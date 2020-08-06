Базель - Айнтрахт. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, 1/8 финала

6 августа. Базель, “Санкт-Якоб Парк”

“Базель” 22:00 “Айнтрахт” Франкфурт

(первый матч 3:0)

Телетрансляция – Футбол 1

Сегодня определится соперник “Шахтер” в четвертьфинале Лиги Европы. “Базель” считается явным фаворитом на выход в следующий раунд. В первом матче 1/8, который состоялся 147 дней назад, швейцарская команда переиграла на выезд “Айнтрахт” 3:0. На игре Франкфурта сильно сказалось отсутствие болельщиков, кроме того матч проходил в атмосфере полной неопределенности относительно будущего футбола. Лучше в этой ситуации сориентировался “Базель”.

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Последний матч чемпионата “Айнтрахт” провел 27 июня. Команда Ади Хюттера хорошо завершила сезон – в последних четырех турах победы над “Гертой”, “Шальке” и “Падерборном” и ничья с “Кельном”. Первого августа был сыгран спарринг с “Монако” (1:1).

“Базель” завершил регулярный чемпионат только три дня назад. 20-кратный чемпион Швейцарии выдал в конце сезона серию из трех ничьих: “Лугано” 4:4, “Тун” 0:0 и “Люцерн” 0:0. “Базель” в итоге занял третье место в чемпионате, и проиграл первому “Янг Бойзу” 14 очков.

Ориентировочные составы

“Базель”: Омлин – Риверос, Альдерете, Джюмерт, Видмер – Джака, Фрай – Петретта, Кампо, Штокер – Кабрал

“Айнтрахт”: Трапп – Хинтереггер, Хасебе, Абрахам – да Коста, Ильзанкер, Роде, Костич – Камада – Силва, Дост

Прогноз на матч “Базель” – “Айнтрахт” Франкфурт

“Базель” подходит к игре с “Айнтрахтом” в не самой лучшей форме. Результат первого матча не должен вводить в заблуждение – Франкфурт сыграл плохо, но не настолько, чтобы проиграть 0:3, это можно сказать и о “Базеле”. Формально, над обеими командами не тяготеет результат. “Базель” может быть уверенным в своем преимуществе, “Айнтрахту” нечего терять. Вполне вероятно, команды проведут результативный матч и обменяются голами. Прогноз – победа “Айнтрахта” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.