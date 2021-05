Вильярреал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 26 мая

Последний шанс Испании хоть немного скрасить неудачный евросезон. Напомним, "Барса", "Атлетико" и "Севилья" провалили плей-офф ЛЧ, а "Реал" хоть и дошел до полуфинала, но там был без шансов бит "Челси".

На стороне "МЮ" класс игроков, собранных за огромные деньги со всей Европы. "Вильярреал" же дошел так далеко, прежде всего, благодаря Унаи Эмери, который выжал максимум из неплохого, но не гениального состава. Для баскского тренера это будет уже 5-й финал ЛЕ в карьере, и если с "Севильей" он все три выиграл, то с "Арсеналом" провалился. Посмотрим, как будет с "Желтой субмариной", для которой этот финал - шанс выиграть первый трофей за 98 лет существования клуба.

Для "Подводников" огромной сатисфакцией стал проход "Арсенала" в полуфинале. Во-первых, так они отомстили "Канонирам" за проигранный полуфинал ЛЧ-2006. Во-вторых, Унаи Эмери мощно ответил на критику, звучавшую в его адрес во время работы на "Эмирейтс".

Текущая еврокубковая кампания в целом складывается для "Вильярреала" блестяще: команда Эмери выиграла 12 матчей из 14, не проиграв ни разу. Вожаком "Желтой субмарины" остается форвард Жерар Морено, на счету которого 6 голов и 4 ассиста. Еще 23 гола бомбардир провел в чемпионате Испании, так что за ним нужен глаз да глаз. Морено одинаково опасен в штрафной и на пространстве; умеет и забить, и обыграть, и отдать обостряющую передачу.

По итогам Примеры-2021 "Вильярреал" занял 7-е место, дающее право сыграть в Лиге конференций, но испанцы туда не спешат. Все их разговоры только об ЛЧ, куда "Подводники" отправятся в случае победы в финале ЛЕ. При этом как у букмекеров, так и у рядовых болельщиков на этот счет есть много сомнений. Дело не только в классе игроков, хотя и он безусловно важен, но и в результатах "Субмарины" против больших клубов. В 2021 году "Вильярреал" уступил всей "большой тройке" испанского футбола - "Атлетико" (0:2), "Барселоне" (1:2), а в последнем туре на выходных еще и "Реалу" (1:2).

Если у "Вильярреала" вообще нет трофеев, не считая потешного Кубка интертото, то трофейная зала "МЮ" забита настолько, что кубка Лиги Европы в ней и не заметят. При сэре Алексе Фергюсоне "Красные дьяволы" выиграли десятки более важных и престижных призов.

Для Уле-Гуннара Сульшера, однако, все сложнее. Как тренер он может похвастать лишь Кубком Норвегии-2013; с тех пор - ничего. Сомнения в его профпригодности остаются, и голоса критиков усиливаются после каждого поражения. Финал ЛЕ - плохой матч для норвежского тренера. Если он победит, это воспримут как должное. Если проиграет - уничтожат. Второе место в АПЛ вряд ли его защитит, ведь де-факто борьбы за золото не было - "Ман Сити" легко всех опередил и выиграл с преимуществом в 12 очков.

В ЛЕ, правда, "Манкунианцы" шли здорово по сложной сетке. "Реал Сосьедад", "Милан", "Рома" - серьезные клубы, но сдержать Рашфорда, Фернандеша и Марсьяля не вышло ни у кого. Особенно не подфартило римлянам, проигравшим на "Олд Траффорд" с теннисным счетом 2:6. Опять же, в эру сэра Алекса такие результаты воспринимались как обыденность. Сегодня "МЮ" другой, и мы не знаем, чего от него ждать в следующей игре. Тем более, что финиш сезона у команды не задался - она выиграла лишь 1 из 4 последних матчей в АПЛ.

