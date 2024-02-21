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Ренн - Милан. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги Европы на 22.02.2024

Лига Европы

Бретонской команде нужно отыграть три мяча

Ренн - Милан. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги Европы на 22.02.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa/AC Milan

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, раунд плей-офф, ответный матч

22 февраля 2024. Ренн, “Роазон Парк”

“Ренн” 19:45 “Милан”

Результат первого матча – 0:3

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ренн” попытается продемонстрировать свою отменную домашнюю форму в ответном матче с “Миланом” в Лиге Европы, но отыграть три гола будет очень сложно.

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Новости Ренна

“Это был плохой старт, но ничего еще не кончено. Считаю, что такой подход разумный, – говорит главный тренер “Ренна” Жульен Стефан. – Мы постараемся воспользоваться своими шансами. Постараемся создать такие условия, чтобы интрига сохранялась. Мы не думаем о том, сколько голов нам нужно забить. “Милан” сильнее нас, и мы не можем сыграть расчетливо. Нужно, чтобы в игре было немного хаоса”.

Европейский футбол не раз видел отыгрыши с 0:3, но “Ренну” действительно будет сложно. В первой игре “Милан” выглядел на фоне бретонцев как команда уровня Лиги чемпионов, что не скажешь о “Ренн”. За одну неделю класс в уровне не преодолеешь. Должны сыграть другие факторы.

До игры с “Миланом” у “Ренна” была девятиматчевая серия без поражений (семь побед, две ничьи). “Ренн” способен побеждать. Но для выхода в следующий раунд нужно превзойти себя.

Матч с “Миланом” пропустят Ле Фе, Ридер и Нагида.

Новости Милана

“Милан” к игре с “Ренном” подходил также подходил с хорошей серией, и продлил ее, победив представителя Лиги 1. Но затем в воскресенье “Милан” впервые с декабря прошлого года проиграл в чемпионате, уступив на поле “Монце” (2:4).

“Милан” удалось отыграться в меньшинстве с 0:2 до 2:2, но в конце игре “россонери” дважды пропустили. Одной из главной причин поражения можно назвать чрезмерную ротацию, выполненную Стефаном Пиоли. Сам тренер “Милана” признается, что ему не нравится это делать, но из-за плотного графика другого выбора нет.

И все же результат первого матча с “Ренном” позволяет Пиоли продемонстрировать некую гибкость. В частности, снова в основе должен сыграть Йович, который из-за своего удаление будет недоступен в Серии А.

По-прежнему травмированы защитники Калабрия, Калулу и Томори.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Ренн” забивал голы в 15 из 17 последних матчах Лиги Европы.
  • В составе “Милана” выступает восемь футболистов, которые ранее играли во Франции (Жиру, Леау, Маньян, Кьер, Адли, Флоренци, Беннасер, Калулу).
  • В пяти из восьми последних матчах “Милан” пропустил два и больше голов.
  • Последнюю безголевую игру “Милан” провел четвертого ноября.
  • “Ренн” – третья по результативности команда в чемпионате Франции.

Последние пять матчей Ренна и Милана

Ренн

  • 18.02 ”Клермон” 3:1 (Лига 1)
  • 15.02 “Милан” 0:3 (Лига Европы)
  • 11.02 “Гавр” 1:0 (Лига 1)
  • 06.02 “Сошо” 6:1 (Кубок Франции)
  • 03.02 “Монпелье” 2:1 (Лига 1)

Милан

  • 18.02 ”Монца” 2:4 (Серия А)
  • 15.02 “Ренн” 3:0 (Лига Европы)
  • 11.02 “Наполи” 1:0 (Серия А)
  • 03.02 “Фрозиноне” 3:2 (Серия А)
  • 27.01 “Болонья” 2:2 (Серия А)

Личные встречи

Первая встреча команд на “Сан-Сиро” была первой в истории “Милана” и “Ренна”.

Где смотреть матч Ренн – Милан

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Ставки и Коэффициенты на матч Ренн – Милан

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2.70
3.45
2.72
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Прогноз на матч Ренн – Милан от UA-Football

В первой игре “Ренн” возможно не справился с давлением и ответственностью. В ответной игре команда Стефана должна быть больше похожа на себя, и возможно ей удастся победить. Но не пройти в следующий раунд. Прогноз – победа “Ренна” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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