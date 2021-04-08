Гранада - Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 08.04.2021

Лига Европы, 1/4 финала, первый матч

8 апреля, 22:00. "Эстадио Нуэво Лос Карменес" (Гранада)

Главный арбитр: Артур Диаш (Португалия)

Прямая трансляция: Футбол 1, Мегого

Это та пара четвертьфиналистов, где с одной стороны все понятно, а с другой может быть куча сюрпризов. Английские команды в лице "Тоттенхэма" и "Лестера" в этом розыгрыше Лиги Европы продемонстрировали, что будет, если недооценивать соперника и выходить на "приспущенных гетрах". Повтор их историй явно не входит в планы Сульшера и компании. Сможет ли середняк испанского чемпионата нанести проблемы "манкунианцам" в домашнем матче?

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"Гранада"

Перед сезоном если кто-то бы сказал, что "насриды" войдут в восьмерку сильнейших Лиги Европы, то не улыбались бы только преданные болельщики испанского чемпионата. Нечего скрывать, порой везло с жеребьевкой. В группе подопечные Диего Мартинеса противостояли "ПСВ", "ПАОКу" и "Омонии", и только нидерландцы смогли обогнать "Гранаду". В 1/16 испанцы на морально-волевых прошли "Наполи", почти полные два матча держа преимущество, которое установили на 21 минуте первого поединка забив два гола. Далее с идентичными счетами (победа 2:0 дома, поражение 2:1 в гостях) "насриды" по сумме двух встреч преодолели "Мольде" и теперь перед ними восстал самый серьезный соперник в текущей еврокампании.

В чемпионате Испании "Гранада" занимает девятую позицию, и вообще играет роль середняка. На выходных подопечные Мартинеса проиграли еще одному представителю испанцев в четвертьфинале Лиги Европы "Вильярреалу" с разгромным счетом 0:3. Обычно "Гранада" не слишком интенсивно выглядит в атакующей фазе, уделяя внимание игре на своей половине поля и защитной работе. Если "насриды" забьют первыми, то сегодняшний гостям будет очень трудно восстановить паритет и выйти вперед.

Кадры хозяев

"Гранада" должна будет обойтись без ряда исполнителей: Суарез Чаррис, Нейдер Лосано, Милья, Пепе Санчес, Соро и Фулькье не сыграют против англичан. Все, кроме последних двух, давно находятся в лазарете и не являются весомыми потерями. А вот Фулькье - основополагающий правый защитник, который пропустил последние три встречи. В трех из них "насриды" потерпели поражение.

???????? Tienes las fotos del entrenamiento en Los Cármenes para ti en la web.



➡️ https://t.co/E1UCD7IypE #UEL #GRAMUN pic.twitter.com/cmgC3B3Q6e — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) April 7, 2021

"Манчестер Юнайтед"

Подопечные Сульшера еврокубковую кампанию в этом сезоне начали из Лиги Чемпионов, где в квартете с "ПСЖ", "Лейпцигом" и "Башакшехиром" заняли третье место, опустившись в соревнования рангом ниже. В плей-офф ЛЕ их противостояние с сильными соперниками продолжились. Оба раза "манкунианцы" играли дома вничью 0:0, 1:1 и побеждали на выезде 0:4, 0:1 против "Реала Сосьедад" и "Милана" соответственно. Правда, с испанцами сначала установили комфортный результат в гостях, а с итальянцами начали с потери победы на последних минутах на "Олд Траффорд".

В чемпионате Англии, если отбросить чемпионские амбиции, все хорошо. Преимущество в четыре очка над третьим "Лестером" и вообще "МЮ" на девять пунктов опережает пятый "Челси". В условиях борьбы за место в топ-4 и путевку в ЛЧ - достаточно комфортно. При такой позиции можно и побороться за первый за последние четыре года евротрофей - в 2017-м "красные дьяволы" в решающем поединке ЛЕ одолели "Аякс". В этом противостоянии преимущество на стороне "манкунианцев", и они будут играть первым номером. Сульшер последнее время изо всех сил пытается привить "Манчестер Юнайтед" игру в пас и позиционную атаку, однако это удается с переменным успехом. Но все-таки проблески надежды для фанов "МЮ" есть.

Кадры гостей

Норвежский наставник англичан не сможет рассчитывать на Байи, Джонса и Марсьяля. Также участие Маркуса Рашфорда в поединке под вопросом. Нападающий получил травму в предыдущем матче против "Брайтона" и был заменен во втором тайме. Сульшер перед сегодняшней встречей сказал, что Маркус вряд ли сыграет 90 минут, однако он уже тренировался в общей группе и сможет помочь команде.

Последние матчи "Гранады" и "Манчестер Юнайтед"

Последние пять поединков хозяев

03.04.2021. "Гранада" - "Вильярреал" 0:3 (Ла Лига)

21.03.2021. "Валенсия" - "Гранада" 1:0 (Ла Лига)

18.03.2021. "Мольде" - "Гранада" 2:1 (ЛЕ)

14.03.2021. "Гранада" - "Реал Сосьдад" 1:0 (Ла Лига)

11.03.2021. "Гранада" - "Мольде" 2:0 (ЛЕ)

Последние пять поединков гостей

04.04.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" 2:1 (АПЛ)

21.03.2021. "Лестер" - "Манчестер Юнайтед" 3: 1 (Кубок Англии)

18.03.2021. "Милан" - "Манчестер Юнайтед" 0:1 (ЛЕ)

14.03.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" 1:0 (АПЛ)

11.03.2021. "Манчестер Юнайтед" - "Милан" 1:1 (ЛЕ)

Личные встречи команд

"Гранада" и "Манчестер Юнайтед" еще ни разу не играли между собой. Это будет первый матч между коллективами. Это и не удивительно, потому что текущий сезон "насридов" в еврокубках - дебютный в их истории.

Цифры и факты

"Манчестер Юнайтед" потерпел лишь два поражения в последних 22-х матчах.

"Гранада" же за этот же отрезок проиграла в 10-ти встречах.

В еврокубках этого сезона на своем поле "насриды" победили четыре раза при одной ничьей и одном поражении.

В последних 17-ти поединках в гостях "манкунианцы" потерпели поражение лишь в одном – против "Лестера".

"Гранада" дома выиграла четыре раза за последние пять встреч.

Ставки и коэффициенты на матч "Гранада" - "Манчестер Юнайтед"

Прогноз на матч "Гранада" - "Манчестер Юнайтед" от UA.Fotball

"Манкунианцы" очень уверенно выглядят на выезде. Коронавирусный футбол убрал фактор болельщиков, а "красные дьяволы" как нельзя лучше к этому плюсу (для гостевой команды) приспособились. Англичане победят в Испании, однако в режиме экономии - впереди игра против бывшего. Моуриньо из "Тоттенхэмом" на выходных будут принимать "красных дьяволов" на своем поле, и этот матч очень важен в контексте разгрома в первом круге на "Олд Траффорд". "Гранада" будет играть вторым номером и сможет даже найти свой момент, однако он ей не поможет зацепиться хотя бы за ничью.

Прогноз на матч: Победа гостей 1:2.