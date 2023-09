Испания - Кипр. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.09.2023

После гостевой победы 7:1 над Грузией испанцы сыграют против еще более кризисной сборной Кипра, и это явно не повод ждать сенсации. Наоборот, все указывает на второй кряду разгром от "Красной фурии", которой пошла на пользу победа в Лиге наций. Команда забыла провал на ЧМ-2022 и играет, будто у нее гора с плеч свалилась.

О предыдущем матче "Фурии" в Тбилиси можно говорить долго, но лучше всего про него расскажет счет. 7:1 - это тотальное доминирование.

Команда Луиса де ла Фуэнте показала завидные интенсивность и желание. Не подвело и индивидуальное мастерство. Гол 16-летнего Ламина Ямаля - вишенка на торте. Но были и плохие новости - травмы Ольмо и Асенсио, безусловно основных вингеров этой Испании.

16 - At 16 years and 57 days, Lamine Yamal becomes the third youngest player in history to score for a European nation, surpassed only by Sam Johnston in 1882 for Northern Ireland (15y 160d) and József Horváth in 1906 for Hungary (16y 12d).



