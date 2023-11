Испания - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 19.11.2023

Испания уже гарантировала себе место на Евро, а Грузия - участие в плей-офф, и это превращает поединок на "Хосе Соррилья" в товарищеский.

Кому стоит его смотреть? Во-первых, эстетам; "Фурия" дома обычно играет красиво и забивает много. Ну, и еще фанатам УПЛ - они наткнутся сразу на два знакомых лица.

Испания еще в октябре обеспечила себе место на Евро, а лидерство в группе отдаст только если проиграет Грузии, а в параллельном матче Шотландия обыграет норвежцев. Вы можете в это поверить?

Мы - нет. И букмекеры тоже нет. Испанцы выиграли Лигу наций летом, а в общей сложности их победная серия достигла 8 матчей. На неделе с Кипром "Фурии" даже в пешем темпе хватило полчаса, чтобы довести счет до разгромного (3:1).

7 - Players who have been involved in the most goals for Spain's ???????? national senior team under Luis de la Fuente in all comps:



7⃣ JOSELU MATO (5 goals and 2 assists in 294 minutes)

4⃣ Nico Williams (1 goal and 3 assists in 136 min)

4⃣ Álvaro Morata (4 goals in 522 min)



Impact. pic.twitter.com/HlW7ZP70Nn