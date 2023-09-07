Сербия — Венгрия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 07.09.2023

Клубный футбол ушел на международную паузу и теперь свое слово берут национальные сборные. Сборные Сербии и Венгрии — главные претенденты на выход из группы G на еврофорум в Германии. И матч за 6 очков на "Райко Митиче" обещает быть очень напряженным.

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Отбор на Евро-2024. Группа G. 5-й тур

Белград. Стадион "Райко Митич"

Арбитр в поле — Хуан Мартинез Мунуэра

Сербия 21:45 Венгрия

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Новости Сербии

Подопечные Драгана Стойковича в квалификации на Евро-2024 одержали две победы (над Литвой и Черногорией) и одну ничью над Болгарией. В целом результаты могли бы быть значительно лучше, ведь в составе "орлов" есть очень много топовых футболистов — Тадич, Костич, Влахович и другие.

Из последних новостей стоит отметить переход Александара Митровича и Сергея Милинковича-Савича в саудовский "Аль-Хиляль". С одной стороны, это снижение уровня после "Фулхэма" и "Лацио" соответственно. Однако не стоит забывать о растущем интересе к Про-Лиге Саудовской Аравии из-за перехода известных футболистов. Также Митрович и Милинкович-Савич играют в одном клубе, что непременно должно улучшить их сыгранность и в национальной команде.

Ориентировочный состав Сербии: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Гудель, Павлович, Живкович, Лукич, Максимович, Костич, Тадич, С. Милинкович-Савич, Йовельич

Новости Венгрии

"Трехцветные" имеют в своем активе две крупные победы (над Болгарией и Литвой) и ничью с Черногорией. Подопечные Марко Росси получили группу, из которой просто необходимо выходить на Евро, однако удастся ли им как минимум повторить результат чемпионата 2016 года — покажет время.

В отличие от Сербии, венгерская сборная не отличается богатством высококлассных футболистов — отметим разве что новичка "Ливерпуля" Собослай и защитника "Лейпцига" Орбана. Однако главная сила "мадьяров" заключается в сыгранности и командной работе, что и прогарантировало результат в предыдущих турах.

Ориентировочный состав Венгрии: Дибус, Орбан, Ботка, Салай, Шаллай, Надь, Стайлс, Керкез, Газдаг, Собослай, Варга

Сербия — Венгрия. Статистика личных встреч

Всего эти команды встречались между собой трижды. Результаты довольно интересные — 1 победа сербов, 1 победа венгров и одна ничья. Сможет ли игра в Белграде нарушить этот баланс?

Сербия — Венгрия. Последние матчи команд

"Орлы" уже показали класс против Литвы и Черногории и провели тяжелый матч с Болгарией.

"Трехцветные" разгромили Болгарию, мощно прошли Литву, однако не смогли ничего противопоставить Черногории.

Сербия — Венгрия. Турнирное положение команд

Обе команды имеют по 7 очков в таблице, однако Венгрия занимает первое место в группе благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Поэтому результат повлияет непосредственно на шансы на выход обеих команд на Евро-2024.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Венгрия 3 2 1 0 5-0 +5 7 2 Сербия 3 2 1 0 5-1 +4 7 3 Черногория 3 1 1 1 1-2 -1 4 4 Болгария 4 0 2 2 2-6 -4 2 5 Литва 3 0 1 2 1-5 -4 1

Сербия — Венгрия. Ставка и коэффициенты

Сербия — Венгрия. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа Сербии 2:0. Обе команды имели хорошие результаты в прошлых матчах квалификации. Как сербы, так и венгры будут стараться играть от атаки, поэтому они не покинут поле без забитых мячей. Однако преимущество все же будет на стороне хозяев поля, ведь движущая сила атаки Митрович сейчас в прекрасной форме.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.