Милан - Лилль. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы 2020/2021 . Групповой этап. 3-й тур 5 ноября, 22:00 Италия. Милан. Стадион: "Сан Сиро" Милан 22:00 Лилль

Арбитр: Бартош Франковски (Польша) Бартош Франковски (Польша)

В рамках третьего раунда группового этапа Лиги Европы итальянский "Милан" примет французский "Лилль". Поединок пройдет на домашней арене "россонери" - "Сан Сиро".

Текущее положение дел в группе H

Матчи Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено Разница Очки Милан 2 2 0 0 6 1 5 6 Лилль 2 1 1 0 6 3 3 4 Селтик 2 0 1 1 3 5 -2 1 Спарта Прага 2 0 0 2 1 7 -6 0

"Милан"

"Дьяволы" набрали отличную форму в текущей кампании. Беспроигрышная серия итальянского клуба во всех турнирах насчитывает уже 24 матча (18 побед и 6 ничьих). В последний раз "Милан" проигрывал в марте, уступив "Дженоа" (1:2) в рамках Серии А. После шести туров нынешнего сезона итальянского первенства команда Стефано Пиоли имеет в своем активе 16 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу.

В последних пяти матчах "Милан" лишь однажды сыграл вничью и одержал четыре победы. "Россонери" также имеют лучший показатель пропущенных мячей на данный момент в рамках чемпионата Италии.

В Лиге Европы у "Милана" дела также обстоят очень хорошо, итальянцы одержали две победы в двух стартовых турах: "дьяволы" обыграли "Селтик" на выезде со счетом 3:1 и дома переиграли пражскую "Прагу" 3:0.

Стефано Пиоли сумел подобрать "секретный ключ" к текущему составу "россонери" и настроить командную игру в обороне, что подтверждают результаты команды на текущем отрезке сезоне. Главной атакующей силой миланцев является нестареющий Златан Ибрагимович - шведский форвард в свои 39 лет показывает отличную статистику (8 голов в последних 7 последних матчах во всех турнирах). И пока "Милану" удается сохранить этот симбиоз, и ничто не предвещает беды в матче с "догами".

"Лилль"

Подопечные Кристофа Галтье также хорошо начали текущую национальное первенство - после девяти туров "доги" набрали 19 очков и отстают от первого "ПСЖ" всего лишь на два очка. "Лилль" - единственная команда французской Лиги 1 на данный момент, которая ни разу не проиграла.

В ЛЕ французская команда стартовала тоже достаточно неплохо: в Праге "доги" разгромили "Спарту" со счетом 4:1, а дома разыграли с "Селтиком" результативную ничью 2:2.

Стоит отметить, что у "Лилля" довольно много ничейных результатов, в частности в последних трех встречах команда Галтье трижды сыграла вничью: с "Ниццей" ", "Селтиком" и "Лионом".

"Доги" показывают яркую атакующую игру с большим обилием моментов у чужих ворот, при этом наставнику команды Галтье удается довольно успешно сочетать атакующий потенциал своих подопечных с компактным оборонительным блоком.

Отсутствующие игроки

Дисквалифицированные: отсутствуют.

Травмированные: Мусаккьо.

Ориентировочные составы

"Милан" (4-2-3-1): Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Кесси, Салемакерс, Чалханоглу, Леау, Ибрагимович.

"Лилль" (4-4-2): Меньян, Челик, Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо, Араужо, Андре, Ренату Санчеш, Бамба, Иконе, Йылмаз.

Предыдущие матчи команд

"Дьяволы" и "доги" между собой встречались лишь дважды в истории - в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 2006/07:

в Италии "россонери" проиграли со счетом 0:0;

а во Франции команды разыграли нулевую ничью.

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Прогноз на матч "Милан" - "Лилль"

Букмекеры отдают предпочтение в этой паре хозяевам, но вряд ли матч для "россонери" будет простым. Поединок обещает быть огненным, с большим количеством моментов - оба коллектива набрали отличный ход и показывают хорошую результативность. Отлично смотриться ставка на то, что и "дьяволы", и "доги" поразят ворота своего соперника в этом матче - 1.79.

Прогноз UA-Football - 3:2.