Молдова - Польша. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 20.06.2023

Фаворит группы Е приедет в гости к одному из аутсайдеров с единственной целью - любыми способами взять три очка.

Молдова выглядит получше, чем 3-4 года назад, но Польша на днях победила в спарринге Германию (1:0), и в целом потенциал команд несопоставим.

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 4-й тур

20 июня. Кишинев. "Зимбру"

Молдова 21:45 Польша

Арбитр: Филип Глова (Словакия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 5

Новости Молдовы

В этом отборе сборная Молдовы добыла два очка в трех матчах и уже имеет на своем счету одну сенсацию - домашние 0:0 с Чехией.

Молдаване не борются за выход на Евро, это преувеличение. Но все же работу Андрея Клещенко надо отметить. В 2021 году Молдова достигла дна, упав на 181-е место в рейтинге ФИФА. А что дальше? Сборная остановилась в одном очке от дивизиона С Лиги Наций. Ну и ничья с Чехией - тоже престиж.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Молдова защищается по схеме 5-3-2. Костяк команды - игроки из чемпионатов Румынии, Израиля; есть парни из турецкой Суперлиги и, прости господи, РПЛ. Высокий темп им противопоказан. Атаки и голы? С начала 2022-го молдаване забивали Казахстану, Латвии, Лихтенштейну, Андорре, Азербайджану и Фарерским островам. Польша - не их лига.

Новости Польши

У поляков не задался старт группового турнира - они проиграли в гостях главному конкуренту Чехии (1:3). Но дальше сами чехи провалились в Кишиневе, "Кадра" победила Албанию (1:0) - и ситуация подравнялась.

Понятно, что в Молдове поляки рассчитывают только на победу. Количество голов неважно - в конце концов, Фернанду Сантуш славен своей дисциплиной, а не эффектными счетами. На днях "Кадра" в товарняке одолела Германию (1:0), сыграв очень сухо и прагматично. Это рука тренера.

В Кишиневе, конечно, атак и раскованности станет больше. Левандовский просто обязан сказать свое слово. У Роберта 78 голов за сборную - где, как не с такими соперниками, улучшать рекорд?

Молдова - Польша: статистика личных встреч

Всего команды встречались в разных турнирах и товарняках шесть раз, и только однажды молдаванам удалось избежать поражения - это было дома в отборе на ЧМ-2014 (1:1).

Последние матчи Молдовы

Последние матчи Польши

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Молдавские профильные СМИ прогнозируют на матч тот же состав, который на днях проиграл в Албании (0:2). В то же время у поляков отмечаем постепенный отход ветеранов. Так, с Германией свой прощальный матч провел Куба Блащиковский. Также на этот сбор уже не вызваны лидеры прошлых лет Камил Глик, Камил Гросицкий и Гжегож Крыховяк.

Молдова: Райлян - Ревенко, Крачун, Мудрак, Посмак, Рябчук - Моцпан, Бабогло, Рац - Николеску, Дамашкан

Польша: Щесный - Франковский, Саламон, Беднарек, Кивер - Залевский, Линетти, Зелинский, Каминский - Милик, Левандовский

Молдова - Польша: ставки и коэффициенты

Молдова - Польша: прогноз от UA-Футбол

У Молдовы проблемы с атаками против любой серьезной оппозиции. Из всей команды только Николеску имеет более 10 голов на международной арене, но кому он забивал? Только лузерам.

Наша ставка на этот матч - Молдова не забьет. БК принимают ставки на это событие с коэффициентами от 1,65 и выше.