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Сербия — Венгрия. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 07.09.2023
Встречаются два прямых конкурента за выход на Евро-2024
UEFA
Клубный футбол ушел на международную паузу и теперь свое слово берут национальные сборные. Сборные Сербии и Венгрии — главные претенденты на выход из группы G на еврофорум в Германии. И матч за 6 очков на "Райко Митиче" обещает быть очень напряженным.
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Отбор на Евро-2024. Группа G. 5-й тур
Белград. Стадион "Райко Митич"
Арбитр в поле — Хуан Мартинез Мунуэра
Сербия 21:45 Венгрия
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Новости Сербии
Подопечные Драгана Стойковича в квалификации на Евро-2024 одержали две победы (над Литвой и Черногорией) и одну ничью над Болгарией. В целом результаты могли бы быть значительно лучше, ведь в составе "орлов" есть очень много топовых футболистов — Тадич, Костич, Влахович и другие.
Из последних новостей стоит отметить переход Александара Митровича и Сергея Милинковича-Савича в саудовский "Аль-Хиляль". С одной стороны, это снижение уровня после "Фулхэма" и "Лацио" соответственно. Однако не стоит забывать о растущем интересе к Про-Лиге Саудовской Аравии из-за перехода известных футболистов. Также Митрович и Милинкович-Савич играют в одном клубе, что непременно должно улучшить их сыгранность и в национальной команде.
Ориентировочный состав Сербии: В. Милинкович-Савич, Миленкович, Гудель, Павлович, Живкович, Лукич, Максимович, Костич, Тадич, С. Милинкович-Савич, Йовельич
Новости Венгрии
"Трехцветные" имеют в своем активе две крупные победы (над Болгарией и Литвой) и ничью с Черногорией. Подопечные Марко Росси получили группу, из которой просто необходимо выходить на Евро, однако удастся ли им как минимум повторить результат чемпионата 2016 года — покажет время.
В отличие от Сербии, венгерская сборная не отличается богатством высококлассных футболистов — отметим разве что новичка "Ливерпуля" Собослай и защитника "Лейпцига" Орбана. Однако главная сила "мадьяров" заключается в сыгранности и командной работе, что и прогарантировало результат в предыдущих турах.
Ориентировочный состав Венгрии: Дибус, Орбан, Ботка, Салай, Шаллай, Надь, Стайлс, Керкез, Газдаг, Собослай, Варга
Сербия — Венгрия. Статистика личных встреч
Всего эти команды встречались между собой трижды. Результаты довольно интересные — 1 победа сербов, 1 победа венгров и одна ничья. Сможет ли игра в Белграде нарушить этот баланс?
Сербия — Венгрия. Последние матчи команд
"Орлы" уже показали класс против Литвы и Черногории и провели тяжелый матч с Болгарией.
"Трехцветные" разгромили Болгарию, мощно прошли Литву, однако не смогли ничего противопоставить Черногории.
Сербия — Венгрия. Турнирное положение команд
Обе команды имеют по 7 очков в таблице, однако Венгрия занимает первое место в группе благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Поэтому результат повлияет непосредственно на шансы на выход обеих команд на Евро-2024.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Венгрия
|3
|2
|1
|0
|5-0
|+5
|7
|2
|Сербия
|3
|2
|1
|0
|5-1
|+4
|7
|3
|Черногория
|3
|1
|1
|1
|1-2
|-1
|4
|4
|Болгария
|4
|0
|2
|2
|2-6
|-4
|2
|5
|Литва
|3
|0
|1
|2
|1-5
|-4
|1
Сербия — Венгрия. Ставка и коэффициенты
Сербия — Венгрия. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа Сербии 2:0. Обе команды имели хорошие результаты в прошлых матчах квалификации. Как сербы, так и венгры будут стараться играть от атаки, поэтому они не покинут поле без забитых мячей. Однако преимущество все же будет на стороне хозяев поля, ведь движущая сила атаки Митрович сейчас в прекрасной форме.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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