Украина - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро на 14.10.2023

Отбор на Евро-2024, группа С, седьмой тур

14 октября 2023. Прага, “Летна” (epet Arena)

Украина 16:00 Северная Македония

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, региональные каналы Суспiльного

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Украина и Северная Македония имеют в группе одинаковое количество очков и в матче против друг друга в Праге рассчитывают только на победу – иначе пробиться на Евро-2024 со второй позиции будет крайне сложно.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Украины

Украина набрала только очко в с Англией и Италией в сентябрьских матчах. Домашняя ничья с Англией вызвала волну оптимизма и радости за национальную команду, но встреча против “Скуадры Адзурры” на “Сан-Сиро” стала для команды Реброва холодным душем. Украина пропустила за 18 минут два гола от Давиде Фраттези, а могла и больше. Счет удалось размочить Ярмоленко, но в целом у Италии был ощутимый игровой перевес.

Это было первое поражение Сергея Реброва во главе национальной команды. После матча тренер сборной Украины признал, что его игроки местами не успевали за ритмом соперника. При этом Ребров был и остается уверенным в том, что еще не все потеряно. “Шансы есть, даже когда их нет”, – заметил 49-летний специалист.

Всі новини футболу. Підписуйтесь на телеграм UA-Футбол

Против Северной Македонии из-за травм не сыграют Шапаренко, Тимчик, Кривцов, Лунин, Цыганков и Ярмоленко. Потеря бывшего и нынешнего вингеров “Динамо” особо ощутима, однако Ребров считает, что их есть кем заменить.

Новости Северной Македонии

Поражения от Украины (2:3) и Англии (0:7) в июне стали тяжелым нокдауном для сборной Северной Македонии, но команда Благоя Милевского смогла восстановиться к сентябрьским матчам, и взять в них четыре очка.

Домашняя ничья с Италии (1:1) получила скандальную известность из-за катастрофического состояния газона на стадионе в Скопье, из-за чего у команды Лучано Спаллетти совершенно не получалась игра в футбол. Затем была гостевая победа над Мальтой (2:0).

Северная Македония подходит к матчу с Украиной, имея некоторые кадровые проблемы. Травмирован основной центрбек Джоко Зайков, который получил ведущую роль после изгнания из национальной команды бывшего капитана Стефана Ристовски (всему виной – ссора с главным тренером). Также травмирован Дарко Велковски. Не получил вызов в национальную команду ветеран Илия Несторовски.

При всем этом, соперник сборной Украины настроен крайне оптимистично перед матчем в Праге. И тренер, и игроки национальной команды Северной Македонии говорят только о победе.

Статистика команд, цифры и факты

Матч с Северной Македонии (3:2) остается единственным в отборе к Евро-2024, в котором “сине-желтые” забили больше одного гола за матч.

Украина выиграла у Северной Македонии четыре последних матча во всех турнирах.

В последний раз Украина проигрывала домашний матч отбора к Евро или ЧМ в 2020 году (Германия 1:2).

В рамках отбора к Евро-2024 Украина забила шесть голов: два в первых таймах, и четыре после перерыва.

Матч с Мальтой (2:0) стал первым в группе, в котором Северная Македония не пропустила.

Северная Македония имеет худшую защиту в группе C (12 пропущенных голов).

Последние пять матчей Украины и Северной Македонии

Украина

12.09 Италия 1:2 (Евро-2024)

09.09 Англия 1:1 (Евро-2024)

19.06 Мальта 1:0 (Евро-2024)

16.06 Северная Македония 3:2 (Евро-2024)

12.06 Германия 3:3 (Товарищеский матч)

Северная Македония

12.09 Северная Македония 2:0 (Евро-2024)

09.09 Италия 1:1 (Евро-2024)

19.06 Англия 0:7 (Евро-2024)

16.06 Украина 2:3 (Евро-2024)

27.03 Фарерские острова 1:0 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Украина трижды побеждала Северную Македонию в отборах к Евро и один раз – на самом чемпионате Европы. Северная Македония победила в одной из товарищеских игр, первая встреча между командами в 2003 году (спарринг) закончилась ничьей.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 5 4 1 0 16-2 +14 13 2 Италия 4 2 1 1 6-4 +2 7 3 Украина 5 2 1 2 6-7 -1 7 4 Северная Македония 5 2 1 2 7-12 -5 7 5 Мальта 5 0 0 5 1-11 -10 0

Где смотреть матч Украина – Северная Македония

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Україна - Північна Македонія Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко – Зубков, Судаков, Мудрик – Довбик

Северная Македония: Шишковски – Муслиу, Серафимов, Манев – Алиоски, Атанасов, Алими, Димоски – Барди – Эльмас, Миовски

Ставки и Коэффициенты на матч Украина – Северная Македония

Прогноз на матч Украина – Северная Македония от UA-Football

И Украина, и Северная Македония имеют отрицательную разницу мячей, и это неслучайно. Команде Реброва не очень легко даются голы, а Северная Македония достаточно пропускает (пусть и семь голов прилетели только от одной Англии). Игра состоится на условном домашнем поле для Украины, но и после вынужденных переездов Украина формально на своем поле не проигрывает. Вероятно, команды обменяются голами, но к победе будет ближе команда Реброва. Прогноз – победа Украины 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.