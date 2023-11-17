Нидерландам осталось добыть одну победу для выхода на Евро. Греки идут нога в ногу с "оранье", но сыграли на матч больше, плюс проиграли обе личные встречи. Так что победа на "Йохан Кройф Арене" гарантирует хозяивам проход в финальный турнир.

Квалификация Евро-2024

Группа B, 7-й тур

Амстердам, Йохан Кройф Арена

Нидерланды – Ирландия 21:45

Трансляция – Megogo

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Нидерланды

Нынешний отбор отнял у Нидерландов немало нервов. После провала в Лиге наций подопечные Рональда Кумана стартовали в квалификации к Евро с фиаско Франции (4:0), которой они в итоге проиграли дважды. Пришлось вытягивать за счёт матчей с остальными, но и тут пришлось нелегко. Особенно трудными вышли волевая победа в Ирландии (1:2) в первом круге и важных три пункта в Афинах, добытые за счёт точного удара ван Дейка с пенальти в компенсированное время.

Минимальный успех против Греции (0:1) наконец добыл "оранье" желанный поул-позишн и практически снял вопросы о квалификации. Хотя вопросов к команде хватало: травмы ключевых игроков существенно сказались на фоне тактических поисков Кумана, который в итоге не нашёл ничего лучше, кроме как вернуться к идеям предшественника ван Гала. Из немногих заслуг тренера – интеграция Хави Симонса. Хотя этого зверя внедрить в любой состав не так уж и трудно.

Кадровые проблемы "оранье" в центре обороны сохраняются. Де Лигт и Натан Аке недоступны из-за травм. Как и экс-партнёр Маттейса по "Аяксу" Френки де Йонг. Также Куман подтвердил, что Барт Вербрюгген с двумя матчами в футболке "оранье" за плечами сохранит место на воротах. В таких условиях многое будет зависеть от работы латералей и креатива Хави Симонса. В остальных линиях класса кроме центра обороны класса откровенно недостаёт.

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Ирландия

Компания Франции и Нидерландов ожидаемо оставила Ирландию без всяких шансов на топ-2. Даже за третье место подопечным Стивена Кенни побороться не удалось – крепкая команда Греции дважды одолела ирландцев. В итоге "парни в зеленом" довольствуются 6 очками по итогам 7 туров, добытых против жалкого Гибралтара (7:0 по сумме двух встреч).

В таких условиях надеяться на 3-й Евро с 2012-го года не приходится. Хотя есть ещё небольшие шансы на участие в плей-офф. Абсурдным образом поражение Нидерландам может только повысить вероятность прохода Ирландии (привет создателям дурацкой системы отбора), но танкинга от "зеленых" не ждут.

Все вызванные Кенни игроки остались в расположении команды. Хотя участие полузащитников Уилла Смоллбоуна, Чидози Огбене, Джейми МакГрата остаётся под вопросом. Кого-то из последних двух может заменить центрхав Моламби. Были проблемы и у Фергюсона, но Кенни намекнул, что форвард "Брайтона" должен сыграть и попробует огорчить своего одноклубника Вербрюггена.

Турнирная таблица

1 Франция 6 6 0 0 13-1 18 2 Нидерланды 6 4 0 2 10-7 12 3 Греция 7 4 0 3 12-6 12 4 Ирландия 6 2 0 5 9-9 6 5 Гибралтар 6 0 0 6 0-21 0

Ориентировочные составы

Нидерланды: Вербрюгген – Гертрюйда, ван Дейк, Блинд – Думфрис, Рейндерс, Виффер, Хартман – Симонс, Гакпо – Вегорст

Ирландия: Келлехер – Доэрти, Даффи, Скейлз, Мэннинг – Найт, Каллен, Моламби – Сайкс, Фергюсон, Джонстон

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нидерланды – Ирландия от UA-Футбол

Судьба Ирландии больше не в их руках. Парням Стивена Кенни удалось немного потрепать нервы Нидерландам у себя дома, но в целом в рамках отбора они выглядят откровенно обречённо. Ждём уверенной победы хозяев, которая досрочно выведет их на Евро-2024. Ставка: фора на Нидерланды (-2.0) с коэффициентом 2.13.