"The winner takes it all", – точнее описать значение матча в Любляне, чем названием всем известного хита ABBA, сложно. Кто победит, тому и достанется путёвка на Евро-2024. С единственной поправкой – Словению устроит и ничья.

Квалификация Евро-2024

Группа H, 10-й тур

Любляна, стадион Стожице

Словения – Казахстан 21:45

Словения

Словения имела приличную команду в начале нулевых, заскочив на Евро-2000 и ЧМ-2002. Но с тех пор конкретно на финальный турнир европейского первенства их сборная ни разу не проходила. Долгожданный шанс подвернулся в этой квалификации, где словенцам повезло с лёгкой группой, где кроме датчан грозных сил не оказалось.

Вряд ли кто-то в Словении мог предположить, что волевая победа в Астане в первом туре может стать определяющей во всём отборе к Евро. Победный гол форварда "Бордо" Жана Випотника в дебютном матче за сборную позволил теперь иметь поул-позишн перед финальным туром, имея отрыв в пункт как раз-таки от казахов.

Перед решающим боем Матьяж Кек не может рассчитывать на центрбека Давида Брекало и опорника "Реджаны" Домена Чрнигоя. Все остальные футболисты основы готовы. Качественный глубинный плеймейкер Миха Зайц из "Фенербахче" и универсал "Удинезе" Санди Ловрич – одни из самых квалифицированных игроков состава. Но Кек им место в центре поля находит только тогда, когда нужно отыгрываться. Так что ждём обоих с лавки.

Казахстан

Сам факт того, что в решающем туре Казахстан имеет шансы на завоевание прямой путёвки на Евро – уже огромная сенсация. До перехода в УЕФА в 2002-м году "ястребы" не сумели пробиться даже на Кубок Азии, а тут – шанс на выход на самый конкурентный континентальный турнир сборных.

И судя по результатам в Лиге наций С, где казахи финишировали первыми в группе со Словакией, Азербайджаном и Беларусью, их результаты не случайны. Успех в ЛН гарантировал "ястребам" место в плей-офф раунде отбора даже в случае неудачи в Любляне в понедельник. Но парни Магомеда Адиева явно рассчитывают на большее – серия из 6 побед в 8 последних турах вселяют уверенность.

На матч с Словенией Адиев не сможет рассчитывать на ключевых игроков центра поля: Бахтияра Зайнутдинова из "Бешикташа" и капитана команды Асхата Тагыбергена. Плюс отсутствует Бауыржан Исламхан. В таких обстоятельствах в середине поля придётся довериться ноунеймам вроде Зуева.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П З-П Очки 1 Дания 9 7 1 1 18-8 22 2 Словения 9 6 1 2 18-8 19 3 Казахстан 9 6 0 3 15-10 18 4 Финляндия 9 5 0 4 16-9 15 5 Северная Ирландия 9 2 0 7 7-13 6 6 Сан-Марино 9 0 0 9 2-29 0

Ориентировочные составы

Словения: Облак – Карначник, Блажич, Бийол, Янжа – Вербич, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар – Випотник, Шешко

Казахстан: Шацкий – Быстров, Алип, Марочкин – Кайров, Бейсебеков, Зуев, Чесноков, Вороговский – Аймбетов, Самородов

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Словения – Казахстан от UA-Футбол

Словения звёзд с неба не хватает, но на фоне казахов подбор футболистов у них солидный. Особенно разница в качестве остро будет ощущаться без главной звезды Зайнутдинова и опытного Тагыбергена. По сути, они и связывали всю игру команды. Так что ждём нервной, но победы хозяев. Ставка: победа Словении в 1 гол или ничья с коэффициентом 1.90.