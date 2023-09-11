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Армения - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 11.09.2023

Евро
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Черговий фінал для команди Олександра Петракова

Армения - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 11.09.2023

ffa.am

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор на Евро-2024, группа D, шестой тур

9 сентября 2023. Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”

Армения 19:00 Хорватия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“У нас осталось пять финалов. Если проигрываем – вылетаем”, – сказал Александр Петраков футболистам сборной Армении перед матчем с Турцией. Армения не проиграла, и сохранила шансы на Евро. Но в понедельник вечером – очередной финал, в этот раз против Хорватии.

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Содержание

Новости Армении

После поражения в первом туре сборной Турции в домашнем матче, Армения уже не проигрывает в трех поединках подряд. Команда Петракова взяла шесть очков в играх с Уэльсом и Латвией, и была близка к победе над Турции, но на 88-й минуте пропустила гол в ответ.

Перед игрой с Хорватией Петраков был в хорошем настроении, и тепло пообщался с журналистами. Украинский тренер надеется, что поддержка домашних трибун, и смелая, самоотверженная игра футболистов помогут его команде в игре с фаворитом.

Петраков не сможет рассчитывать на Барсегяна, а Ароян и Бичахчян готовы сыграть, несмотря на небольшие проблемы.

Новости Хорватии

Хорватия сыграла меньше всех матчей в своей группе из-за участия в Лиге наций летом. Тем не менее команда Далича остается лидером квинтета D по потерянным очкам. Помимо всего прочего, Хорватия пропустила в трех матчах всего один гол.

В пятницу Хорватия уверенно разгромила Латвию. 28 ударов, восемь голевых шансов, пять голов. За исключением Ковачича, все лидеры Vatreni сыграли в этом матче – Гвардиол, Брозович, Крамарич, Перишич. Вида, Пашалич и Влашич вышли на замену. Далич рассчитывал на Ковачича в игре с Арменией, но хавбек “Манчестер Сити” восстановиться не успел. Вероятно его заменить в старе Ловро Майер. Также покинул расположение сборной Вида.

Далич опасается контратак сборной Армении, и хочет предотвратить какие-то ошибки в защите. Поэтому можно ожидать два-три изменения в составе, по сравнению с матем против Латвии.

Статистика команд, цифры и факты

  • Хорватия пропустила в отборе всего один мяч.
  • Команда Златко Далича не проигрывает в матчах квалификации больших турниров с марта 2021 года.
  • В последних 18 матчах только Хорватия (0:3) и Нидерланды (4:2) смогли забить Хорватии больше одного мяча.
  • Армения не может сделать клиншит в 12 матчах подряд.

Последние пять матчей Армении и Хорватии

Армения

  • 08.09 Турция 1:1 (Отбор Евро-2024)
  • 19.06 Латвия 2:1 (Отбор Евро-2024)
  • 16.06 Уэльс 4:2 (Отбор Евро-2024)
  • 28.03 Кипр 2:2 (Товарищеский матч)
  • 25.03 Турция 1:2 (Отбор Евро-2024)

Хорватия

  • 08.09 Латвия 5:0 (Отбор Евро-2024)
  • 18.06 Испания 0:0 (Лига наций)
  • 14.06 Нидерланды 4:2 (Лига наций)
  • 28.03 Турция 2:0 (Отбор Евро-2024)
  • 25.03 Уэльс 1:1 (Отбор Евро-2024)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 Турция 5 3 1 1 8-6 +2 10
2 Хорватия 3 2 1 0 8-1 +7 7
3 Армения 4 2 1 1 8-6 +2 7
4 Уэльс 4 1 1 2 4-7 -3 4
5 Латвия 4 0 0 4 3-11 -8 0

Личные встречи

Армения и Хорватия ранее встречались только однажды, сыграв в 2021 ничью 1:1 в товарищеской игре.

Где смотреть матч Армения – Хорватия

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Трансляція матчу Вірменія - Хорватія
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Ставки и Коэффициенты на матч Армения – Хорватия

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Прогноз на матч Армения – Хорватия от UA-Football

Хорватия считается явным фаворитом. Конечно, эта игра для команды Далича не будет такой легкой, как встреча с Латвией в прошлом туре, однако в организации и качестве у хорватов все же есть преимущество. Прогноз – победа Хорватии 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Александр Петраков ставки Прогнозы Чемпионат Европы-2024 Евро 2024 отбор на Евро-2024
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