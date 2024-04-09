ПСЖ - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 10.04.2024

Жеребьевка Лиги Чемпионов подарила нам интересные пары в четвертьфинале. Одна из них - противостояние "ПСЖ" и "Барселоны". Глядя на эту вывеску, сразу в голове появляется всем известное воспоминание, связанное с Сержи Роберто. Но такие случаи бывают очень редко. Да и после того парижане уже брали реванш - в 2021-м году "Барселона" вылетела от "ПСЖ" на стадии 1/8 финала. Но как сложится история на этот раз?

1/4 финала Лиги Чемпионов. Первый матч

10.04.2024. "Парк де Пренс" (Париж)

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

"ПСЖ" 22:00 "Барселона"

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ПСЖ

Для Луиса Энрике эта игра будет особенной. Все-таки годы, проведенные в "Барселоне", тренер и болельщики вспоминают с теплом на душе. Коуч тоже отмечает этот момент: "Играть с "Барселоной" для меня сложно с эмоциональной точки зрения, но в то же время это стимулирует". Энрике намерен продемонстрировать силу своего тренерского багажа, и заставить каталонцев вспомнить при ком они в последний раз цвели.

То, что наставник парижан очень серьезно подходит к четвертьфиналу с бывшей командой, подтверждает ротация в последней игре чемпионата с "Клермоном". В старте из игроков основы вышли лишь Угарте, Шкриньяр, Перейра и Рамуш. "Клермон" долгое время вел в счете, но Рамуш сравнял счет в конце матча и продолжил беспроигрышную серию.

Парижане сейчас на ходу. Мбаппе и его партнеры не проигрывают уже 27 матчей подряд. Да, помним о "лайтовой" Лиге 1 и Кубке Франции. Но и в них "ПСЖ" порой имел проблемы. На сегодня этого нет - 10 очков отрыва в чемпионате и выход в финал Кубка. Что касается Лиги Чемпионов, то там тоже, на удивление, все хорошо. После пройденной "группы смерти", парижанам немного повезло с путем в плей-офф. Сначала они выбили "Реал Сосьедад", а теперь встретятся с нестабильной "Барселоной".

"ПСЖ" при нынешнем тренере обрело стабильность. Болельщики наслаждаются результатами команды и игрой звездных футболистов. Энрике отметил идею своего видения выступлений парижан в последнем интервью: "...с самого начала мы пришли с четким представлением о том, какой будет наша философия: играть с первых минут, не спекулировать, не думать о том, что дома или на выезде мы играем по-разному, и давать нашим болельщикам привлекательную идею атакующего футбола".

Не сыграют в среду травмированные защитники Кимпембе и Мукиеле. Большой потерей станет Хакими, перебравший желтых карточек. Под вопросом Курзава, Рико и Баркола. С Мбаппе, главной надеждой "ПСЖ" на все случаи жизни, все хорошо. А это для них самое главное.

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Барселона

Чудо, но после объявления Хави об уходе из "Барселоны" в конце сезона, команда не проигрывала. А это 11 матчей подряд. Действительно, дела наладились. Каталонцы не выглядят безнадежными, как это было в первой части сезона. Но способны ли они на ещё большее, чем четвертьфинал Лиги Чемпионов? Есть вопросы.

Безусловно "Барселона" поработала над проблемами в обороне. Об этом и Хави отмечал. В Ла Лиге "сине-гранатовые" не пропускают уже 5 матчей подряд (а случилось это впервые за полтора года). В атаке также есть успехи - почти регулярные голы, начал забивать Левандовски, можно понадеяться на молодого Лопеса, да и звездные игроки в этом компоненте не отстают.

В предыдущем раунде Лиги Чемпионов подопечные Хави заслуженно прошли "Наполи". В ответном матче было заметно, что испанская команда сильнее итальянской почти во всех аспектах.

Большим плюсом для "Барселоны" станет физическое состояние их футболистов. Дело в том, что каталонцы не играли на выходных в чемпионате из-за того, что "Атлетик" и "Мальорка" боролись за Кубок Испании. Можно сказать даже больше. Со времени последнего проведенного поединка "Барселоной", парижане успели сыграть 3 матча.

"Барселона" имеет много кадровых проблем. Педри и Де Йонг попали в расширенную заявку команды на матч, но разрешение на участие в нем от медиков не получили. В отличие от Кристенсена. Его можем увидеть на поле. Другие травмированные Бальде и Гави - восстанавливаются.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "ПСЖ":

06.04. "ПСЖ" - "Клермон" 1:1 (Лига 1)

03.04. "ПСЖ" - "Ренн" 1:0 (Кубок Франции)

31.03. "Марсель" - "ПСЖ" 0:2 (Лига 1)

Последние 3 встречи "Барселоны":

30.03. "Барселона" - "Лас-Пальмас" 1:0 (Ла Лига)

17.03. "Атлетико" - "Барселона" 0:3 (Ла Лига)

12.03. "Барселона" - "Наполи" 3:1 (Лига Чемпионов)

Последние 3 очные встречи:

2021. "ПСЖ" - "Барселона" 1:1 (Лига Чемпионов)

2021. "Барселона" - "ПСЖ" 1:4 (Лига Чемпионов)

2017. "Барселона" - "ПСЖ" 6:1 (Лига Чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч ПСЖ - Барселона от UA-Футбол

ПСЖ выглядит фаворитом. Козырь в виде Мбаппе может перебить все карты "Барселоны". Думаем, что парижане будут пытаться всеми силами получить дома наилучший результат, чтобы было спокойнее в ответном матче. Но улучшение "самочувствия" испанского клуба немного вселяет надежды на возможность дать достойный бой. Рискнем предположить, что увидим ничью.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша