реал Сосьедада"
- "Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Статистика личных встреч
- "Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Последние матчи команд
- "Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Турнирное положение команд
- "Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Ставка и коэффициенты
- "Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Прогноз на матч от UA-Футбол
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Лига чемпионов. Группа D. Второй тур
03.10.2023. Австрия. Зальцбург. Стадион "Зальцбург"
Арбитр в поле – Бартош Франковский (Польша)
"Зальцбург" (Австрия) 19:45 "Реал Сосьедад" (Испания)
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Новости "Зальцбурга"
"Зальцбург" – частый гость основной стадии Лиги чемпионов, а вот в плей-офф австрийский гранд пробивается далеко не всегда. Собственно, это случалось только однажды, когда в сезоне 2021/22 удалось опередить "Севилью" и "Вольфсбург". В 1/8-й "быки" наткнулись на "Баварию" и были уничтожены 2:8 по сумме двух матчей, но это не отняло аппетит у австрийского гранда.
Команда (и клуб) стремится к развитию, которое невозможно без пребывания в элите европейского футбола. Нынешнюю кампанию "Зальцбург" начал очень хорошо, победив в гостях "Бенфику" Анатолия Трубина 2:0. Эти три очка создают крепкий фундамент под ногами австрийцев.
В чемпионате Австрии дела у "Зальцбурга" идут традиционно – пребывание на вершине таблицы. Хотя провести все девять туров безупречно "быки" не смогли. В сентябре команда Гехарда Штрубера дважды подряд теряла очки – ничья со "Штурмом" и поражение от "Блау-Вайс" из Линца.
Перед матчем с "Реал Сосьедад" у "быков" собралось немало травм: Фернандо, Сале, Гурна-Дуат недоступны.
Ориентировочный состав "Зальцбурга": Шлагер – Дедич, Павлович, Беду, Терзич – Кьергор, Бидструп, Сучич, Глух – Конате, Шимич
Новости "Реал Сосьедада"
"Реал Сосьедад" был посеян из четвертой корзины, поэтому "Бенфика" и "Зальцбург" в соперниках – это в определенной степени везение. Есть грозный "Интер", но с ним баски один матч уже отыграли. Отыграли очень достойно, хоть и не победили.
Большую часть игры на "Аноэте" именно хозяева владели инициативой. Однако не забивали свои моменты, за что в конце поплатились пропущенным и потерей двух очков. Типичные ошибки, обусловленные отсутствием опыта. Соль в том, что Лига чемпионов – турнир быстротечный. И для устранения ошибок здесь нет много времени.
Перед выездом в Австрию у "Реал Сосьедад" есть одна кадровая проблема – травма Андре Силвы. На выходных он отыграл 61 минуту в баскском дерби, где "Ла Реал" уничтожил "Атлетик" 3:0.
Ориентировочный состав "Реал Сосьедад": Ремиро – Траоре, Элустондо, Пачеко, Тирни – Гонсалес, Мерино, Мендес – Оярсабаль, Садик, Шо
"Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Статистика личных встреч
Соперники третий раз сыграют между собой на официальном уровне. Впервые (и второй раз) пути этих команд пересеклись в плей-офф Лиги Европы 2017/18. Тогда в 1/16-й финала была ничья 2:2 в Испании, а дома "Зальцбург" отстоял победу 2:1 и прошел дальше.
"Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Последние матчи команд
"Зальцбург" в целом доминирует в Австрии, но в сентябре произошел небольшой сбой, о котором уже говорилось. Очень важно для команды Штрубера, что свой путь в группе Лиги чемпионов она начала с победы.
После ничьей с "Интером" "Реал Сосьедад" победил в трех матчах чемпионата Испании. Интересно, что в одном из них была голевая перестрелка из "Хетафе" – 3:2.
"Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Турнирное положение команд
Благодаря победе над "Бенфикой" "Зальцбург" после первого тура возглавил турнирную таблицу. "Реал Сосьедад" и "Интер" делят второе и третье места. Но основная борьба еще впереди.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Зальцбург"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|2
|"Реал Сосьедад"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|3
|"Интер"
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|"Бенфика"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
"Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Ставка и коэффициенты
"Зальцбург" – "Реал Сосьедад". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 2:2. По своей сути эти команды остроатакующие. История их очного противостояния тоже подчеркивает высокую результативность. Предлагаем сделать ставку на то, что голы будут забиты в обоих таймах.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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