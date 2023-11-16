Лихтенштейн - Португалия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 16.11.23

Лидер группы J Португалия отправляется в Вадуц, чтобы встретиться с Лихтенштейном. Матч, который не будет иметь турнирного значения, поскольку Португалия уже гарантировала себе победу в группе, а Лихтенштейн не поднимется с последнего места. Но португальцам еще есть за что бороться в этом отборе.

Отбор на Евро-2024. Группа J. 9-й тур.

16 ноября. 21:45. Вадуц. "Рейнпарк Штадион"

Главный судья: Мохаммед Ал-Хаким

Трансляция: Megogo Football 1

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Новости Португалии

Португалия гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2024 выиграв все восемь матчей в отборе под руководством нового тренера Роберто Мартинеса. Но португальцам еще есть за что бороться, победы в двух последних поединках позволят Португалии впервые завершить отборочный цикл со стопроцентным показателем побед.

Атакующий стиль команды Мартинеса принес свои плоды в группе, поскольку средний показатель забитых мячей у португальцев - четыре гола, он является самым высоким среди всех команд в отборе, а в семи из восьми матчей команда сохранила сухими собственные ворота. Пиренейцы забили 15 мячей в двух противостояниях с Люксембургом, который все еще претендует на выход в финальную часть турнира,

Поскольку место в первой корзине на жеребьевке финальной части Евро-2024 разыграют между собой шесть команд: Германия на правах хозяйки турнира и пять лучших команд в этой квалификации, поэтому у Португалии еще сохраняется мотивация для продолжения успешных выступлений.

Также мотивация есть и у лучшего голеадора в истории сборных - Криштиану Роналду, португалец постарается улучшить свой рекорд по забитым голам, в мартовском матче Португалия в родных стенах победила Лихтенштейн со счетом 4:0, Криштиану в том матче отметился дублем.



Новости Лихтенштейна

Для Лихтенштейна отбор к Евро-2024 не мог пройти еще хуже, они являются одной из пяти стран, которые до сих пор не набрали ни одного очка. Еще два поражения в решающих матчах приведут к тому, что Лихтенштейн впервые с отбора Евро-96 - финиширует без очков в группе.

Хозяева не выигрывают уже 33 матча, и за это время они забили лишь шесть голов, проиграв 28 из предыдущих 29 матчей.

Подопечные Конрада Фунфштука лишь однажды поразили ворота соперников в этой квалификации, но это был, пожалуй, лучший гол в отборе, благодаря потрясающему удару Сандро Вольфингера в ворота Боснии и Герцеговины.

Кроме этого, казалось бы, бесконечный список нежелательных рекордов Лихтенштейна дополняет тот факт, что он не выигрывал домашние матчи уже более пяти лет - с тех пор, как они победили Гибралтар в первой кампании Лиги наций.

Летом Лихтенштейн опустился на 204-е место в мировом рейтинге ФИФА - самую низкую позицию в истории - и с тех пор смог подняться только на 200-е место.

Турнирная таблица

Личные встречи

23.03.23 Португалия - Лихтенштейн 4:0

12.08.09 Лихтенштейн - Португалия 0:3

08.10.05 Португалия - Лихтенштейн 2:1

08.10.04 Лихтенштейн - Португалия 2:2

09.06.99 Португалия - Лихтенштейн 8:0

31.03.99 Лихтенштейн - Португалия 0:5

15.08.95 Лихтенштейн - Португалия 0:7

18.12.94 Португалия - Лихтенштейн 8:0



Цифры и факты

Лихтенштейн не одержал ни одной победы или очка в этой квалификационной кампании Евро-2024.

Лихтенштейн пропустил 25 мячей и забил лишь один мяч.

Португалия забила 32 гола, что является наибольшим показателем среди всех команд в отборе.

Только Франция пропустила меньше голов (1), чем Португалия (2) во время этой отборочной кампании.

Португалия выиграла все 8 матчей в отборе.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лихтенштейн снова сыграет без своего капитана Николя Хаслера, который выбыл из-за травмы, полученной в июне против Люксембурга. Фабио Вольфингера нет в составе, но его брат Сандро, забивший единственный гол в этой части, должен выйти на поле.

Несмотря на то, что португальцы гарантировали себе первое место Мартинес вызвал на матч основную обойму сборной. Рикарду Орта вернулся в состав после того, как пропустил октябрьские международные матчи из-за травмы, как и Пепе, который в 41 год стал самым возрастным бомбардиром Лиги чемпионов на прошлой неделе.

Отсутствуют в составе Данило Перейра и Педро Нето, недавно получившие травмы, Матеуш Нунеш покинул расположение сборной, а также Ренато Саншес, не лучшим образом начавший в "Роме". Рафаэль Геррейро, который сыграл лишь 103 минуты за "Баварию" в этом сезоне, поскольку проблемы с травмами преследовали его, тоже не попал в состав.

Стартовый состав Лихтенштейна:

Б Бухель; С Вольфингер, Марксер, Вайзер, Трабер, Гоппель; Лухингер, М. Бухель, Селе, Меер; Саланович

Возможный стартовый состав Португалии:

Руй Патрисио; Антонио Силва, Рубен Диаш, Гонкало Инасио; Жоао Канселу, Палинья, Бернардо Силва, Бруно Фернандеш, Рафаэль Леао; Роналду, Жоао Феликс

Ставки и коэффициенты на матч



Прогноз на матч между Лихтенштейном и Португалией от UA-Футбол

Победа Португалии 4:0. Единственная загадка в этом матче - с каким разгромным счетом победит Португалия и сколько голов забьет Роналду. Португалия разгромила всех на своем пути в группе J и находится на пути к 10 победам в 10 матчах, они в хорошей форме с хорошим настроением подходят к этому матчу.