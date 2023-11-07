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Фейеноорд - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.11.2023

Лига Чемпионов

Состоится ли реванш?

Фейеноорд - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.11.2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
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Еще перед матчем третьего тура Лиги Чемпионов Маурицио Сарри признавал, что его игроки гораздо лучше настраиваются на нее, чем на Серию А. Тем самым объясняя их неудачи в лиге. И тут же они не настроились на ЛЧ и провально выступили в Роттердаме. Теперь он заявляет, что Серия А - как необходимая работа, а Лига Чемпионов - как вечеринка. Помогут ли такие заявления настроиться на реванш?

7 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Четвертый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Фейеноорд"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Состояние команд

1 Фейеноорд 3 2 0 1 7-4 6
2 Атлетико 3 1 2 0 6-5 5
3 Лацио 3 1 1 1 4-5 4
4 Селтик 3 0 1 2 3-6 1

В Роттердаме "лациале" развалились под прессингом, боялись. Должны были пропускать больше трех мячей и не забивать один. Сарри и игроки все это признают. Тренер говорит, что их "сделали дураками" тогда, и что сегодня нужно играть быстро и агрессивно, но также скромно. Он не верит в возможность уверенной победы вроде 4:2 в Лиге Европы дома в предыдущем сезоне.

Он также надеется, что римские болельщики устроят такой же ад "Фейе", как устроили голландцы "Лацио" в Роттердаме. Но проданы лишь примерно половина билетов на матч. Также Маурицио не желает играть, будто это решающий матч, а как нормальный. Не считает, что его команда играла в двух последних матчах плохо и критикует тех, кто смотрит лишь на результат.

После Роттердама римляне переиграли "Фиорентину" благодаря голу с пенальти на 95-ой минуте после сильного второго тайма, но слабого первого. И уступили в Болонье, отыграв прилично первый тайм, но создав недостаточно, а во втором выключившись. Они в целом создают и реализуют очень мало, и Сарри не может объяснить почему, ведь стиль игры тот же, что и в предыдущем "серебряном" сезоне.

Теперь они лишь на десятом месте в лиге, а в воскресенье ожидает Римское дерби против "Ромы". Не случайно защитник Патрик назвал нынешнюю неделю "фундаментальной".

"Фейеноорд" после той громкой победы также не впечатлял. Проиграл "Твенте", потерпев первое поражение в сезоне в лиге. Дожал скромный "Ваалвейк" лишь после удаления в составе соперника на второй добавленной минуте первого тайма. Да и за второй тайм в численном большинстве забил лишь один мяч. На 63-ей минуте счет еще был 1:1. Кстати, оба матча состоялись в гостях.

Арне Слот смеется над словами журналистов о кризисе своей команды после двух матчей. Как и Сарри, говоря, что их анализ слишком упрощен и не видит игру. Отвергает определение кризиса лучшего бомбардира Сантьяго Хименеса (15 голов в сезоне, из них два - в ворота "Лацио") из-за двух матчей без голов. Но, возможно, это как раз начало кризиса. Хименес в Ваалвейке смазал пенальти.

В уик-энд роттердамцев также ожидает Топ-матч. Против АЗ, который сейчас на втором месте. Сам "Фейе" на третьем.

Слот признает, что первый матч был, пожалуй, лучшим для его команды в сезоне. Но сейчас ожидает совсем иной, поскольку уверен, что "Лацио" проведет работу над ошибками и перегруппируется. Он заявляет, что разница между домом и гостями огромна. Хотя ведь и в гостях римляне владели мячом больше - 54 процента времени. Что вообще-то сейчас они не любят. А дома теоретически должны еще больше.

Последние матчи команд

Фейеноорд - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 07.11.2023 - изображение 1

Кадры

Вингер "Фейеноорда" Минтех травмировался еще до первого матча. Там Слот отправил на фланг игрока центральной зоны Стенгса, и тот принес баланс и сделал ассист. Хотя "Твенте" с такой расстановкой проиграли. А против "Лацио" ассистировал вышедший на замену вингер Джаханбакш, его коллега по амплуа Иванушец сейчас набрал форму после травмы. Интересная дилемма.

Опорник сборной Виффер в уик-энд температурил, но сейчас вроде бы готов. А вот австрийский защитник Траунер как раз ко вторник вернулся после месячного отсутствия, но еще не готов к стартовому составу.

Так что, кроме дилеммы Стенгс-вингеры, другой не должно быть.

Главная дилемма "Лацио" - в атаке. Чиро Иммобиле в ужасной форме, но Слот очень уважает и боится его и говорит, что форварду такого калибра не нужна форма для голов. Кастельянос же как раз в форме хорошей, но забил лишь однажды в сезоне. Также Педро, автор голов в двух последних турах Лиги Чемпионов, хочет сдвинуть Фелипе Андерсона либо Дзакканьи. Но ведь забил те голы он, выходя на замену.

В центре поля Сарри все больше доверяет тандему Ровелла-Гендузи. Хотя результаты с ними скорее хуже, чем лучше. Луис Альберто устал и также играет хуже. Весино, Катальди и Камада постараются убедить тренера, что пора выпускать их.

В обороне на этот раз привычных дилемм нет, поскольку Казале (ужасно отыгравший в Роттердаме) и Марушич травмированы. Последний в лучшем случае начнет матч в запасе.

"Фейеноорд": Бейлоу, Ньюкооп, Геертрюйда, Ханко, Хартман, Виффер, Тимбер, Зерруки, Стенгс, С. Хименес, Пайшао

"Лацио": Проведель, Лаццари, Патрик, А. Романьоли, Хюсай, Ровелла, Гендузи, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Кастельянос, Дзакканьи


Цифры и факты

  • "Лацио" и "Фейеноорд" встречались трижды. В предыдущем сезоне в Лиге Европы каждый победил у себя дома - 4:2 римлян и 1:0 - роттердамцев. Последние выиграли первый матч нынешнего группового турнира дома со счетом 3:1. Сантьяго Хименес сделал дубль, забил также Зерруки. Гол престижа забил Педро
  • "Лацио" не играл вничью в восьми последних матчах во всех турнирах - пять побед и три поражения. "Фейеноорд" - в последних 12-ти таких с десятью победами и двумя поражениями
  • В гостях "Фейе" не играл вничью в последних шести матчах во всех турнирах - четыре победы и два поражения. "Лацио" выиграл три последних своих домашних матча, а в двух перед этим сыграл вничью 1:1
  • "Фейеноорд" забивал во всех 20-ти своих гостевых матчах во всех турнирах в 2023-ем году и в 21-ом последнем в целом
  • В семи из восьми последних матчей во всех турнирах с участием "Фейеноорда" забивалось более двух мячей, в четырех из них - более трех
  • Три из четырёх последних побед "Лацио" во всех турнирах состоялись благодаря голам после 85-ой минуты. Конкретно - на 86-ой и дважды на 95-ой

Прогноз: Лацио - Фейеноорд 1:1

Состав "Лацио" слишком мал, чтобы выдержать оба матча фундаментальной недели. На два фронта он вообще не умеет играть. Он вообще не играет хорошо сейчас. Да, исправит часть ошибок первого матча, и "Фейеноорд", сам не играющий хорошо более недели, не должен быть таким же агрессивным и успешным. Но победить его будет проблематично. Тем более, что у римлян сейчас никто не забивает.

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