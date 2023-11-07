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Арсенал – Севилья. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 08.11.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Арсеналом" и "Севильей" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Группа В, 4-й тур.
8 ноября. 22:00. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)
Трансляция: Megogo Football 1
Небольшие трудности в чемпионате Англии для подопечных Микеля Артеты начались на фоне важных матчей в Лиге Чемпионов, где нужно выполнять задачу минимум: выход в плей-офф. Конечно, сами "канониры" себе усложнили эту задачу поражением против "Ланса", но если им удастся второй раз за две недели обыграть "Севилью", то вопрос с выходом из группы может быть закрыт.
"Севилья", возможно, не против вылететь в свою любимую Лигу Европы, но когда есть шанс реально побороться за плей-офф Лиги Чемпионов, то сдаваться точно рано.
Новости "Арсенала"
Победа над андалусийцами двухнедельной давности была очень важной и подопечным Артеты удалось ее подкрепить разгромом "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:0. Но то, что происходило дальше, точно не входило в планы лондонского коллектива.
Сначала они проиграли "Вест Хэму" в Кубке Английской Лиги. После того матча сразу пошли разговоры о том, что это соревнование не так важно для "Арсенала", ведь они хотят сконцентрироваться на АПЛ и Лиге Чемпионов, отвлекаться на не очень престижный Кубок Лиги нет смысла. Этот аргумент частично оправдывает беззубую игру лондонцев в тот вечер.
Однако после поражения против "Ньюкасла" подобных оправданий быть не может, ведь это был важный матч в рамках АПЛ, в котором они уступили и не смогли показать даже половину от того, на что способны. Два поражения, которые состоялись накануне встречи с "Севильей", должны мотивировать команду Микеля Артеты к действию, мотивации им будет хватать, но как насчет качества игры?
Также интересно, получит ли свои игровые минуты Александр Зинченко, который после нескольких недавних поединков потерял место в стартовом составе. Сейчас Такехиро Томиясу точно выглядит более приоритетным выбором в глазах главного тренера.
Новости "Севильи"
Приход в команду Диего Алонсо не смог мгновенно дать положительный эффект на результаты команды. Но стиль игры андалусийцев стал более понятным и интересным. После поражения против "Арсенала" в первом матче в национальном чемпионате они дважды сыграли вничью: против "Кадиса" (2:2) и против "Сельты" (1:1).
Между ними также была победа в Кубке Испании против низшелигового "Кинтар-де-ла-Орден" (0:3), но это довольно слабенький повод для утешения. Результаты действительно не впечатляют и новому наставнику пока не удалось кардинально что-то исправить. Команда идет на 15-м месте в чемпионате и оправдать это просто невозможно.
Именно поэтому встреча с "Арсеналом" для них пройдет не вовремя, ведь набирать форму нужно не в таких серьезных матчах. С другой стороны, возможно именно потенциальная победа над "канонирами" вдохновит испанцев на дальнейшие победы.
Турнирная таблица
Личные встречи
24.10.23 ЛЧ "Севилья" — "Арсенал" 1:2
30.07.23 МТМ "Арсенал" — "Севилья" 6:0
30.07.17 МТМ "Арсенал" — "Севилья" 1:2
09.08.08 МТМ "Арсенал" — "Севилья" 1:1
27.11.07 ЛЧ "Севилья" — "Арсенал" 3:1
Цифры и факты
- В 5 из последних 6 матчей между этими командами проходила ставка ТБ 2.5;
- "Севилья" все еще не побеждала в Ла Лиге под руководством Диего Алонсо.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Кроме проблем с игрой и результатами в двух последних матчах, у Микеля Артеты хватает проблем с травмами, что также мешает правильному воплощению его игровых идей на поле. Против "Севильи" не сыграют Юрриен Тимбер, Томас Партей, Габриэл Жезус и Эмиль Смит-Роу. Все травмированы. Также под вопросом участие в матче Мартина Эдегора.
Что касается лазаретных проблем Диего Алонсо, то у него на повреждении только Маркао. Под вопросом также участие в матче Серхио Рамоса, впрочем испанец должен вернуться в состав.
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Виейра, Жоржиньо, Райс — Сака, Нкетиа, Мартинелли
"Севилья", 4-2-3-1: Нюланд — Навас, Баде, Гудель, Акунья — Соу, Сумаре — Окампос, Ракитич, Лукебакио — Эн-Несири
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Севильей" от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Проблем у "канониров" хватает, впрочем это все равно трудно по масштабу сравнить с тем, что происходит у "Севильи" в этом сезоне. В первом матче, хоть и не без проблем, но лондонцы забрали свое. Ожидаем, что и на этот раз, уже играя в родных стенах, они заберут эти важные три очка.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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