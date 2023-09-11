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Армения - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 11.09.2023
Черговий фінал для команди Олександра Петракова
ffa.am
Отбор на Евро-2024, группа D, шестой тур
9 сентября 2023. Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”
Армения 19:00 Хорватия
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“У нас осталось пять финалов. Если проигрываем – вылетаем”, – сказал Александр Петраков футболистам сборной Армении перед матчем с Турцией. Армения не проиграла, и сохранила шансы на Евро. Но в понедельник вечером – очередной финал, в этот раз против Хорватии.
Новости Армении
После поражения в первом туре сборной Турции в домашнем матче, Армения уже не проигрывает в трех поединках подряд. Команда Петракова взяла шесть очков в играх с Уэльсом и Латвией, и была близка к победе над Турции, но на 88-й минуте пропустила гол в ответ.
Перед игрой с Хорватией Петраков был в хорошем настроении, и тепло пообщался с журналистами. Украинский тренер надеется, что поддержка домашних трибун, и смелая, самоотверженная игра футболистов помогут его команде в игре с фаворитом.
Петраков не сможет рассчитывать на Барсегяна, а Ароян и Бичахчян готовы сыграть, несмотря на небольшие проблемы.
Новости Хорватии
Хорватия сыграла меньше всех матчей в своей группе из-за участия в Лиге наций летом. Тем не менее команда Далича остается лидером квинтета D по потерянным очкам. Помимо всего прочего, Хорватия пропустила в трех матчах всего один гол.
В пятницу Хорватия уверенно разгромила Латвию. 28 ударов, восемь голевых шансов, пять голов. За исключением Ковачича, все лидеры Vatreni сыграли в этом матче – Гвардиол, Брозович, Крамарич, Перишич. Вида, Пашалич и Влашич вышли на замену. Далич рассчитывал на Ковачича в игре с Арменией, но хавбек “Манчестер Сити” восстановиться не успел. Вероятно его заменить в старе Ловро Майер. Также покинул расположение сборной Вида.
Далич опасается контратак сборной Армении, и хочет предотвратить какие-то ошибки в защите. Поэтому можно ожидать два-три изменения в составе, по сравнению с матем против Латвии.
Статистика команд, цифры и факты
- Хорватия пропустила в отборе всего один мяч.
- Команда Златко Далича не проигрывает в матчах квалификации больших турниров с марта 2021 года.
- В последних 18 матчах только Хорватия (0:3) и Нидерланды (4:2) смогли забить Хорватии больше одного мяча.
- Армения не может сделать клиншит в 12 матчах подряд.
Последние пять матчей Армении и Хорватии
Армения
- 08.09 Турция 1:1 (Отбор Евро-2024)
- 19.06 Латвия 2:1 (Отбор Евро-2024)
- 16.06 Уэльс 4:2 (Отбор Евро-2024)
- 28.03 Кипр 2:2 (Товарищеский матч)
- 25.03 Турция 1:2 (Отбор Евро-2024)
Хорватия
- 08.09 Латвия 5:0 (Отбор Евро-2024)
- 18.06 Испания 0:0 (Лига наций)
- 14.06 Нидерланды 4:2 (Лига наций)
- 28.03 Турция 2:0 (Отбор Евро-2024)
- 25.03 Уэльс 1:1 (Отбор Евро-2024)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|5
|3
|1
|1
|8-6
|+2
|10
|2
|Хорватия
|3
|2
|1
|0
|8-1
|+7
|7
|3
|Армения
|4
|2
|1
|1
|8-6
|+2
|7
|4
|Уэльс
|4
|1
|1
|2
|4-7
|-3
|4
|5
|Латвия
|4
|0
|0
|4
|3-11
|-8
|0
Личные встречи
Армения и Хорватия ранее встречались только однажды, сыграв в 2021 ничью 1:1 в товарищеской игре.
Где смотреть матч Армения – Хорватия
Ставки и Коэффициенты на матч Армения – Хорватия
Прогноз на матч Армения – Хорватия от UA-Football
Хорватия считается явным фаворитом. Конечно, эта игра для команды Далича не будет такой легкой, как встреча с Латвией в прошлом туре, однако в организации и качестве у хорватов все же есть преимущество. Прогноз – победа Хорватии 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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