Швейцария - Румыния: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 19.06.2023

Амбиции Швейцарии в последние годы велики. Там очень недовольны 1:6 от Португалии и вылетом уже в 1/8 финала Чемпионата Мира. Как компенсацию, ожидают завершить слабую Отборочную группу на Евро не просто на первом месте, а с десятью победами в десяти матчах. В первых трех задание выполнено. Хотя в третьем, против Андорры, наметились трещины. Не углубятся ли они против Румынии?

19 июня. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа I. Четвёртый тур

Люцерн. "Свисспорарена"

Швейцария - Румыния

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Состояние команд

После 5:0 и 3:0 в двух первых турах (причём 3:0 над Израилем по игре выглядел как 5:0) лишь 2:1 в Андорре стал шагом назад. Хотя и на 32-ой минуте счёт был 2:0, а во втором тайме начались замены лидеров. Игра после перерыва экспертам и болельщикам не понравилась, и игрокам и тренерам пришлось оправдываться или огрызаться. Заявляя, что никто не вспомнит эту игру и этот результат, когда выйдут на Евро.

Мануэль Аканджи все же признал, что его сборной нужно добавить. Он уверен, что добавит. Шердан Шакири заявил, что сегодня малые команды - уже не мальчики для битья, и против всех нужно играть серьёзно. А вот их главный тренер Мурат Якин считает, что никаких громких выводов делать не нужно, что никаких изменений в составе он не будет искать, поскольку все идёт очень хорошо. Говорит о полном преимуществе в Андорре.

Слова Шакири вызвали раздражение в Румынии. Там посчитали, что он назвал малой командой и их сборную и практически поставил её на один уровень с Андоррой. Пресса реагировала довольно агрессивно. Хотя капитан Николае Станчу признал, что их сборная ничего не достигала в последние годы (с 2016-го года без крупных турниров), и потому и вправду мала. Но очень желает вернуться и вновь заслужить уважение.

Он и главный тренер Эдуард Йорданеску видят в таких словах дополнительную мотивацию. "У нас два выбора - сдаться или бороться. Наша задача - вернуть уважение к себе", - говорит последний.

В первых двух турах румыны также одержали две победы. Хотя гораздо более скромные над Андоррой (2:0) и Беларусью (2:1). А три дня назад увезли 0:0 из Косово. Что вряд ли провал, особенно учитывая ужасное качество поля. Станчу заявил, что половина поля была просто лужей и очень доволен усилиями команды на таком. Правда, в прессе менее впечатлены, считая, что команда играла слабо и даже заслужила проиграть.

Бывший игрок сборной Флорин Пруня считает, что сборная и играла, и вела себя как провинциальная, районная, и радовалась без причины. Ещё один, Флорин Радучою, прямо сказал, что сборная заслужила проиграть, особенно во втором тайме, когда уступила Косово во всем. Прежде всего говоря о поражении в скорости и желании.

Ясно, что сегодня Швейцария будет атаковать. Якин подтверждает это, с уверенностью говорит о статусе фаворита. Йорданеску подтверждает такой статус, заявляя, что соперник в Топ-6 в Европе по силе, а по организации игры - даже в Топ-4. Но и заявляет, что приехал бороться и добывать очки.

Последние матчи команд

Кадры

У Румынии выбыли защитники Рациу, Камора и Опруц. Йорданеску спешно вызвал из молодёжной сборной, которая через пару дней начнёт игру на Евро, Тику. Также дилемма вокруг центрфорварда Пушкаша. Пресса смешала его с грязью, а тренер яростно защищал, говоря, что тяжело работал в Косово и несправедливо "ставить его к стенке". Алибек все же заменит его?

Также места в составе могут получить вингеры Михайла и Хаджи. Хотя последний, игрок "Рейнджерс", не играл больше года из-за травмы и не в форме.

У швейцарцев точно произойдёт замена в воротах. Зоммер вернулся и подвинет Кобеля. А вот кроме этого - вряд ли. Тем более, что Якин был очень недоволен игроками, вышедшими на замену против Андорры - Зекири, Штеффеном, Цубером, Соу. Возможно, Шер подвинет кого-то из тройки в центре обороны Эльведи-Аканджи-Родригес или Сеферович - кого-то в атаке. Не Шакири, разумеется. Амдуни, хотя он забил, или Варгаса.

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Родригес, Эдимилсон, Закария, Джака, Фройлер, Шакири, Варгас, Амдуни

Румыния: Молдован, Маня, Драгушин, Буркэ, Сореску, Марин, Белуцэ, Станчу, Моруцан, Алибек, Ман

Статистика

20 матчей состоялись с 1971-го года в Люцерне. Швейцария выиграла 15 из них, три сыграла вничью и два проиграла. Правда, одно из поражений состоялось от Румынии. В товарищеском матче в 2012-ом году - 0:1

В целом команды встречались 13 раз. Четыре победы на счету Швейцарии, пять - Румынии, четыре матча завершились вничью. Последний матч состоялся на Евро-2016 и завершился со счетом 1:1. В последних трех, как и в последних шести и в последних девяти, по результатам полное равенство

В Швейцарии местная сборная во всех турнирах против всех выиграла четыре матча подряд, но до того не выиграла два подряд. Румыния в гостях не проиграла четыре подряд

Румыния пропустила лишь один мяч в четырёх последних матчах, включая товарищеские. Швейцария - один в трех

Прогноз: Швейцария - Румыния 2:1

Обе злы из-за критики, обе хотят и видят хороший шанс выйти на Евро. Хаджи уверяет, что его сборная не будет статистами. Будет более плотная игра, чем ожидается. Вряд ли гости устоят без пропущенных, но и забить могут.