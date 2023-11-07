Фейеноорд - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.11.2023

Еще перед матчем третьего тура Лиги Чемпионов Маурицио Сарри признавал, что его игроки гораздо лучше настраиваются на нее, чем на Серию А. Тем самым объясняя их неудачи в лиге. И тут же они не настроились на ЛЧ и провально выступили в Роттердаме. Теперь он заявляет, что Серия А - как необходимая работа, а Лига Чемпионов - как вечеринка. Помогут ли такие заявления настроиться на реванш?

7 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Состояние команд

1 Фейеноорд 3 2 0 1 7-4 6 2 Атлетико 3 1 2 0 6-5 5 3 Лацио 3 1 1 1 4-5 4 4 Селтик 3 0 1 2 3-6 1

В Роттердаме "лациале" развалились под прессингом, боялись. Должны были пропускать больше трех мячей и не забивать один. Сарри и игроки все это признают. Тренер говорит, что их "сделали дураками" тогда, и что сегодня нужно играть быстро и агрессивно, но также скромно. Он не верит в возможность уверенной победы вроде 4:2 в Лиге Европы дома в предыдущем сезоне.

Он также надеется, что римские болельщики устроят такой же ад "Фейе", как устроили голландцы "Лацио" в Роттердаме. Но проданы лишь примерно половина билетов на матч. Также Маурицио не желает играть, будто это решающий матч, а как нормальный. Не считает, что его команда играла в двух последних матчах плохо и критикует тех, кто смотрит лишь на результат.

После Роттердама римляне переиграли "Фиорентину" благодаря голу с пенальти на 95-ой минуте после сильного второго тайма, но слабого первого. И уступили в Болонье, отыграв прилично первый тайм, но создав недостаточно, а во втором выключившись. Они в целом создают и реализуют очень мало, и Сарри не может объяснить почему, ведь стиль игры тот же, что и в предыдущем "серебряном" сезоне.

Теперь они лишь на десятом месте в лиге, а в воскресенье ожидает Римское дерби против "Ромы". Не случайно защитник Патрик назвал нынешнюю неделю "фундаментальной".

"Фейеноорд" после той громкой победы также не впечатлял. Проиграл "Твенте", потерпев первое поражение в сезоне в лиге. Дожал скромный "Ваалвейк" лишь после удаления в составе соперника на второй добавленной минуте первого тайма. Да и за второй тайм в численном большинстве забил лишь один мяч. На 63-ей минуте счет еще был 1:1. Кстати, оба матча состоялись в гостях.

Арне Слот смеется над словами журналистов о кризисе своей команды после двух матчей. Как и Сарри, говоря, что их анализ слишком упрощен и не видит игру. Отвергает определение кризиса лучшего бомбардира Сантьяго Хименеса (15 голов в сезоне, из них два - в ворота "Лацио") из-за двух матчей без голов. Но, возможно, это как раз начало кризиса. Хименес в Ваалвейке смазал пенальти.

В уик-энд роттердамцев также ожидает Топ-матч. Против АЗ, который сейчас на втором месте. Сам "Фейе" на третьем.

Слот признает, что первый матч был, пожалуй, лучшим для его команды в сезоне. Но сейчас ожидает совсем иной, поскольку уверен, что "Лацио" проведет работу над ошибками и перегруппируется. Он заявляет, что разница между домом и гостями огромна. Хотя ведь и в гостях римляне владели мячом больше - 54 процента времени. Что вообще-то сейчас они не любят. А дома теоретически должны еще больше.

Последние матчи команд

Кадры

Вингер "Фейеноорда" Минтех травмировался еще до первого матча. Там Слот отправил на фланг игрока центральной зоны Стенгса, и тот принес баланс и сделал ассист. Хотя "Твенте" с такой расстановкой проиграли. А против "Лацио" ассистировал вышедший на замену вингер Джаханбакш, его коллега по амплуа Иванушец сейчас набрал форму после травмы. Интересная дилемма.

Опорник сборной Виффер в уик-энд температурил, но сейчас вроде бы готов. А вот австрийский защитник Траунер как раз ко вторник вернулся после месячного отсутствия, но еще не готов к стартовому составу.

Так что, кроме дилеммы Стенгс-вингеры, другой не должно быть.

Главная дилемма "Лацио" - в атаке. Чиро Иммобиле в ужасной форме, но Слот очень уважает и боится его и говорит, что форварду такого калибра не нужна форма для голов. Кастельянос же как раз в форме хорошей, но забил лишь однажды в сезоне. Также Педро, автор голов в двух последних турах Лиги Чемпионов, хочет сдвинуть Фелипе Андерсона либо Дзакканьи. Но ведь забил те голы он, выходя на замену.

В центре поля Сарри все больше доверяет тандему Ровелла-Гендузи. Хотя результаты с ними скорее хуже, чем лучше. Луис Альберто устал и также играет хуже. Весино, Катальди и Камада постараются убедить тренера, что пора выпускать их.

В обороне на этот раз привычных дилемм нет, поскольку Казале (ужасно отыгравший в Роттердаме) и Марушич травмированы. Последний в лучшем случае начнет матч в запасе.

"Фейеноорд": Бейлоу, Ньюкооп, Геертрюйда, Ханко, Хартман, Виффер, Тимбер, Зерруки, Стенгс, С. Хименес, Пайшао

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Ровелла, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Кастельянос, Дзакканьи



Цифры и факты

"Лацио" и "Фейеноорд" встречались трижды. В предыдущем сезоне в Лиге Европы каждый победил у себя дома - 4:2 римлян и 1:0 - роттердамцев. Последние выиграли первый матч нынешнего группового турнира дома со счетом 3:1. Сантьяго Хименес сделал дубль, забил также Зерруки. Гол престижа забил Педро

"Лацио" не играл вничью в восьми последних матчах во всех турнирах - пять побед и три поражения. "Фейеноорд" - в последних 12-ти таких с десятью победами и двумя поражениями

В гостях "Фейе" не играл вничью в последних шести матчах во всех турнирах - четыре победы и два поражения. "Лацио" выиграл три последних своих домашних матча, а в двух перед этим сыграл вничью 1:1

"Фейеноорд" забивал во всех 20-ти своих гостевых матчах во всех турнирах в 2023-ем году и в 21-ом последнем в целом

В семи из восьми последних матчей во всех турнирах с участием "Фейеноорда" забивалось более двух мячей, в четырех из них - более трех

Три из четырёх последних побед "Лацио" во всех турнирах состоялись благодаря голам после 85-ой минуты. Конкретно - на 86-ой и дважды на 95-ой

Прогноз: Лацио - Фейеноорд 1:1

Состав "Лацио" слишком мал, чтобы выдержать оба матча фундаментальной недели. На два фронта он вообще не умеет играть. Он вообще не играет хорошо сейчас. Да, исправит часть ошибок первого матча, и "Фейеноорд", сам не играющий хорошо более недели, не должен быть таким же агрессивным и успешным. Но победить его будет проблематично. Тем более, что у римлян сейчас никто не забивает.