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Словакия – Исландия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 16.11.23
Словаки могут официально оформить путевку на Евро
Getty Images / Global Images Ukraine
Отбор на Евро-2024. Группа J. 9-й тур.
16 ноября. 21:45. Братислава. "Тегельне Поле"
Главный судья: Крейг Поусон (Англия)
Трансляция: Megogo Football 2
Последняя попытка исландцев зацепиться за прямой выход на предстоящий Чемпионат Европы и прекрасная возможность для словаков наконец обеспечить себе второе место в группе. У обоих коллективов есть своя мотивация и какая из них сильнее - покажет лишь этот матч.
Новости Словакии
Подопечные Франческо Кальцони показывают достойный футбол и выигрывают там, где нужно, проигрывая лишь явному фавориту в лице Португалии. Оба матча с португальцами они проиграли, впрочем если бы не ничья с Люксембургом еще в первом туре, то они бы выиграли все свои матчи против других соперников.
Но даже с Португалией у себя дома они дали неплохой бой и только гений Бруну Фернандеша спас команду Роберто Мартинеса. А так у них победы над Лихтенштейном, победа над Люксембургом уже во втором матче, а также победа над Исландией, когда они играли на выезде.
Прямо сейчас все карты в руках у словаков, ведь если они побеждают в этой игре, то гарантированно едут на Евро. Но даже ничья им может все гарантировать, ведь тогда по очкам догнать их сможет только Люксембург, а в личных матчах с ними у Словакии есть преимущество.
Новости Исландии
Команда Гарейде Оге провела не самый сильный отборочный цикл и даже сейчас может еще зацепиться за призрачный шанс выйти на Чемпионат Европы напрямую, но для этого им нужно для начала обыгрывать Словакию.
Все началось с поражения в матче против Боснии и Герцеговины и продолжилось неудачными результатами против Люксембурга, Португалии и Словакии. Да, между теми встречами была и победа против Лихтенштейна со счетом 7:0, впрочем она принесла все те же 3 очка в зачет. Лишь под конец отбора исландцы слегка ожили, одолев Боснию, сыграв вничью с Люксембургом и повторно разгромив Лихтенштейн.
Впрочем, для выхода именно исландцев результаты в других матчах также должны сложиться в их пользу, не говоря о том, что им необходимо добывать две победы и первую уже здесь против Словакии, а затем против хоть и немотивированной, но все же Португалии.
Турнирная таблица
Личные встречи
17.06.23 ЧЕ (КВАЛ) Исландия — Словакия 1:2
17.11.15 МТМ Словакия — Исландия 3:1
12.08.09 МТМ Исландия — Словакия 1:1
26.03.08 МТМ Словакия — Исландия 1:2
Цифры и факты
- В 6 из последних 9 официальных матчей сборной Исландии проходила ставка ТБ 2.5;
- За всю историю эти сборные встречались лишь 4 раза и только однажды победу одержала Исландия;
- В 6 из последних 9 матчей официальных матчей сборной Словакии проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Оба наставника не имеют значительных потерь в составе своих команд накануне этой игры. Франческо Кальцона, как и всегда, рассчитывает на опыт и мощность Малан Шкриньяра, Лоботки и Куцки.
Что касается Гарейде Оге, то несмотря на свои попытки играть по достаточно атакующей схеме 4-3-3, возможно, на этот раз придется сменить ее на что-то более оборонительное, но пока что намеков на подобное не было. Все игроки готовы, но опыта этой команде катастрофически не хватает.
Словакия, 4-3-3: Дубравка — Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик — Дуда, Лоботка, Куцка — Мак, Боженик, Гараслин
Исландия, 4-3-3: Рунарссон — Магнуссон, Ингасон, Пальссон, Фридрикссон — Гудмундсон, Траустасон, Виллумсон — Торстейнссон, Финнбогасон, Гудмундсон
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между Словакией и Исландией от UA-Футбол
ТБ 2.5 — 2:1. Последние матчи обоих этих коллективов настраивают на то, что как минимум три гола в их исполнении мы увидим. Прямо сейчас у Словакии есть желание наконец закрыть все вопросы по поводу своего выхода на Евро со второго места, поэтому мотивации, как и мощности состава по сравнению с соперником, хватает. Нужно лишь воплотить это преимущество на футбольном поле.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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