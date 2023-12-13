Кто выиграет группу? Вест Хэм – Фрайбург. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы на 14.12.2023

Лига Европы. 6-й тур. Группа А

14 декабря. 22:00. Лондон. "Лондон Стэдиум"

Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)

Трансляция: MEGOGO Football 2

И "Вест Хэм", и "Фрайбург" уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы, англичане и немцы давно стали недосягаемыми для своих преследователей по группе. Казалось бы, теперь в контексте их очной встречи в последнем туре можно употребить термин "тренировка с повышенной ответственностью", но не тут-то было, ведь у команд равное количество очков – по 12.

Матч первого круга "Вест Хэм" выиграл, забив на выезде "Фрайбургу" 2 гола и пропустив 1. В целом, справедливый успех подопечных Мойеса, они доминировали большую часть поединка, а коллектив Кристиана Штрайха выглядел острее только в дебюте второго тайма, на этом отрезке немцы и отличились.

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Новости "Вест Хэма"

Скорее, здесь стоит говорить о том, как складываются дела у "молотобойцев" на локальной арене, потому что в еврокубковой кампании проблем нет. "Вест Хэм" идет на 9-й строчке в турнирной таблице АПЛ и сейчас имеет статус классического крепкого середняка.

В воскресенье у лондонцев завершилась неплохая беспроигрышная серия (5 побед и 1 ничья), прервал ее "Фулхэм" (5:0). До поражения "дачникам" в последний раз "Вест Хэм" уступил еще 4 ноября, а именно в боевой игре с "Брентфордом" (3:2), хотя за 3 дня до этого выбил из 1/8 финала Кубка лиги "Арсенал" (3:1)!

Трудно объяснить, что произошло на "Крейвен Коттедж", в битве вполне равных команд, где "молотобойцы" выглядели откровенно беспомощно. Скорее всего, причины нужно искать на поверхности. "Фулхэм" 6 ноября разобрал на части слабенький "Ноттингем Форест" с аналогичным счетом, и тоже дома, а "Вест Хэм" уже 7-го числа ковал гостевую победу над "Тоттенхэмом" (1:2). Меньше восстановления, больше усталости, снова выезд – вот и 5:0, так иногда бывает.

Новости "Фрайбурга"

Так и хотелось скопировать все, что было описано в пункте про "Вест Хэм", и вставить сюда. Дело отнюдь не в лени, а в поражающем сходстве. "Фрайбург" тоже спокойно прошел групповой этап Лиги Европы, пропасть между лидерами квартета и "Олимпиакосом" с "Бачкой-Тополой" оказалась слишком большой – в 8 и 11 очков соответственно.

В Бундеслиге "Фрайбург" идет примерно на тех же позициях, что и "Вест Хэм" в АПЛ, "бразильцы из "Брайсгау" – восьмые, они будто делят таблицу на две части, находясь в отрыве от ближайшего преследователя в 4 зачетных пункта. Команда Штрайха на данный момент ближе к "Айнтрахту" и "Хоффенхайму", чем к более скромным "Аугсбургу" и менхенгладбахской "Боруссии".

Немецкий середняк подходит к матчу в Лондоне в неплохой выездной форме, дважды подряд с минимальным счетом 0:1 были обыграны "Майнц 05" и "Вольфсбург". Правда, играть с "Вест Хэмом" в гостях – это более сложное задание, тем более с разъяренным после разгрома.

Турнирная таблица

Цифры и факты

– Победа выведет "Фрайбург" на 1-е место;

– "Вест Хэму" достаточно ничьей.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмирован Антонио, но "Вест Хэм" уже приноровился играть без него. Под вопросом Ареоля. У "Фрайбурга" ситуация с травмами в разы хуже. В лазарете находятся Гюнтер, Кюблер, Кьере, Кейтель, Розенфельдер, Филипп, Упхофф, Шмидт; не факт, что сыграет Вейсгаупт.

"Вест Хэм", 4-3-3: Фабьяньский – Цоуфал, Мавропанос, Агерд, Эмерсон – Соучек, Альварес, Уорд-Прауз – Бенрахма, Кудус, Пакета

"Фрайбург", 4-4-1-1: Атуболу – Сидийя, Гинтер, Линхарт, Макенго – Доан, Эггештайн, Хёфлер, Грифо – Рёль – Грегоритич

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Вест Хэмом" и "Фрайбургом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:1. Зарядить на безоговорочную победу "Вест Хэма", конечно, можно, однако на бумаге все выглядит так, что ситуация, скорее, развернется по пути "наименьшего сопротивления". "Фрайбургу" нужна победа, они будут стараться ее добыть, "Вест Хэм" устроит и ничья, а заполненному "Лондон Стэдиум" сейчас просто нужен результат со знаком "плюс". Хотя бы по нижней его грани.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.