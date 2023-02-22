Ренн - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 23 февраля 2023

Неделю назад донецкий "Шахтер" доказал, что несмотря на продажу Михаила Мудрика, который был главным действующим лицом команды в первой половине сезона, побеждать "горняки" за зиму не разучились. 2:1 против "Ренна" - это здорово, однако позади лишь первая игра. 50 процентов всей дистанции. Выезд во Францию - непростое испытание, особенно к оскорбленной поражением команде, которая приходит в себя после кризиса.

И "Шахтер", и "Ренн" имеют свои сильные стороны и шансы на выход в 1/8 финала. Наша задача - постараться понять, у кого эти самые шансы выше.

"Ренн" 22:00 "Шахтер"

ЛЕ, стыковые матчи. Ответная игра

Первый матч - 1:2

23 февраля, Ренн, стадион "Роажон Парк"

Арбитр: Т.Штилер

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Ренн":

Еще в анонсе к первому матчу команд мы писали о не самых лучших результатах коллектива Бруну Женезьо. Команда, которая до чемпионата мира шла на третьем месте во французской лиге, проиграла ряд поединков в 2023-м, из-за чего спустилась на шестую позицию. Поражение "Шахтеру" еще сильнее сгустило тучи, однако минимальное отставание - не приговор в условиях двух игр. Да и на выходных "Ренн" провел добротный матч в родном первенстве, со счетом 2:0 одолев "Клермон".

Двумя голами в матче выходных отличился Калимуэндо-Мюинга, который по праву заслужил место в двойке нападения. Его партнером должен будет стать звездный Гуири, который плохо смотрелся против "Шахтера" неделю назад, однако других конкурентов за место в старте у него нет. Женезьо на выходных немного разгрузил основу, оставив в запасе того же Гуири, а также Доку, Трюффера и Угочукву. Отсюда и вывод, что все они выйдут с первых минут в четверг, поскольку за неделю должны были восстановить баланс сил.

Ориентировочный состав: Манданда - Спенс, Омари, Родон, Трюффер - Доку, Угочукву, Сантамария, Токо-Экамби - Гуири, Калимуэндо-Мюинга

"Шахтер":

Вы не поверите, но продав за 70 миллионов (не считая бонусов) свою главную звезду в "Челси", коллектив Йовичевича не стал хуже, выиграв все свои матчи без Михаила Мудрика. Как говорится, разницы не почувствовали. Если говорить серьезно, то "Шахтер" приятно удивил в первой игре. "Горняки" хладнокровно наказали соперника за обе ошибки в первом тайме, грамотно сковывали их атаки, а после перерыва сумели выдержать натиск французов. Да, гол пропустили, однако после засушили матч, сохранив минимальное преимущество. Для команды, которая не выходила на поле в официальных играх с ноября - это вполне неплохо.

Говорят, что стартовый состав не меняют. Да, некоторые наставники действительно так и делают, но мы предположим, что одно изменение в стартовом наборе футболистов Игор Йовичевич таки проведет. Лассина Траоре все еще не вышел на свой уровень, который у него был до страшной травмы, полученной в игре с "Интером". Да, прошло уже полтора года, но пока мы не видим того самого фактурного форварда, который считался идеалом при раннем де Дзерби. Быстрый и юркий Сикан против атакующего соперника может оказаться более грозным оружием. Играть ведь все равно придется вторым номером.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Судаков, Крыськив - Сикан

Путь в еврокубках

"Шахтер" в 1/16 Лиги Европы попал благодаря перфомансу в ЛЧ, когда занял третье место в группе с "Реалом", "РБ Лейпцигом" и "Селтиком". "Ренн" изначально оказался в турнире статусом ниже. В одном квартете с "Фенербахче", кипрским "АЕКом" и "Динамо" команда Женезьо стала второй, уступив лидерство турецкому коллективу. К слову, оба матча против киевлян Луческу "Ренн" выиграл.

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Статистика команд

"Ренн":

"Шахтер":

Очные встречи

"Ренн" - "Шахтер": трансляция матча

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"Ренн" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Ренн" - "Шахтер" от UA-Football

Ничья 1:1. За неделю наш прогноз не претерпел никаких изменений. Букмекеры и дальше продолжают верить в победу "Ренна", который на глазах родных болельщиков побежит сокращать отставание в счете двухматчевого противостояние. Да, состав французского клуба ныне оценивается куда дороже (319 миллионов против 78), да и сама команда находится в тонусе, так как во Франции отсутствует зимняя пауза.

Но свои сильные стороны есть и у "горняков". В нынешнем еврокубковом сезоне "Шахтер" уже грамотно наказывал соперников, которые играли агрессивно и первым номером. Сходу вспоминается первый матч против "РБ Лейпцига", а также встречи с "Селтиком", которые временами забывали об обороне, за что и были наказаны "Шахтером" на пространстве. А потому велика вероятность, что обе стороны вновь покинут поле с забитыми голами, однако общий итого двухматчевой дуэли останется за украинской стороной.