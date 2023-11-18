Испания - Грузия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 19.11.2023

Испания уже гарантировала себе место на Евро, а Грузия - участие в плей-офф, и это превращает поединок на "Хосе Соррилья" в товарищеский.

Кому стоит его смотреть? Во-первых, эстетам; "Фурия" дома обычно играет красиво и забивает много. Ну, и еще фанатам УПЛ - они наткнутся сразу на два знакомых лица.

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Отбор на Евро-2024. Группа А. 10-й тур

19 ноября. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

Испания 21:45 Грузия

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Испании

Испания еще в октябре обеспечила себе место на Евро, а лидерство в группе отдаст только если проиграет Грузии, а в параллельном матче Шотландия обыграет норвежцев. Вы можете в это поверить?

Мы - нет. И букмекеры тоже нет. Испанцы выиграли Лигу наций летом, а в общей сложности их победная серия достигла 8 матчей. На неделе с Кипром "Фурии" даже в пешем темпе хватило полчаса, чтобы довести счет до разгромного (3:1).

7 - Players who have been involved in the most goals for Spain's ???????? national senior team under Luis de la Fuente in all comps:



7⃣ JOSELU MATO (5 goals and 2 assists in 294 minutes)

4⃣ Nico Williams (1 goal and 3 assists in 136 min)

4⃣ Álvaro Morata (4 goals in 522 min)



Impact. pic.twitter.com/HlW7ZP70Nn — OptaJose (@OptaJose) November 18, 2023

Да, у Луиса де ла Фуэнте есть некоторые проблемы с составом, ненужную травму получил Микель Оярсабаль, но в любом случае Испания на две головы сильнее Грузии, и еще она не проигрывает дома во всех турнирах с октября 2018-го.

Новости Грузии

Если Испания зайдет на Евро через парадную дверь, то Грузия попытается пробраться через черный ход. Она сыграет в плей-офф благодаря наивысшему рейтингу в 3-м дивизионе Лиги наций.

В четверг "Крестоносцы" доказали силу, сдержав дома Шотландию (2:2) - помог дубль вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии. Но Испания, конечно, гораздо сильнее. Она уже издевалась над грузинами два месяца назад (7:1), и тот матч в Тбилиси забудут нескоро.

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Кроме того, настораживают два выездных поражения кавказцев в Шотландии (0:2) и Норвегии (1:2). Получается, они плохи на чужих полях? Да и пропущенных голов у них слишком много - аж 15 в 7 матчах. Все это, конечно, аргументы в пользу "Фурии Рохи".

Испания - Грузия: статистика личных встреч

Как уже говорилось, в первом круге текущего отбора испанцы надругались над командой Вилли Саньоля на глазах у ее же болельщиков - 7:1.

Также "Фурия" доминировала над "Крестоносцами" в отборах на ЧМ-2022 и ЧМ-2014. Единственный раз грузинам удалось огорчить фаворита в товарищеском матче в 2016 году - тогда они победили 1:0 с голом Торнике Окриашвили.

Последние матчи Испании

Последние матчи Грузии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Испании самая свежая потеря - это капитан "Реала Сосьедад" Микель Оярсабаль. Кроме того, под большим вопросом Родри и Хосе Гайя.

У Грузии после травмы Левана Шенгелия стоит ждать на левом фланге фулбека "Шахтера" Ираклия Азарова. Кроме того, справа сыграет Гиорги Гочолеишвили, так что фанатам "Горняков" будет за кого поболеть.

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман, Пау Торрес, Гримальдо - Мерино, Субименди, Фабиан Руис - Ферран Торрес, Мората, Нико Уильямс

Грузия: Мамардашвили - Гочолеишвили, Кашия, Квирквелия, Каландадзе, Азаров - Квеквескири, Чакветадзе, Кочорашвили - Микаутадзе, Кварацхелия

Испания - Грузия: ставки и коэффициенты

Испания - Грузия: прогноз от UA-Футбол

Последние месяцы показали, что обновившаяся Испания обожает снимать скальпы со слабаков; даже 3-4 гола ей часто мало.

Наша ставка в такой ситуации - на победу "Фурии" с форой -2,5. БК принимают на это ставки с коэффициентами от 1,85 и выше.