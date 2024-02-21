Ренн - Милан. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги Европы на 22.02.2024

“Это был плохой старт, но ничего еще не кончено. Считаю, что такой подход разумный, – говорит главный тренер “Ренна” Жульен Стефан. – Мы постараемся воспользоваться своими шансами. Постараемся создать такие условия, чтобы интрига сохранялась. Мы не думаем о том, сколько голов нам нужно забить. “Милан” сильнее нас, и мы не можем сыграть расчетливо. Нужно, чтобы в игре было немного хаоса”.
Европейский футбол не раз видел отыгрыши с 0:3, но “Ренну” действительно будет сложно. В первой игре “Милан” выглядел на фоне бретонцев как команда уровня Лиги чемпионов, что не скажешь о “Ренн”. За одну неделю класс в уровне не преодолеешь. Должны сыграть другие факторы.
До игры с “Миланом” у “Ренна” была девятиматчевая серия без поражений (семь побед, две ничьи). “Ренн” способен побеждать. Но для выхода в следующий раунд нужно превзойти себя.
Матч с “Миланом” пропустят Ле Фе, Ридер и Нагида.
Новости Милана
“Милан” к игре с “Ренном” подходил также подходил с хорошей серией, и продлил ее, победив представителя Лиги 1. Но затем в воскресенье “Милан” впервые с декабря прошлого года проиграл в чемпионате, уступив на поле “Монце” (2:4).
“Милан” удалось отыграться в меньшинстве с 0:2 до 2:2, но в конце игре “россонери” дважды пропустили. Одной из главной причин поражения можно назвать чрезмерную ротацию, выполненную Стефаном Пиоли. Сам тренер “Милана” признается, что ему не нравится это делать, но из-за плотного графика другого выбора нет.
И все же результат первого матча с “Ренном” позволяет Пиоли продемонстрировать некую гибкость. В частности, снова в основе должен сыграть Йович, который из-за своего удаление будет недоступен в Серии А.
По-прежнему травмированы защитники Калабрия, Калулу и Томори.
Статистика команд, цифры и факты
“Ренн” забивал голы в 15 из 17 последних матчах Лиги Европы.
В составе “Милана” выступает восемь футболистов, которые ранее играли во Франции (Жиру, Леау, Маньян, Кьер, Адли, Флоренци, Беннасер, Калулу).
В пяти из восьми последних матчах “Милан” пропустил два и больше голов.
Последнюю безголевую игру “Милан” провел четвертого ноября.
“Ренн” – третья по результативности команда в чемпионате Франции.
Последние пять матчей Ренна и Милана
Ренн
18.02 ”Клермон” 3:1 (Лига 1)
15.02 “Милан” 0:3 (Лига Европы)
11.02 “Гавр” 1:0 (Лига 1)
06.02 “Сошо” 6:1 (Кубок Франции)
03.02 “Монпелье” 2:1 (Лига 1)
Милан
18.02 ”Монца” 2:4 (Серия А)
15.02 “Ренн” 3:0 (Лига Европы)
11.02 “Наполи” 1:0 (Серия А)
03.02 “Фрозиноне” 3:2 (Серия А)
27.01 “Болонья” 2:2 (Серия А)
Личные встречи
Первая встреча команд на “Сан-Сиро” была первой в истории “Милана” и “Ренна”.
В первой игре “Ренн” возможно не справился с давлением и ответственностью. В ответной игре команда Стефана должна быть больше похожа на себя, и возможно ей удастся победить. Но не пройти в следующий раунд. Прогноз – победа “Ренна” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.