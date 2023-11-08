Вест Хэм – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.11.2023

Лига Европы. Группа А, 4-й тур.

9 ноября. 22:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Трансляция: Megogo Football 2

Две недели назад коллектив Дэвид Майеса уступил в Пирее, чем очень сильно усложнил себе задачу по решению выхода из группы. "Олимпиакос" действительно нашел чем удивить и после ничьей с "Бачка-Тополой" и поражения против "Фрайбурга" у них есть реальные шансы зацепиться за второе место, впрочем для этого очень важно во второй раз победить "Вест Хэм", на поле врага сделать это будет не так просто.

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Новости "Вест Хэма"

После чрезвычайно удачного старта сезона "молотобойцы" все же просели по результатам в национальном чемпионате. Если после первых шести туров казалось, что это коллектив, который будет бороться за еврокубки, то теперь все выглядит не так оптимистично и пока лондонцы довольствуются лишь 12-м местом. Очевидно, что все еще можно исправить, но вместе с тем очевидно, что у команды Дэвида Мойеса проблемы.

4 поражения в последних 5 матчах во всех турнирах - это веская причина назвать ситуацию в команде вероятным началом кризиса. Последняя победа была на прошлой неделе в матче Кубка Английской Лиги против "Арсенала", в которой "молотобойцы" сыграли хорошо, но противостоял им коллектив, который использовал активную ротацию и не имел достаточно мотивации продолжать борьбу в этом турнире.

Кроме этого, поражения против "Виллы" (4:1) "Олимпиакоса" (2:1), "Эвертона" (1:0) и "Брентфорда" (3:2). Если команда хочет бороться за выход из группы и возвращать себе высокие позиции в АПЛ, нужно просыпаться прямо сейчас, особенно в контексте Лиги Европы завтра может быть поздно.

Новости "Олимпиакоса"

В своем национальном чемпионате пирейцы продолжают идти на втором месте, несмотря на поражение против принципиального соперника в лице ПАОКа в минувшие выходные. После того, как им удалось переиграть "Вест Хэм" у себя дома и вернуться в борьбу за выход из группы, они одержали победу на "Критом", ну и как указано выше, проиграли ПАОКу.

Для греческого коллектива этот турнир действительно важен и вполне возможно, мы увидим куда более мотивированную команду по сравнению с "молотобойцами", для которых в приоритете АПЛ, ради которой они готовую пожертвовать Лигой Европы.

Подопечные Диего Мартинеса одержали 7 побед в первых 10 матчей чемпионата, сейчас над ними только "Панатинаикос", который опережает пирейцев на 4 балла.

Турнирная таблица

Цифры и факты

"Вест Хэм" впервые в истории встречается с "Олимпиакосом" в официальных матчах, первая встреча между командами завершилась победой греков;

В 6 из 7 последних матчей "Вест Хэма" в этом сезоне проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У обоих коллективов нет глобальных проблем с травмами. Прямо сейчас в лазарете "Вест Хэма" находится только центральный защитник Курт Зума.

Как ни странно, но у "Олимпиакоса" лечится от повреждения также только один центральный защитник - Николас Фрер. Все остальные готовы играть.

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабиански — Керер, Мавропанос, Огбонна, Эмерсон — Соучек, Форнальс — Кудус, Уорд-Праус, Бенрахма — Ингз

"Олимпиакос", 4-2-3-1: Пащалакис — Родиней, Ретсос, Пороцо, Куини — Камара, Геззе — Поденсе, Фортюне, Масурас — Кааби

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм" — "Олимпиакос" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Олимпиакосом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на поражение в первом матче в Пирее, от "молотобойцев" все равно ждешь победы. И даже ужасная форма команды Мойеса не должна мешать им забирать три очка. На кону стоит выход из группы и потенциальное поражение поставит "Вест Хэм" в чрезвычайно неудобное положение.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.