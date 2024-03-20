Греция – Казахстан. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 21.03.2024

На стадионе "Святой Софии" в Афинах сыграют полуфинальный матч отбора к Евро-2024 между сборными Греции и Казахстаном. Очевидными фаворитами являются хозяева, но можно не сомневаться, что сборная Казахстана сможет навязать борьбу. Нас ожидает интересное и напряженное противостояние достойных соперников.

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Отбор в Евро-2024. Полуфинал

21 марта. Афины. "Ая София"

Греция 21:45 Казахстан

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

Новости Греции

Подопечные Гуса Поэта в своей группе заняли третье место, но это нельзя считать провалом, ведь соперниками были Франция и Нидерланды. С главной задачей футболисты сборной Греции справились – они сохраняют шансы летом сыграть на Евро. Во встречах группового этапа Греция одержала четыре победы, однажды сыграла вничью и проиграла в трех встречах. Разница забитых и пропущенных мячей 14:8. Эллины дома играют очень мощно. За последние три года эта команда проиграла лишь два домашних матча из 16. Прежде всего, стоит отметить предыдущую официальную встречу Греции, в которой ей удалось наконец остановить гранда - ничья с Францией (2:2). С турнирной точки зрения это противостояние ничего не решало, но оно, безусловно, придало уверенности коллективу Поэта.

Ориентировочный состав Греции: Влаходимос – Бальдок, Мавропанос, Рецос, Цимикас – Бакасетас, Бухалакис, Пелкас – Константелиас, Якумакис, Масурас

Новости Казахстана

Подопечные Магомеда Адиева заняли четвертое место в своей группе, пропустив вперед Финляндию, Словению и Данию. Однако этот коллектив приятно удивил многих. В первую очередь, стоит отметить домашнюю победу над Данией - 3:2. Казахстан на групповом этапе одержал шесть побед и проиграл в четырех встречах, ни разу не сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных 16:12. Эта сборная умеет играть в комбинационный футбол и недоценивать казахов точно не стоит. В контрольном матче Казахстан уверенно победил Туркменистан – 2:0. Сборная Казахстана никогда в истории не играла на Чемпионате Европы, но все в их руках.

В предыдущем официальном матче против Словении Адиев не мог рассчитывать на ключевых игроков центра поля: Бахтияра Зайнутдинова из "Бешикташа" и капитана команды Асхата Тагибергена. Однако в Афинах они смогут выйти с первых минут.

Ориентировочный состав Казахстана: Шацкий – Быстров, Марочкин, Алип – Каиров, Зайнутдинов, Бейсебеков, Тагиберген, Куат - Оразов, Самородов

Последние матчи команд

Пять матчей Греции

21.11.2023. Греция – Франция 2:2

17.11.2023. Греция – Новая Зеландия 2:0

16.10.2023. Греция – Нидерланды 0:1

13.10.2023. Ирландия – Греция 0:2

10.09.2023. Греция – Гибралтар 5:0

Пять матчей Казахстана

14.03.2023. Казахстан – Туркменистан 2:0

20.11.2023. Словения – Казахстан 2:1

17.11.2023. Казахстан - Сан Марино3:1

17.10.2023. Финляндия – Казахстан 1:2

14.10.2023. Дания – Казахстан 3:1

Факты и цифры

Сборная Греции была сильнее во всех трех очных встречах, обыграв соперника со счетом 3:1, 2:1 и 2:0 ( последний раз команды встречались в марте 2006 года);

Сборная Греции дома за последние три года проиграла всего дважды;

Казахстан еще ни разу не играл на Чемпионате Европы.

Ставки и коэффициенты на матч Греция – Казахстан

Прогноз на матч между Грецией и Казахстаном от UA-Футбол

Безусловно, букмекеры отдают предпочтение сборной Греции, которая имеет более звездный состав и мощно играет дома. Однако не стоит недооценивать гостей, которые уже неоднократно доказывали, что они умеют играть в качественный футбол и добиваться результата. Не ожидаем, что подопечным Поэта будет легко. Прогноз – индивидуальный тотал Казахстана более 0.5 (2.37).