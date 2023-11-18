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Испания - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 19.11.2023
Поединок без турнирного значения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oliver Hardt - UEFA/UEFA
Испания уже гарантировала себе место на Евро, а Грузия - участие в плей-офф, и это превращает поединок на "Хосе Соррилья" в товарищеский.
Кому стоит его смотреть? Во-первых, эстетам; "Фурия" дома обычно играет красиво и забивает много. Ну, и еще фанатам УПЛ - они наткнутся сразу на два знакомых лица.
Дивіться матч відбору до Євро-2024 Іспанія - Грузія
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Отбор на Евро-2024. Группа А. 10-й тур
19 ноября. Вальядолид. "Хосе Соррилья"
Испания 21:45 Грузия
Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости Испании
Испания еще в октябре обеспечила себе место на Евро, а лидерство в группе отдаст только если проиграет Грузии, а в параллельном матче Шотландия обыграет норвежцев. Вы можете в это поверить?
Мы - нет. И букмекеры тоже нет. Испанцы выиграли Лигу наций летом, а в общей сложности их победная серия достигла 8 матчей. На неделе с Кипром "Фурии" даже в пешем темпе хватило полчаса, чтобы довести счет до разгромного (3:1).
7 - Players who have been involved in the most goals for Spain's ???????? national senior team under Luis de la Fuente in all comps:— OptaJose (@OptaJose) November 18, 2023
7⃣ JOSELU MATO (5 goals and 2 assists in 294 minutes)
4⃣ Nico Williams (1 goal and 3 assists in 136 min)
4⃣ Álvaro Morata (4 goals in 522 min)
Impact. pic.twitter.com/HlW7ZP70Nn
Да, у Луиса де ла Фуэнте есть некоторые проблемы с составом, ненужную травму получил Микель Оярсабаль, но в любом случае Испания на две головы сильнее Грузии, и еще она не проигрывает дома во всех турнирах с октября 2018-го.
Новости Грузии
Если Испания зайдет на Евро через парадную дверь, то Грузия попытается пробраться через черный ход. Она сыграет в плей-офф благодаря наивысшему рейтингу в 3-м дивизионе Лиги наций.
В четверг "Крестоносцы" доказали силу, сдержав дома Шотландию (2:2) - помог дубль вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии. Но Испания, конечно, гораздо сильнее. Она уже издевалась над грузинами два месяца назад (7:1), и тот матч в Тбилиси забудут нескоро.
Кроме того, настораживают два выездных поражения кавказцев в Шотландии (0:2) и Норвегии (1:2). Получается, они плохи на чужих полях? Да и пропущенных голов у них слишком много - аж 15 в 7 матчах. Все это, конечно, аргументы в пользу "Фурии Рохи".
Испания - Грузия: статистика личных встреч
Как уже говорилось, в первом круге текущего отбора испанцы надругались над командой Вилли Саньоля на глазах у ее же болельщиков - 7:1.
Также "Фурия" доминировала над "Крестоносцами" в отборах на ЧМ-2022 и ЧМ-2014. Единственный раз грузинам удалось огорчить фаворита в товарищеском матче в 2016 году - тогда они победили 1:0 с голом Торнике Окриашвили.
Последние матчи Испании
Последние матчи Грузии
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У Испании самая свежая потеря - это капитан "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль. Кроме того, под большим вопросом Родри и Хосе Гайя.
У Грузии после травмы Левана Шенгелия стоит ждать на левом фланге фулбека "Шахтера" Ираклия Азарова. Кроме того, справа сыграет Гиорги Гочолеишвили, так что фанатам "Горняков" будет за кого поболеть.
Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Пау Торрес, Гримальдо - Мерино, Субименди, Фабиан Руис - Ферран Торрес, Мората, Нико Уильямс
Грузия: Мамардашвили - Гочолеишвили, Кашия, Квирквелия, Каландадзе, Азаров - Квеквескири, Чакветадзе, Кочорашвили - Микаутадзе, Кварацхелия
Испания - Грузия: ставки и коэффициенты
Испания - Грузия: прогноз от UA-Футбол
Последние месяцы показали, что обновившаяся Испания обожает снимать скальпы со слабаков; даже 3-4 гола ей часто мало.
Наша ставка в такой ситуации - на победу "Фурии" с форой -2,5. БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,85 и выше.
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