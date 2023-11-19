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Победитель получает всё. Словения – Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 20.11.2023
Битва за прямую путёвку на Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"The winner takes it all", – точнее описать значение матча в Любляне, чем названием всем известного хита ABBA, сложно. Кто победит, тому и достанется путёвка на Евро-2024. С единственной поправкой – Словению устроит и ничья.
Квалификация Евро-2024
Группа H, 10-й тур
Любляна, стадион Стожице
Словения – Казахстан 21:45
Трансляция – Megogo
Словения
Словения имела приличную команду в начале нулевых, заскочив на Евро-2000 и ЧМ-2002. Но с тех пор конкретно на финальный турнир европейского первенства их сборная ни разу не проходила. Долгожданный шанс подвернулся в этой квалификации, где словенцам повезло с лёгкой группой, где кроме датчан грозных сил не оказалось.
Вряд ли кто-то в Словении мог предположить, что волевая победа в Астане в первом туре может стать определяющей во всём отборе к Евро. Победный гол форварда "Бордо" Жана Випотника в дебютном матче за сборную позволил теперь иметь поул-позишн перед финальным туром, имея отрыв в пункт как раз-таки от казахов.
Перед решающим боем Матьяж Кек не может рассчитывать на центрбека Давида Брекало и опорника "Реджаны" Домена Чрнигоя. Все остальные футболисты основы готовы. Качественный глубинный плеймейкер Миха Зайц из "Фенербахче" и универсал "Удинезе" Санди Ловрич – одни из самых квалифицированных игроков состава. Но Кек им место в центре поля находит только тогда, когда нужно отыгрываться. Так что ждём обоих с лавки.
Казахстан
Сам факт того, что в решающем туре Казахстан имеет шансы на завоевание прямой путёвки на Евро – уже огромная сенсация. До перехода в УЕФА в 2002-м году "ястребы" не сумели пробиться даже на Кубок Азии, а тут – шанс на выход на самый конкурентный континентальный турнир сборных.
И судя по результатам в Лиге наций С, где казахи финишировали первыми в группе со Словакией, Азербайджаном и Беларусью, их результаты не случайны. Успех в ЛН гарантировал "ястребам" место в плей-офф раунде отбора даже в случае неудачи в Любляне в понедельник. Но парни Магомеда Адиева явно рассчитывают на большее – серия из 6 побед в 8 последних турах вселяют уверенность.
На матч с Словенией Адиев не сможет рассчитывать на ключевых игроков центра поля: Бахтияра Зайнутдинова из "Бешикташа" и капитана команды Асхата Тагыбергена. Плюс отсутствует Бауыржан Исламхан. В таких обстоятельствах в середине поля придётся довериться ноунеймам вроде Зуева.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Дания
|9
|7
|1
|1
|18-8
|22
|2
|Словения
|9
|6
|1
|2
|18-8
|19
|3
|Казахстан
|9
|6
|0
|3
|15-10
|18
|4
|Финляндия
|9
|5
|0
|4
|16-9
|15
|5
|Северная Ирландия
|9
|2
|0
|7
|7-13
|6
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|2-29
|0
Ориентировочные составы
Словения: Облак – Карначник, Блажич, Бийол, Янжа – Вербич, Гнезда-Черин, Элшник, Млакар – Випотник, Шешко
Казахстан: Шацкий – Быстров, Алип, Марочкин – Кайров, Бейсебеков, Зуев, Чесноков, Вороговский – Аймбетов, Самородов
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Словения – Казахстан от UA-Футбол
Словения звёзд с неба не хватает, но на фоне казахов подбор футболистов у них солидный. Особенно разница в качестве остро будет ощущаться без главной звезды Зайнутдинова и опытного Тагыбергена. По сути, они и связывали всю игру команды. Так что ждём нервной, но победы хозяев. Ставка: победа Словении в 1 гол или ничья с коэффициентом 1.90.
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