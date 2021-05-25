Вильярреал - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз финала Лиги Европы на 26 мая

Лига Европы. Финал

26 мая. Гданьск. "Энерга"

"Вильярреал" 22:00 "Манчестер Юнайтед"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Футбол 2, MEGOGO

Последний шанс Испании хоть немного скрасить неудачный евросезон. Напомним, "Барса", "Атлетико" и "Севилья" провалили плей-офф ЛЧ, а "Реал" хоть и дошел до полуфинала, но там был без шансов бит "Челси".

На стороне "МЮ" класс игроков, собранных за огромные деньги со всей Европы. "Вильярреал" же дошел так далеко, прежде всего, благодаря Унаи Эмери, который выжал максимум из неплохого, но не гениального состава. Для баскского тренера это будет уже 5-й финал ЛЕ в карьере, и если с "Севильей" он все три выиграл, то с "Арсеналом" провалился. Посмотрим, как будет с "Желтой субмариной", для которой этот финал - шанс выиграть первый трофей за 98 лет существования клуба.

"Вильярреал"

Для "Подводников" огромной сатисфакцией стал проход "Арсенала" в полуфинале. Во-первых, так они отомстили "Канонирам" за проигранный полуфинал ЛЧ-2006. Во-вторых, Унаи Эмери мощно ответил на критику, звучавшую в его адрес во время работы на "Эмирейтс".

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Текущая еврокубковая кампания в целом складывается для "Вильярреала" блестяще: команда Эмери выиграла 12 матчей из 14, не проиграв ни разу. Вожаком "Желтой субмарины" остается форвард Жерар Морено, на счету которого 6 голов и 4 ассиста. Еще 23 гола бомбардир провел в чемпионате Испании, так что за ним нужен глаз да глаз. Морено одинаково опасен в штрафной и на пространстве; умеет и забить, и обыграть, и отдать обостряющую передачу.

По итогам Примеры-2021 "Вильярреал" занял 7-е место, дающее право сыграть в Лиге конференций, но испанцы туда не спешат. Все их разговоры только об ЛЧ, куда "Подводники" отправятся в случае победы в финале ЛЕ. При этом как у букмекеров, так и у рядовых болельщиков на этот счет есть много сомнений. Дело не только в классе игроков, хотя и он безусловно важен, но и в результатах "Субмарины" против больших клубов. В 2021 году "Вильярреал" уступил всей "большой тройке" испанского футбола - "Атлетико" (0:2), "Барселоне" (1:2), а в последнем туре на выходных еще и "Реалу" (1:2).

"Манчестер Юнайтед"

Если у "Вильярреала" вообще нет трофеев, не считая потешного Кубка интертото, то трофейная зала "МЮ" забита настолько, что кубка Лиги Европы в ней и не заметят. При сэре Алексе Фергюсоне "Красные дьяволы" выиграли десятки более важных и престижных призов.

Для Уле-Гуннара Сульшера, однако, все сложнее. Как тренер он может похвастать лишь Кубком Норвегии-2013; с тех пор - ничего. Сомнения в его профпригодности остаются, и голоса критиков усиливаются после каждого поражения. Финал ЛЕ - плохой матч для норвежского тренера. Если он победит, это воспримут как должное. Если проиграет - уничтожат. Второе место в АПЛ вряд ли его защитит, ведь де-факто борьбы за золото не было - "Ман Сити" легко всех опередил и выиграл с преимуществом в 12 очков.

В ЛЕ, правда, "Манкунианцы" шли здорово по сложной сетке. "Реал Сосьедад", "Милан", "Рома" - серьезные клубы, но сдержать Рашфорда, Фернандеша и Марсьяля не вышло ни у кого. Особенно не подфартило римлянам, проигравшим на "Олд Траффорд" с теннисным счетом 2:6. Опять же, в эру сэра Алекса такие результаты воспринимались как обыденность. Сегодня "МЮ" другой, и мы не знаем, чего от него ждать в следующей игре. Тем более, что финиш сезона у команды не задался - она выиграла лишь 1 из 4 последних матчей в АПЛ.

Real Sociedad ????????

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AC Milan ????????

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Granada ????????

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Roma ????????

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Villarreal ????????



Our journey to the #UELfinal #MUFC pic.twitter.com/whH9iIChDf — Manchester United (@ManUtd) May 25, 2021

"Вильярреал" - "МЮ": статистика личных встреч

Это невероятно, но в четырех предыдущих встречах команд не было забито ни единого гола! Было это, правда, давно - сперва в ЛЧ-2005/06, а затем в ЛЧ-2008/09. Участников тех матчей в командах уже не осталось. Последним был Санти Касорла, год назад уехавший в Катар.

"Вильярреал" - "МЮ": последние матчи команд

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "МЮ"

Ориентировочные составы команд

У "Вильярреала" под вопросом остаются вингер Чуквезе и защитник Фойт. Вероятно, оба выйдут максимум на замену, ведь рисковать в финале - не слишком умно. В целом, состав у "Желтой субмарины" сыгранный и едва ли не единственная интрига - кто составит пару Жерару Морено впереди? Это может быть как возрастной Бакка, так и шустрый Алькасер.

У "МЮ" в заявку не попал травмированный Антони Марсьяль, а Гарри Магуайр хоть и есть в списке, но вряд ли готов выйти в старте, да еще и на столь ответственный матч. В свете этого в центре обороны ожидаем пару Байи - Линделеф. Впереди, вероятно, выйдет Кавани, забивший 5 голов в 3 последних еврокубковых матчах, а Поль Погба отойдет на левый фланг, где он провел последние недели.

"Вильярреал": Асенхо - Гаспар, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Тригейрос, Капу, Парехо, Пино - Морено, Бакка

"МЮ": Де Хеа - Уан-Биссака, Байи, Линделеф, Шоу - Фред, Мактоминей - Рашфорд, Бруну Фернандеш, Погба - Кавани

"Вильярреал" - "МЮ": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "МЮ": прогноз от UA-Football

"МЮ" в минувшей АПЛ пропустил больше даже "Арсенала", который финишировал на 8-й строчке, а "Вильярреал" хоть и давал бой фаворитам Примеры, но непременно от них пропускал. В свете этого выберем ставку "обе забьют" - букмекеры предлагают ее с кэфом 1,9-2,0.