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Бавария - Галатасарай. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 08.11.2023

Лига Чемпионов

Чемпион Германии продолжает ставить рекорды

Бавария - Галатасарай. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 08.11.2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
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Лига чемпионов, группа A, четвертой тур

8 ноября 2023. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 22:00 “Галатасарай”

Телетрансляция – Megogo Футбол 5

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Бавария” может гарантировать себе место в плей-офф Лиги чемпионов, если обыграет “Галатасарай”. Но в первой игре чемпиону Германии против турецкого оппонента было очень непросто, и не факт, что вторая игра будет легче.

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Содержание

Новости Баварии

После победы над “Галатасараем” в Стамбуле “Бавария” провела три матча во внутренних турнирах. Результаты были контрастными – крупные победы над “Дармштадтом” (8:0) и “Боруссией” Дортмунд (4:0) в Бундеслиге, но поражение и вылет от третьеголигового “Саарбрюкена” (1:2) в Кубке Германии.

Для “Баварии” в последние годы не в новинку вылетать на ранних стадиях Кубка. Кто бы не был тренером “Рекордмайстера”, на соперников из низших лиг фавориту настраиваться сложно. За “Баварию” в этом матче играли Нойер, Ким, Дэвис, де Лигт, Киммих, Сане, Мюллер, Мусиала, Коман, но команде Тухеля это не помогло. К слову де Лигт получил очередную травму и вылетел на несколько недель.

Однако к игре с “Галатасараем” “Бавария” подходит в хорошем настроении из-за победы в Дортмунде. BVB сыграл в удобном стиле для “Рекордмайстера”, Харри Кейн сделаал хет-трик, Горетцка и Упамекано вернулись после травм.

Тухель осторожно говорит о предстоящем матче, помня какое “Галатасарай” оказал давление в первой игре, но “Бавария” всегда рассчитывает только на три очка.

Новости Галатасарая

Поражение от “Баварии” не сбило “Галатасарай” с его удивительной победной серии в чемпионате Турции. Действующий чемпион побеждает уже в десяти подряд матчах турецкой Суперлиги.

Правда в трех последних матчах “Галатасарай” побеждал с минимальном перевесом в счете, и все могло сложиться иначе. Особенно в игре с “Касымпашой” (2:1), где соперник не реализовал несколько неплохих голевых моментов.

Этот матч получился для “Галатасарая” сложным и из-за травмы капитана и многолетнего первого номера команды Фернандо Муслеры. Против “Баварии” уругвайский кипер не сыграет, и на 32-летнего резервиста Гюная Гювенча сваливается большая ответственность.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Бавария” выиграла шесть последний матчей у турецких команд с общим счетом 21:2.
  • “Бавария” не проигрывает в 37 матчах Лиги чемпионов подряд (34 победы, три ничьи), и выиграла последние 16 поединков в турнире.
  • Первый гол “Баварии” в стамбульском матче с “Галатасараем” забил Кингли Коман. “Бавария” еще не проиграла ни одного матча, в которых забивал французский вингер (53 победы, три ничьи).
  • “Галатасарай” забивал в 16 последних матчах всех турниров.
  • Поражение от “Баварии” остается для “Галатасарая” единственным в сезоне 2023/24.
  • Единственной командой, которой удалось избежать поражения в гостевом матче с “Баварией” в нынешнем сезоне остается “Байер” Леверкузен.

Последние пять матчей Баварии и Галатасарая

Бавария

  • 04.11 “Боруссия Дортмунд” 4:0 (Бундеслига)
  • 01.11 “Саарбрюкен” 1:2 (Кубок Германии)
  • 28.10 “Дармштадт” 8:0 (Бундеслига)
  • 24.10 “Галатасарай” 3:1 (Лига чемпионов)
  • 21.10 “Майнц” 3:1 (Бундеслига)

Галатасарай

  • 03.11 “Касимпаша” 2:1 (Суперлига)
  • 28.10 “Ризеспор” 1:0 (Суперлига)
  • 24.10 “Бавария” 1:3 (Лига чемпионов)
  • 21.10 “Бешикташ” 2:1 (Суперлига)
  • 07.10 “Антальяспор” (Суперлига)

Личные встречи

Октябрьская встреча между командами была первая для них с 1972 года, когда “Бавария” выиграла на своем поле в первом раунде КЕЧ со счетом 6:0.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 3 3 0 0 9-5 +4 9
2 "Галатасарай" 3 1 1 1 6-7 -1 4
3 "Манчестер Юнайтед" 3 1 0 2 6-7 -1 3
4 "Копенгаген" 3 0 1 2 3-5 -2 1

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Мазрауи, Упамекано, Ким, Дэвис – Киммих, Лаймер – Сане, Мусиала, Коман – Кейн

“Галатасарай”: Гювенч – Боэй, Санчес, Нельссон, Бардакджи – Айхан, Торрейра – Зиеш, Актюркоглу, Заха – Икарди

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Ставки и Коэффициенты на матч Бавария – Галатасарай

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1.22
7.60
13.0
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Прогноз на матч Бавария – Галатасарай от UA-Football

“Галатасарай” вновь готов создать проблемы “Баварии”, но на своем поле, и с осознанием значимости возможной победы (возможность досрочного выхода в плей-офф), сложно ожидать любого иного результата, как не победы хозяев. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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