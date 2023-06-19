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Молдова - Польша. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 20.06.2023
Пора Левандовскому улучшать рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafal Oleksiewicz
Фаворит группы Е приедет в гости к одному из аутсайдеров с единственной целью - любыми способами взять три очка.
Молдова выглядит получше, чем 3-4 года назад, но Польша на днях победила в спарринге Германию (1:0), и в целом потенциал команд несопоставим.
Отбор на Евро-2024. Группа Е. 4-й тур
20 июня. Кишинев. "Зимбру"
Молдова 21:45 Польша
Арбитр: Филип Глова (Словакия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 5
Новости Молдовы
В этом отборе сборная Молдовы добыла два очка в трех матчах и уже имеет на своем счету одну сенсацию - домашние 0:0 с Чехией.
Молдаване не борются за выход на Евро, это преувеличение. Но все же работу Андрея Клещенко надо отметить. В 2021 году Молдова достигла дна, упав на 181-е место в рейтинге ФИФА. А что дальше? Сборная остановилась в одном очке от дивизиона С Лиги Наций. Ну и ничья с Чехией - тоже престиж.
Молдова защищается по схеме 5-3-2. Костяк команды - игроки из чемпионатов Румынии, Израиля; есть парни из турецкой Суперлиги и, прости господи, РПЛ. Высокий темп им противопоказан. Атаки и голы? С начала 2022-го молдаване забивали Казахстану, Латвии, Лихтенштейну, Андорре, Азербайджану и Фарерским островам. Польша - не их лига.
Новости Польши
У поляков не задался старт группового турнира - они проиграли в гостях главному конкуренту Чехии (1:3). Но дальше сами чехи провалились в Кишиневе, "Кадра" победила Албанию (1:0) - и ситуация подравнялась.
Понятно, что в Молдове поляки рассчитывают только на победу. Количество голов неважно - в конце концов, Фернанду Сантуш славен своей дисциплиной, а не эффектными счетами. На днях "Кадра" в товарняке одолела Германию (1:0), сыграв очень сухо и прагматично. Это рука тренера.
Drugie historyczne zwycięstwo z Niemcami ????????— Flashscore.pl (@FlashScorePL) June 16, 2023
✅ 2023
✅ 2014
❤️ Kuba dziękujemy ❤️#Błaszczykowski#Lewandowski#POLGER#Polska pic.twitter.com/WNjKRgBx8H
В Кишиневе, конечно, атак и раскованности станет больше. Левандовский просто обязан сказать свое слово. У Роберта 78 голов за сборную - где, как не с такими соперниками, улучшать рекорд?
Молдова - Польша: статистика личных встреч
Всего команды встречались в разных турнирах и товарняках шесть раз, и только однажды молдаванам удалось избежать поражения - это было дома в отборе на ЧМ-2014 (1:1).
Последние матчи Молдовы
Последние матчи Польши
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
Молдавские профильные СМИ прогнозируют на матч тот же состав, который на днях проиграл в Албании (0:2). В то же время у поляков отмечаем постепенный отход ветеранов. Так, с Германией свой прощальный матч провел Куба Блащиковский. Также на этот сбор уже не вызваны лидеры прошлых лет Камил Глик, Камил Гросицкий и Гжегож Крыховяк.
Молдова: Райлян - Ревенко, Крачун, Мудрак, Посмак, Рябчук - Моцпан, Бабогло, Рац - Николеску, Дамашкан
Польша: Щесный - Франковский, Саламон, Беднарек, Кивер - Залевский, Линетти, Зелинский, Каминский - Милик, Левандовский
Молдова - Польша: ставки и коэффициенты
Молдова - Польша: прогноз от UA-Футбол
У Молдовы проблемы с атаками против любой серьезной оппозиции. Из всей команды только Николеску имеет более 10 голов на международной арене, но кому он забивал? Только лузерам.
Наша ставка на этот матч - Молдова не забьет. БК принимают ставки на это событие с коэффициентами от 1,65 и выше.
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