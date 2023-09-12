Испания - Кипр. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.09.2023

После гостевой победы 7:1 над Грузией испанцы сыграют против еще более кризисной сборной Кипра, и это явно не повод ждать сенсации. Наоборот, все указывает на второй кряду разгром от "Красной фурии", которой пошла на пользу победа в Лиге наций. Команда забыла провал на ЧМ-2022 и играет, будто у нее гора с плеч свалилась.

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Отбор на Евро-2024. Группа А. 6-й тур

12 сентября. Гранада. "Нуэво Лос-Карменес"

Испания 21:45 Кипр

Арбитр: Симоне Соцца (Италия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости Испании

О предыдущем матче "Фурии" в Тбилиси можно говорить долго, но лучше всего про него расскажет счет. 7:1 - это тотальное доминирование.

Команда Луиса де ла Фуэнте показала завидные интенсивность и желание. Не подвело и индивидуальное мастерство. Гол 16-летнего Ламина Ямаля - вишенка на торте. Но были и плохие новости - травмы Ольмо и Асенсио, безусловно основных вингеров этой Испании.

16 - At 16 years and 57 days, Lamine Yamal becomes the third youngest player in history to score for a European nation, surpassed only by Sam Johnston in 1882 for Northern Ireland (15y 160d) and József Horváth in 1906 for Hungary (16y 12d).



History. pic.twitter.com/WbE0LJu8yy — OptaJose (@OptaJose) September 8, 2023

Повезло "Фурии", что в соперниках всего лишь Кипр; с ним и Ферран с Нико Уильямсом должны справиться. Кроме того, не забываем про Ямаля - этот школьник скандально эффективен. Ну, и куда без главной звезды этого созыва? Родри контролирует центр поля, как Бускетс в лучшие годы. Завтра ждем от всех бодрой игры, ведь в таблице Испания еще ничего не гарантировала, а пора бы.

Новости Кипра

Про Кипр достаточно сказать, что он проиграл все 4 матча текущего отбора, в том числе уступив дома Грузии 1:2.

Пока Испания куражилась в Тбилиси, островитяне у себя дома без боя сдались Шотландии, пропустив трижды за стартовые полчаса (0:3). И да, Кипр и ранее не был грандом, но в двух предыдущих отборах на Евро в сумме добыл 7 побед. Текущее падение беспрецедентно. Почему Темури Кецбая еще не уволен - загадка.

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Вероятно, он таки покинет пост после выезда в Гранаду, ведь с Испанией Кипру надо защищаться, а он последний раз играл "насухо" ровно год назад. С тех пор - 22 пропущенных в 8 матчах.

Испания - Кипр: статистика личных встреч

Удивительно, но это будет первая встреча команд в ХХІ веке. До этого они играли в отборе на Евро-2000, и это было исторично. Кипр вырвал победу перед своими трибунами 3:2, за что был "наказан" в Испании со счетом 0:8. Звезды Бильбао - Хулен Герреро и Исмаэль Урсаис - оформили в тот день по хет-трику каждый.

Последние матчи Испании

Последние матчи Кипра

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Испании в свете травм Ольмо и Асенсио ждем на флангах Нико Уильямса и - не смейтесь! - 16-летнего Ямаля. Кроме того, вероятна ротация слева - там Бальде заменит Гайя.

У Кипра же совершенно точно будут изменения после Шотландии, ведь там вышедшие на замену играли лучше стартовых 11. Питтас и Иоанну - прежде всего, о них речь.

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Бальде - Фабиан Руис, Родри, Гави - Ямаль, Мората, Нико Уильямс

Кипр: Малл - Каро, Лаифис, Роберж - Антониу, Кирьяку, Иоанну, Харалампус, Коррея - Кастанос, Питтас

Испания - Кипр: ставки и коэффициенты

Испания - Кипр: прогноз от UA-Футбол

У киприотов явно проблемы внутри команды, иначе бы они не выглядели так безвольно против нетоповой Шотландии. Ну, а Испания на ходу, и к тому же намного выше классом.

Наша ставка - на индивидуальный тотал "Фурии" больше 3,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.