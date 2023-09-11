Швеция — Австрия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 12.09.23

Отбор на Евро-2024. Группа F. 6-й тур.

12 сентября. 21:45. Стокгольм. "Френдс Арена"

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 6

Очень важный матч для Швеции в контексте борьбы за выход из группы. Сейчас они отстают от Австрии и Бельгии на 4 балла. Нужно догонять прямо сейчас, иначе перспективы поездки на Евро-2024 станут слишком призрачными.

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Новости Швеции

Шведы очень неоднозначно стартовали в этом отборе. Да, они обыграли одного из аутсайдеров группы Азербайджан (5:0), но для выхода из группы нужно одерживать победы и над прямым конкурентами. Зато Швеция проиграла как бельгийцам (0:3), так и австрийцам (0:2). В прошлом туре они снова одержали победу над аутсайдером Эстонией (5:0), но это лишь слегка улучшило их позицию в турнирной таблице.

Очный матч против Австрии является едва ли не решающим в контексте всей борьбы шведов за выход из группы.

Новости Австрии

Подопечные Ральфа Рангника почти безупречно провели первые 4 матча группового этапа квалификации на Евро. На их счету три победы: против Азербайджана (4:1), Эстонии (2:1) и Швеции (2:0). Между этими матчами также произошла и ничья против Бельгии (1:1).

Заметно, что австрийцам не так легко разбивать аудсайдеров группы, в отличие от Швеции. Однако они чувствуют себя гораздо увереннее в матчах с прямыми конкурентами. Это и может сыграть ключевую роль в матче на "Френдс Арена". Австрийцы имеют шанс ликвидировать прямого конкурента и почти гарантировать себе поездку в Германию.

Турнирная таблица

Личные встречи

20.06.23 ЧЕ (КВАЛ) Австрия - Швеция 2:0

06.09.18 МТМ Австрия - Швеция 2:0

08.09.15 ЧЕ (КВАЛ) Швеция - Австрия 1:4

08.09.14 ЧЕ (КВАЛ) Австрия - Швеция 1:1

11.10.13 ЧМ (КВАЛ) Швеция - Австрия 2:1

Цифры и факты

Австрия выиграла все 3 последних матча против Швеции, забив при этом как минимум 2 мяча за игру;

Австрия не проигрывает в последних 7 матчах во всех турнирах, на этом отрезке у них 5 побед;

В 5 из 6 последних матчей сборной Швеции проходила ставка ТБ 2.5;

В 4 из 5 последних матчей Австрии забивали обе команды.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Швеции на удивление удачная ситуация с травмами и повреждениями. Абсолютно все игроки первой сборной доступны и Янне Андерссону будет из кого выбирать.

А в составе сборной Австрии есть одна потеря в лице форварда немецкого "Фрайбурга" Жуниора Адаму. Однако вместо него сможет выйти его одноклубник Михаэль Грегорич, а также Марко Арнаутович, который недавно вернулся в миланский "Интер".

Швеция, 4-4-2: Ольсен — Вальквист, Хин, Линделеф, Сема — Кулушевски, Густафсон, Сванберг, Форсберг — Исак, Декереш

Австрия, 4-4-2: Шлагер — Пош, Линхарт, Алаба, Вебер — Лаймер, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер — Грегорич, Арнаутович

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Швецией и Австрией от UA-Футбол

Обе забьют. Да, австрийцы не проигрывают в последних 7 матчах, но вместе с тем, как подопечные Ральфа Рангника умело забивают голы, они так же умело их и пропускают. В последних 4 из 5 матчей с участием Австрии забивали обе команды. Учитывая, что на этот раз им будет противостоять мотивированная и результативная Швеция, такая ставка выглядит наиболее логичной.